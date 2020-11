Critique du manque de tradition « plutôt une sorte de gestion de la frustration »

Le directeur général Marcel Schäfer (36 ans) du VfL Wolfsburg a été dans le DAZN-Interview exprimée sur la critique du manque de tradition des loups. Schäfer a défendu l’image du club – et a pour sa part critiqué les «clubs traditionnels».

Dans la journée de match avant le match contre le Werder Brême vendredi soir (à partir de 20h30 en direct sur DAZN), l’arrière gauche de longue date du VfL a défendu l’image du club. « Nous appartenons à Volkswagen, nous sommes Volkswagen. Nous en sommes très fiers », a-t-il souligné.

De plus, le club a maintenant développé une tradition: « Nous sommes dans la ligue depuis plus de 20 ans et pour le moment, il semble que nous resterons dans la ligue pendant plus de décennies car un bon travail est fait ici. » L’image de la souris grise a été perdue en remportant le championnat 2009 au plus tard.

Il ne pouvait pas comprendre que son club soit souvent critiqué pour un manque de tradition: « Parce qu’ils sont majoritairement fans de clubs très traditionnels, où souvent le travail n’est pas aussi bien fait depuis des années. »

Il soupçonne donc « plutôt une sorte de dépassement de la frustration de certains fans de football » comme motivation derrière la critique. Quiconque regarderait de plus près le club « développera certainement une sympathie ».

Maximilian Arnold: « Vous ne pouvez pas vous attendre à 70 000 personnes à chaque match »

Maximilian Arnold (26 ans), qui est passé à Wolfsburg U17 en 2009 et porte les couleurs du club depuis lors, est également entré dans la brèche pour son club: « Nous sommes un club qui a été fondé un peu plus longtemps », a-t-il expliqué: « Parfois même plus que d’autres. Équipe de Bundesliga, vous ne devez jamais oublier cela. «

Le retard du club en termes de spectateurs dans la comparaison de Bundesliga s’explique par le nombre d’habitants: « Il faut tout voir en relation. Nous avons 120 000 habitants. On ne peut pas s’attendre à ce que 70 000 personnes viennent à chaque match. » Il y a une chose que le club a du rattrapage à faire: « Nous n’avons pas eu beaucoup de joueurs ces derniers temps, nous avons perdu ça. »

Le VfL Wolfsburg a été promu en Bundesliga en juin 1997 et est depuis lors de première classe. En 2009, ils ont remporté le championnat allemand et se sont qualifiés huit fois pour la compétition européenne.