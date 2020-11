Critique: téléphone RedMagic 5S – pas seulement pour les jeux mais peut-être pas pour vous

Le bon

Alors que la plupart des fabricants de téléphones mobiles vantent leurs combinés comme des monstres de productivité, ce n’est pas tout ce que les smartphones peuvent faire. Le jeu mobile est énorme, à hauteur de milliards de dollars par an, donc créer des smartphones axés sur les jeux devrait être une évidence, non?

Entrez des fabricants tels que la branche de jeu de Nubia, RedMagic. Ils ont fait irruption sur la scène en 2018, avec une campagne Indiegogo pour leur premier combiné. Ce fut un énorme succès, apportant des éléments tels que l’éclairage RVB, le refroidissement avancé et les modes spécifiques aux jeux sur la plate-forme Android.

Depuis lors, ils ont sorti plusieurs combinés, et nous examinons leur dernier, le RedMagic 5S. Oui, cela signifie 5G, alors jetons un coup d’œil.

D’accord, alors qu’est-ce qu’un téléphone de jeu de toute façon?

Eh bien, en son cœur, un téléphone de jeu n’est qu’un smartphone, avec des modules complémentaires intelligents. Tous les smartphones chauffent lors de l’utilisation, mais les jeux mettent particulièrement l’accent sur la solution de refroidissement des téléphones normaux. La solution de RedMagic? Eh bien, il s’appelle ICE 4.0 et combine des caloducs remplis de liquide, un ventilateur de refroidissement interne et une plaque d’argent pour le transfert de chaleur. Oui, de l’argent véritable, choisi pour ses propriétés de transfert thermique. Cette plaque est exposée à l’air et est destinée à fonctionner avec l’add-on Ice Dock, qui serre un énorme ventilateur et un dissipateur thermique à l’arrière.

Rester au frais sous pression n’est cependant pas la seule astuce de ce téléphone. Il possède un écran AMOLED de 6,65 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 capable d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tout comme un moniteur de jeu pour votre ordinateur. Cet écran tactile échantillonne également à 240 Hz, il devrait donc s’avérer réactif tout en jouant à des jeux (ou en faisant autre chose, vraiment).

RedMagic ajoute également deux boutons tactiles capacitifs, qui sont tout comme les boutons d’épaule sur un contrôleur de console lorsque vous tenez le téléphone en mode paysage. Celles-ci sont excellentes et vous pouvez les mapper à des actions à l’écran à l’aide de la superposition RedMagic, simplement en faisant glisser une cible sur la position à l’écran de n’importe quel bouton de l’interface utilisateur. C’est fantastique à utiliser et à fabriquer Call of Duty Mobile sensation beaucoup plus naturelle.

Ne me laissez pas oublier le commutateur Game Boost, qui met le combiné en mode Game Space de RedMagic. Cela verrouille votre combiné en mode paysage, avec une nouvelle vue carrousel que tout joueur de console comprendra immédiatement. Il désactive également un tas de services Android, pour économiser les ressources système, et a des ajustements tels que l’arrêt temporaire du WiFi de se connecter à un autre point d’accès, tout ce qui pourrait interférer avec votre session de jeu. Il suit les sessions de jeu, vous permettant de savoir combien d’heures vous avez gaspillé sur vos jeux préférés.

Il y a même une superposition coulissante pendant le jeu, qui vous permet d’améliorer les jeux, de régler les fonctions de déclenchement d’épaule, de tourner le ventilateur au maximum et de basculer entre les modes 60/90/144 Hz. Vous pouvez verrouiller l’écran tactile si vous utilisez un contrôleur Bluetooth, il a 4D Shock qui est à peu près un retour de grondement mobile (qui ne fonctionne que dans une poignée de jeux), et même une aide à la visée – bien que nous ne vous recommandons pas de l’utiliser si vous jouez en multijoueur.

