Critique du film – We Summon The Darkness (2019)

Nous invoquons les ténèbres, 2019

Réalisé par Marc Meyers.

Avec Alexandra Daddario, Maddie Hasson, Amy Forsyth, Keean Johnson, Logan Miller et Johnny Knoxville.

SYNOPSIS:

Trois meilleurs amis Alexis, Val et Beverly se lancent dans un road trip dans un festival de musique heavy metal. Leur vie change à jamais quand ils rencontrent trois hommes et les ramènent pour une soirée dans la maison de campagne d’Alexis.

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela: un groupe de filles se heurte à des hommes dangereux, et elles doivent maintenant se battre pour rester en vie. Oui, c’est l’intrigue de films comme Dernière maison à gauche, Preuve de décès, et même Plus rapide Pussycat Kill Kill. Mais cela n’arrête pas cette version, une nouvelle horreur nommée Nous invoquons les ténèbres, de tirer le meilleur parti de son intrigue plutôt basique. Bien que l’histoire puisse être basique et que les rebondissements soient relativement faciles à voir à venir, cela n’enlève rien au véritable plaisir que l’on peut avoir avec ce film.

Il n’est pas surprenant que le réalisateur Marc Meyers soit intelligent sur la façon dont il gère les tropes d’un film slasher. Son dernier long métrage impressionnant – Mon ami Dahmer – évité toute similitude avec d’autres histoires sur le sujet et créé quelque chose de complètement nouveau. Bien que je ne prétende pas Nous invoquons les ténèbres n’a jamais été fait auparavant, Meyers utilise les clichés et les tropes à son avantage.

L’ère de la panique satanique des années 1980 est mûre avec suffisamment de peur et de paranoïa pour faire d’innombrables films, et les cinéastes derrière Nous invoquons les ténèbres semble capturer cela très bien ici. Heureusement, l’ambiance des années 80 dans son ensemble ne sort jamais comme une blague et se sent aussi organique que possible. Avec un spectacle comme American Horror Story abordant les années 80 et les slashers, vous penseriez que ce serait un territoire bien usé maintenant, mais ce film réalisé par Marc Meyers rend toujours cette époque fraîche et amusante.

Et en plus de la fraîcheur et du plaisir, c’est agréable de voir plus d’Alexandra Daddario. Cette reine des cris des années 2000 avait besoin d’un nouveau film d’horreur à son actif après des années de travail ordinaire, et c’est parfait pour elle. Daddario fait équipe avec Maddie Hasson et Amy Forsyth, ce qui fait tout un trio, chaque femme ajoutant quelque chose à l’expérience globale. Nous invoquons les ténèbres se penche sur le motif «femmes qui courent l’horreur», qui est parfait pour plonger dans n’importe quoi d’inspiration des années 80. Alexis de Daddario ne s’empilera pas à côté d’icônes comme Laurie Strode et Nancy Thompson, mais elle est une version moderne et amusante des dernières filles que nous connaissons et aimons.

Cependant, il semble que nos personnages masculins – Mark (Keean Johnson), Kovacs (Logan Miller) et Ivan (Austin Swift) – soient un peu mis à l’écart tout au long du film. Pas même en termes de durée de vie, mais de la façon dont ils sont développés et gérés. Notre trio de femmes obtient de jolies couches à leurs rôles, mais la même chose ne fonctionne pas pour les autres hommes. Le rôle de pasteur de Johnny Knoxville est une bouffée d’air frais ici, car il ajoute quelque chose de différent à ce ragoût d’horreur.

La comédie d’horreur est un genre difficile à perfectionner, avec des tons incroyablement différents, ce que tous les cinéastes ne peuvent pas gérer facilement. Nous invoquons les ténèbres va et vient entre ses styles étrangement différents, et il n’y a pas de honte à cela. Le film a les pieds bien au milieu, comme vous le savez depuis le début, il n’est pas censé être trop sérieux, mais cela ne signifie pas que le film ne soit pas sombre ou brutal.

Quelque chose que j’apprécie, c’est comment cela vous attire un peu, cela vous amène à vous amuser un peu et vous détend pour son attaque ultérieure. Vers la fin du film, c’est quand j’ai regardé en arrière au début et que je me suis demandé comment nous nous sommes même retrouvés ici, ce qui est un signe d’une bonne balade. Je ne dis pas que ça n’a pas été cahoteux en cours de route, mais je ne peux pas nier la fin compensée par le deuxième acte terne. Surtout une fois que nous avons vu à quel point la soirée chez Alexis a été gâchée.

Nous invoquons les ténèbres est le type de film d’horreur que vous lancez avec des amis et éclatez-vous avec la mort et la nostalgie. Il ne vise pas à ouvrir de nouveaux horizons ou à susciter le buzz des récompenses, ce que les fans d’horreur ne veulent que de nos jours.

Ce film est un jeu d’enfant agréable et direct avec suffisamment de viande pour enfoncer vos crocs, et même probablement revenir pendant quelques secondes. Marc Meyers poursuit sa marche vers le leadership de l’horreur indépendant, et si cette sanglante comédie satanique est quelque chose à passer, le règne de Meyers fera du bien au genre.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

EJ Moreno

