Critique du film – Valley Girl (2020)

fille de vallée, 2020.

Réalisé par Rachel Lee Goldenberg

Avec Jessica Rothe, Josh Whitehouse, Logan Paul, Chloe Bennet, Mae Whitman, Jessie Ennis, Ashleigh Murray, Judy Greer, Allyn Rachel, Alicia Silverstone et Randall Park.

SYNOPSIS:

Conte séculaire d’amateurs croisés sur fond de mélodies classiques des années 80, Valley Girl est l’histoire de Julie Richman (Jessica Rothe) et de son petit ami du mauvais côté Randy (Josh Whitehouse), qui se frayent un chemin à travers leur rendez-vous adolescent.

Ce remake brillant du charmeur Nic Cage des années 80 fille de vallée a beaucoup à faire, notamment Jessica Rothe, irrémédiablement regardable (Jour de la mort heureuse, La La Land), et une bande originale à chanter qui remplirait même le sol des réceptions de mariage les plus loufoques. Malheureusement, quelque part en cours de route, la bande a été mâchée et crachée comme un désordre plutôt sans inspiration et emmêlé des plus grands succès comme Parfait, Joie, et Étourdi et confus, moins leur attrait indélébile.

Les premières pistes de fille de vallée sont formidables: qui ne prendrait pas plaisir à regarder Alicia Silverstone, une actrice synonyme de tout ce qui est associé aux années 90, lyrique sur la grandeur des années 80, dans un Princesse mariée-un style enveloppant qui encadre l’histoire principale. Il donne le ton qui vous fait croire que vous êtes sur le point de regarder une tranche de nostalgie qui enverra avec amour l’une des décennies les plus emblématiques, mais il ne livre jamais cela. Au lieu de cela, nous présenter simplement un récit de flashback qui présente une blague occasionnelle sur la taille des caméras vidéo à domicile, ou un bâillon sur le père de Luke Skywalker.

Une fois que le fil des années 80 commence, nous sommes plongés dans un monde merveilleusement recréé de jambières, de coiffures reflétant la personnalité et d’une gamme de «comme les enfants les plus populaires de la vallée». Presque tous sont des caricatures intentionnellement exacerbées, ce qui donne quelques rires, avant de vous rendre compte que la plupart ne vont pas se développer au-delà de cela, a la BooksmartC’est une subversion intelligente, donc ils deviennent rapidement ennuyeux.

C’est une critique qui ne peut être adressée à Rothe, qui prouve une fois de plus qu’elle a ce petit quelque chose de spécial qui la distingue comme l’un des acteurs les plus charismatiques. L’histoire exige qu’elle se démarque de la foule, mais même en dehors de cette nécessité de l’intrigue, elle élève le film à un autre niveau avec son charme, son autodérision et ses côtelettes comiques. Une fois que la nouveauté des chansons s’estompe, ce qui arrive un peu trop vite, elle est vraiment la seule raison de voir si fille de vallée il reste du matériel bonus.

Pendant que nous sommes sur la musique, la bande sonore est vraiment une playlist de mégamix de pointe de bangers classiques qui ferait une mousse de DJ de mariage mobile à la bouche. Parlaient Voilà ce que j’appelle les années 80 édition pare-chocs. Cependant, les chansons sont intégrées à l’histoire sans aucune subtilité. Quelqu’un s’exclamera « Hey Mickey! » à un personnage appelé Mickey, et devinez quoi? C’est juste paresseux, surtout quand il y a des moments où fille de vallée obtient si bien. Comme la merveilleuse interprétation de ‘Sous pression’ pendant la finale, qui est beaucoup plus organique et beaucoup plus efficace à cause de cela.

fille de vallée veut être le Radio Ga Ga Land prendre le La La Land formule musicale, et bien qu’il y aura un public moins exigeant là-bas, malgré une autre performance impressionnante de Rothe, cette romance pop bubble-gum perd sa saveur un peu trop rapidement.

Mythe vacillant – Film ★ ★ / Film ★★

Matt Rodgers – Suivez-moi sur Twitter @mainstreammatt

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries