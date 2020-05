Critique du film – Z (2020)

Z. 2020.

Réalisé par Brandon Christensen.

Avec Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning, Stephen McHattie, Chandra West, Ali Webb et Deborah Ferguson.

SYNOPSIS:

Une famille se retrouve terrorisée par l’ami imaginaire de leur fils de huit ans.

Un ami imaginaire apporte avec lui des étiquettes stigmatiques, une horreur inhérente et une incertitude farfelue. Brandon Christensen’s Z explique comment la fabrication de votre meilleur ami peut mal se passer de toutes ces manières. Les évaluations psychologiques, l’attachement malsain, la réalité troublante qu’un être invisible suit votre enfant comme une ombre. Fantasmagorique dans quel sens tu coupes, non? C’est ce que Christensen et le co-écrivain Colin Minihan espèrent en évoquant une entité sans nom qui ne passe que par une lettre de l’alphabet. Un surnom simple pour un monstre simple, et une prise simple sur des amis de jeu paranormaux qui exigent l’attention à tout prix.

Elizabeth Parsons (Keegan Connor Tracy) vit son rêve américain aux côtés de son mari Kevin (Sean Rogerson) et de son fils Joshua (Jett Klyne). Sa bulle d’image parfaite éclate lorsque Joshua est suspendu indéfiniment de l’école primaire. Des rapports d’explosions violentes, de langage dur et d’insubordination en sont la cause, mais le petit Joshua passe le blâme. À qui? Son ami maquillé «Z», qui incite tous les pires comportements de Joshua. Elizabeth et Kevin ne pensent à rien de la phase exubérante de leur bébé jusqu’à ce que des signaux étranges pointent vers une conclusion très incroyable: «Z» n’est pas imaginaire. Il est réel et il n’est pas un modèle.

Puisque «Z» reste essentiellement invisible, nous comptons sur Joshua pour transmettre l’horreur en aboyant les ordres de «Z» ou en agissant sur des instructions inaudibles. À cet égard, Jeff Klyne remplit ses fonctions en tant qu’autre dispositif de genre «oh diable non, que l’enfant soit effrayant». À mon avis, Z c’est mieux quand Joshua dirige les conversations parce qu’il n’y a pas de prédiction de son dévouement à ce nouveau meilleur ami jusqu’à la fin. Nous identifions la méchanceté que «Z» est capable de manipuler, mais aussi le pipsqueak joyeux à ses côtés qui glousse en jouant avec des soldats de jouet après qu’un camarade de classe subisse une blessure inesthétique. Jump vous fait peur; il y a une réaction viscérale à la terreur. Ce que nous ne pouvons pas regarder ou entendre, le bavardage quotidien de «Z», a un suspense plus considérable étant donné que nous ne savons jamais ce que Joshua de la taille d’un coup de poing est capable de réaliser.

Sur le revers, Z nécessite un système de croyance augmenté ou suspendu lors de l’acceptation de l’indulgence d’Elizabeth et Kevin pour l’existence de « Z ». Tant de nourriture gaspillée depuis que Joshua refuse de manger sans doublon pour «Z» devant sa chaise de salle à manger «vide». De multiples interactions où les «parents de l’année» Elizabeth et Kevin se cachent des secrets, qu’il s’agisse de médicaments prescrits ou de «cartons rouges» cachés qui répertorient chacune des infractions en classe de Joshua. Kevin respecte la formule de la parentalité «les garçons seront des garçons», tandis qu’Elizabeth devient le «mauvais flic» pour avoir laissé entendre que tout ne va pas à Middlesville, en banlieue. Les réactions ou les conséquences ne s’alignent pas toujours sur les événements à l’écran, en particulier lorsque les membres de la famille ignorent les atrocités violentes à cause des spaghettis et des boulettes de viande.

«Z», la créature, n’est jamais aussi pétrifiant que le «Z» que nous créons dans nos têtes – d’autant plus que ses apparences sont rares. Z est une histoire sur les zones de confort et de contrôle (ou leur absence) qui nécessite que notre imagination maximise les levées de poids créatives car les visuels ne peuvent pas toujours correspondre à nos pires cauchemars. Nous apercevons la figure de «Z» sous plusieurs formes, ce qui remet en question si les apparences diffèrent en fonction de la force de la connexion fantastique de chaque cible – qui n’est jamais abordée de manière adéquate. C’est là que Christensen tâtonne un peu, alors que des yeux brillants dans une porte et des éclaboussures de baignoire éclipsent les angles de développement possibles. Ce que nous voyons ne l’emporte jamais sur ce que notre cerveau remplit comme un James Wan Mad Libs, en particulier compte tenu des rares cas où nous sommes autorisés à apercevoir un « Z ».

Les effets spéciaux sont un mélange de loisirs démoniaques horribles et une réplication infernale de cul faible. Le camée de bain de «Z» est égal à un regard de salle à manger comme quelque chose Insidieux, mais même ces révélations plus abouties ne sont que de simples morceaux. D’autres altercations fonctionnent pour cacher «Z» exprès, alors qu’il tire Joshua dans l’obscurité et hors de vue pour économiser certains coûts de post-production. Les peurs tournent autour du shadowplay nocturne, mais elles sont incohérentes. Une minute, nous sommes restés bouche bée, stupéfaits par une chute de corps contrairement à tout ce que j’ai vu depuis [REC], mais le suivant, nous nous sentons trompés par le penchant de « Z » pour se cacher derrière des portes verrouillées. «Z» semble sous-utilisé, peut-être par conception. Est-ce que c’est la réalité? Est-ce juste de la fantaisie? Christensen ne peut pas choisir entre des horreurs d’apparition en face à face ou des questions plus psychiques de compréhension stable, qui s’affrontent plus qu’elles ne se complètent.

Par décence, mes pensées sans spoiler sur un changement dynamique du troisième acte atterrissent sur «approuvable». Z n’est pas un défi de genre ou révolutionnaire par quelque tronçon que ce soit, mais subvertit certains tropes que d’autres films ont du mal à échapper comme des sables mouvants. Où Brandon Christensen a plus à dire Still / Born, qui est aussi définitivement plus effrayant, Z fait un crieur du samedi soir facilement diffusable tant que les téléspectateurs ne se soucient pas de la familiarité des sous-genres. Christensen se perd dans son monde surnaturel, enfreignant les règles, les personnages peuvent ou non introduire, et pourtant il y a toujours un émerveillement méchant qui renforce l’attrait de « Z ». Vous ferez quelques sauts inattendus, prierez pour le lien entre la mère et le fils, puis perdrez tout intérêt ou vous retrouverez sous le charme de l’intrigue une fois que les conflits auront atteint leur stade final concluant. Ce ne sera pas pour tout le monde mais pour certains. Pas excessivement profond, mais sans aucun doute compétent en termes d’horreurs héréditaires de la variété invitée.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

