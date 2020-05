Critique du film – You Don’t Nomi (Showgirls Documentary)

Tu n’es pas Nomi, 2020.

Réalisé par Jeffrey McHale.

Avec Adam Nayman, Haley Mlotek, Joshua Grannell, April Kidwell et David Schmader.

SYNOPSIS:

Un regard détaillé et perspicace sur l’un des films les plus controversés de tous les temps, Tu n’es pas Nomi rassemble des critiques de cinéma et des fans de Showgirls pour faire la lumière sur son héritage.

Showgirls a vu sa sortie officielle en 1995, et à ce jour, il reste une partie importante de nos conversations cinématographiques. Tu n’es pas Nomi jette un regard sur cet héritage durable et explique pourquoi cela est arrivé à un film salué comme l’un des pires films de tous les temps.

Maintenant, pour être clair dans cette revue, je suis allé dans ce documentaire déjà un grand fan de Showgirls. En tant qu’amant autoproclamé de tout ce qui est «mauvais cinéma», ce visionnement est obligatoire. À bien des égards, c’est la mauvaise bible du film, et Tu n’es pas Nomi fait un travail assez fantastique pour regarder la montée de l’amour et de l’admiration de ce film. Le documentaire ne s’arrête pas là car il plonge également dans les critiques de pouvoir détenues sur le film, la tristement célèbre note NC-17 et le réalisateur polarisant lui-même, Paul Verhoeven.

L’un des regards les plus poignants des films est lorsque nous entendons divers critiques plonger dans Verhoeven, sa filmographie et son style de réalisation. Avec des films comme patrouilleurs de l’espace, Robocop, et Instinct primaire à son actif, il est une figure que l’on reconnaît le plus, mais qui réfléchit rarement beaucoup. Certains pensent qu’il est un satiriste de génie de la culture américaine, et certains se sentent exploiteur et parfois loufoque. Il y a aussi un groupe de gens comme moi qui pense qu’il est quelque part au milieu; Verhoeven est un cinéaste intelligent avec un amour du mauvais goût.

Dans Tu n’es pas Nomi, nous entendons des critiques qui emmènent les téléspectateurs dans un voyage sur ce qui le motive et pourquoi les gens sont attirés par son travail. J’ai personnellement apprécié d’entendre des personnes d’horizons et de positions différents se réunir pour peindre l’un des regards les plus détaillés sur ce film, mais sur les cerveaux derrière.

Quelqu’un a demandé dans le documentaire: «pouvez-vous être féministe et être Showgirls ventilateur? » Cette question ouvre une boîte de vers sur la façon dont on voit ce film et sa représentation de ses personnages féminins. Le fait que Tu n’es pas Nomi inclut des voix féminines dans le cinéma du passé et le présent fait beaucoup pour essayer de répondre à cette question. Ce faisant, cela permet également au spectateur de le découvrir par lui-même.

Pour un documentaire qui me semble venir d’un lieu amoureux, il ne penche jamais trop dur d’un côté. C’est comme s’il voulait vous présenter toutes les informations que vous pouvez manipuler, et lorsque les crédits arrivent, c’est à vous de conclure. Ce film n’a pas non plus besoin de percer un nouveau terrain et de vous faire ressentir des choses. Cela pourrait également être un regard amusant sur l’un des classiques les plus infâmes de tous les temps. Tout comme le film qu’il couvre, Tu n’es pas Nomi se prend au sérieux mais jamais trop au sérieux.

Un exemple parfait du film équilibrant ses messages est les histoires consécutives de la façon dont une personne trouve insultant que les cinéastes pensent que cela donne du pouvoir aux femmes. En revanche, une autre femme raconte comment ce film lui a donné de la force dans un temps sombre. Cela ne dit jamais que l’un ou l’autre point de vue est faux, mais les place soigneusement tous les deux là pour que nous les prenions et les digérons

Sur un plan purement technique, Tu n’es pas Nomi me laisse tomber dans quelques domaines. Il est bien dirigé et bien documenté, ce que les fans du film et de l’histoire qui l’entoure peuvent apprécier. Il manque juste quelque chose dans le film qui lui donne un avantage supplémentaire et en fait un « must-see ».

Le fait qu’il s’agisse principalement de voix off avec des images d’archives de la distribution et de l’équipe du film étant les seules têtes parlantes est un peu distrayant. Quand vous avez des gens comme les extra-terrestres Peaches Christ ou le populaire YouTuber Matt Baume, vous voulez les voir exprimer leurs sentiments sur ce film. Oui, vous pouvez entendre la passion et l’excitation dans leurs voix, et j’aime voir le spectacle de Peaches Christ consacré à Showgirls, Je voulais juste une composante plus visuelle du projet.

Le moment le plus percutant est proche de la fin lorsque nous voyons Elizabeth Berkley lors d’une projection du 20e anniversaire du film. Elle rayonne de joie en montrant Showgirls à des milliers de clients joyeux, mais cela a plus de punch car il suit le parcours du documentaire de sa relation avec le film. S’il n’y avait qu’une seule interview, ils auraient pu atterrir avec elle à propos de la pièce; cela aurait envoyé le projet à la perfection. Ils ont fait un excellent travail pour construire son histoire et nous ont offert un moment réconfortant, mais ils n’avaient pas le cœur supplémentaire dont cette scène avait besoin.

Tu n’es pas Nomi est cataire aux fans de Showgirls. Vous pourriez tout savoir sur ce film et trouver encore quelque chose à apprécier ici. Lorsque vous embarquez David Schmader, super fan de Showgirls, vous savez que ce sera un bon moment.

Le film se termine par une déclaration sur qui a raison sur le film: les gens qui le détestent ou ceux qui pensent que c’est un chef-d’œuvre mal compris. Il déclare que « le film est un rêve, les deux ont raison. » Showgirls peut vivre dans un monde qui est en quelque sorte mauvais et bon, mais Tu n’es pas Nomi est purement bon.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

EJ Moreno

