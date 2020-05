Critique du film – Valley Girl (2020)

fille de vallée, 2020.

Réalisé par Rachel Lee Goldenberg.

Avec Jessica Rothe, Josh Whitehouse, Logan Paul, Chloe Bennet, Mae Whitman, Jessie Ennis, Ashleigh Murray, Judy Greer, Allyn Rachel, Alicia Silverstone et Randall Park.

SYNOPSIS:

Une fille riche de la vallée forme une romance improbable avec un rocker du mauvais côté des pistes.

Si vous étiez adolescent dans les années 80, vous vous souvenez peut-être fille de vallée. Sinon, la comédie pour adolescents bizarre avec Deborah Foreman et un Nicolas Cage plus jeune et plus contrôlé a été largement perdue dans le temps, submergée par l’omniprésence de l’œuvre de John Hughes. Compte tenu de tout cela, cela semble être la chose la plus rare – un film pour lequel un remake se sent justifié. Et nous arrivons donc au joyeux camp des années 80 fille de vallée 2020, avec un ensemble branché de stars de l’adolescence et une touche musicale de l’écrivain Amy Talkington et de la réalisatrice Rachel Lee Goldenberg.

L’étoile lumineuse de Jour de la mort heureuse, Jessica Rothe, est la Julie du film – présentée par elle-même de nos jours (Alicia Silverstone, dans un clin d’œil adolescent) dans une histoire racontée à sa fille. Elle est un «Val» à part entière, passant tout son temps au centre commercial ou avec son petit ami prom-king-in-attendant Mickey (Logan Paul). Lors d’une fête, elle rencontre le rockeur hollywoodien Randy (Josh Whitehouse) et il l’emmène dans un monde plus grungier et plus complexe que son quartier idyllique.

Cette prise sur fille de vallée se déroule dans une version fantaisie couleur bonbon de la Californie des années 1980 – « c’est comme ça que je m’en souviens, c’est ce que ça faisait », explique Silverstone à titre de justification. Dans ce monde, il est parfaitement normal d’éclater dans le centre commercial « We Got The Beat » de The Go-Go, ou de faire la guerre contre un mélange de « Just Can’t Get Enough » et de « Material Girl » de Madonna dans une classe d’exercice. Le film est d’une simplicité rafraîchissante sur sa stupidité musicale d’une manière qui plaira aux fans de la série de lycée agréablement décousue de Ryan Murphy Joie.

Naturellement, nous rencontrons ces personnages juste un mois avant le bal et la politique est donc au rendez-vous, la manoeuvre de la reine du bal ayant préséance sur toute sorte de véritable auto-exploration. Quand Julie commence à s’éloigner de Mickey et à se diriger vers Randy, plus grossier – qui a un joli lien avec un ami joué par Scott Pilgrim star Mae Whitman – sa camarade de classe sournoise et ambitieuse Karen (Agents de S.H.I.E.L.D. star Chloe Bennet) intervient. Le script de Talkington illustre intelligemment la hiérarchie sociale qui est si importante pour les «Vals», et montre également le peu d’importance dans le monde de Randy.

Souvent, fille de vallée est un peu sur le nez dans sa narration, superposant à la ridicule du dialecte «Val» et offrant une sélection de blagues légèrement maladroites sur les téléphones mobiles et le monde moderne. Heureusement, le ton coloré et énergique de Goldenberg et le tourbillon charismatique d’une performance de Rothe suffisent à surmonter tout cela. Même la star de YouTube Logan Paul – dont le scandale de 2018 a reporté la sortie du film – convient parfaitement au genre de mec odieux qui demande à une fille de bal en écrivant sur le cul de ses amis. Par-dessus tout, fille de vallée est un triomphe du casting d’ensemble intelligent.

Une grande partie du film repose sur la chimie entre Rothe et Whitehouse, qui est là à la pelle. Leur romance est crédible et, surtout, vous voulez qu’ils soient ensemble. Les rythmes de l’intrigue sont exactement ceux auxquels vous vous attendez dans une romance pour adolescents comme celle-ci, mais ils sont transmis avec un tel flair – et un clin d’œil suffisant – qu’ils atterrissent parfaitement. Il y a aussi une touche soignée et surprenante sur l’original de Diplômé– une fin inspirée, ainsi qu’une sélection de cartes de titre de Hughes soignées sur l’avenir des personnages.

fille de vallée est une explosion de camp agréable qui est, contrairement à ses protagonistes adolescents, entièrement sûr de sa propre identité. Il sait qu’il est large, idiot et ringard, mais il embrasse cela et tourne ses éléments fantastiques jusqu’à 11, avec l’aide des souvenirs teintés de rose du personnage de Silverstone de cette phase de sa vie. La narration intelligente et autoréférentielle de Talkington et Goldenberg élève le matériau à quelque chose qui, avec sa pochette de clichés de lycée de magicien, se déroule comme une lettre d’amour à l’âge d’or de la comédie pour adolescents.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