Le tout est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 865, qui n’est pas la dernière puce phare, mais il est toujours extrêmement rapide. Le modèle que nous avons testé dispose de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de SSD utilisant la norme UFS3.1. Il existe également une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui porte le prix à 649 $. À ces spécifications et prix, vous ne vous attendriez pas à la 5G, mais c’est là, juste sans les bandes mmWave plus rapides, et seulement deux des bandes inférieures à 6 GHz. Lors de mes tests sur Google Fi, je n’ai pas vu beaucoup de différence de vitesse entre la 5G et la 4G. C’est peut-être juste mon emplacement.

La connectivité est complétée par Bluetooth 5.1, WiFi 6, GPS, NFC et cette très importante prise casque 3,5 mm. Oh, et USB-C pour le chargement, avec un chargeur 18W dans la boîte. La batterie de 4500 mAh se chargera à 55W si vous avez un chargeur assez puissant.

Bien qu’il dispose de la configuration triple caméra requise pour un appareil de sa catégorie, la qualité de l’image n’a rien de spécial. Bien sûr, vous obtenez un objectif large, ultra-large et macro, avec une capture de 64 MP sur l’appareil photo principal. Tout va bien si vous êtes à la lumière du jour ou dans un espace bien éclairé, mais le mode nuit est délavé et même les commandes «pro» ne peuvent pas l’enregistrer. Si votre appareil photo principal est votre téléphone, vous pouvez faire mieux.

Est-ce n00b ou pro?

D’accord, c’est le meilleur téléphone mobile sur lequel j’ai joué à des jeux. Il est fluide, réactif, possède un écran magnifique et ces boutons d’épaule sont excellents. Je ne l’ai pas senti chauffer du tout, et même à pleine vitesse, le ventilateur est encore assez silencieux. C’est grand cependant, et bien que mes gants surdimensionnés n’aient pas eu de problèmes, cela pourrait être une considération pour certains.

Tireurs à la première personne tels que Call of Duty Mobile et PUBG Mobile étaient doux comme du beurre, même avec mes tentatives légèrement musclées pour déplacer la vue de la caméra, et même avec PUBG aux paramètres max. Les joueurs sérieux voudront peut-être investir dans un bon contrôleur Bluetooth, mais la combinaison des boutons d’épaule et de l’écran tactile réactif était suffisante pour la plupart des cas d’utilisation.

Jeux de conduite tels que Real Racing 3 étaient également fluides et vous pouvez vraiment remarquer le taux de rafraîchissement de 144 Hz par rapport au même jeu à 60 Hz. Vraiment, tous les smartphones de milieu de gamme à phares devraient désormais avoir un écran supérieur à 60 Hz.

La durée de vie de la batterie est insensée. J’avais régulièrement deux jours d’utilisation avant de me recharger tout en effectuant mes tâches quotidiennes habituelles de médias sociaux, de messagerie et de défilement de catastrophe. Le jeu ronge ce total, mais pas plus rapidement que tout autre combiné et vous devriez toujours avoir une journée d’utilisation avant de devoir charger. La charge rapide vous ramène à la pleine puissance en un rien de temps, bien moins d’une heure si vous avez un chargeur plus rapide.

Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran est cool, mais il est lent si vous avez été habitué au déverrouillage du visage ou à un capteur d’empreintes digitales arrière. Ce n’est pas non plus très précis, prenant souvent plusieurs tentatives pour se déverrouiller. Quand cela fonctionne, cela semble vraiment magique.

D’accord, mais devrais-je acheter le RedMagic 5S?

Je suis déchiré ici. Le RedMagic 5S est incroyablement rapide, plein de spécifications haut de gamme et d’outils de jeu intelligents, et à 579 $, son prix est comparable à celui d’un téléphone de milieu de gamme. Il reste cool sous une utilisation de jeu, l’écran est magnifique et les taux de rafraîchissement élevés sont impressionnants.

La durée de vie de la batterie est la meilleure de tous les combinés que j’ai testés pendant des années, et elle se recharge rapidement lorsqu’elle est vide. Il est suffisamment puissant pour la productivité et les fonctionnalités de jeu sont bien exécutées. Il présente certains inconvénients, principalement dans la qualité des images produites par les caméras, mais le reste du téléphone est génial. Cela dépend vraiment de ce que vous voulez de votre téléphone. Si vous voulez un smartphone qui place le jeu au premier plan, cependant, il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer.

