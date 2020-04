Critique du film – To the Stars (2020)

Aux étoiles, 2020.

Réalisé par Martha Stephens

Avec Kara Hayward, Liana Liberato, Malin Åkerman, Shea Whigham, Tony Hale, Lucas Jade Zumann, Adelaide Clemens, Jordana Spiro, J.D.Evermore, Madisen Beaty, Sophia Bairley, Lauren Stephenson, Farah White et Jeremy Parr

SYNOPSIS:

Sous la surveillance d’une petite ville, la fille d’un fermier retiré se forge une amitié intime avec une nouvelle fille mondaine mais téméraire dans l’Oklahoma des années 1960.

Mis à part les croyances de l’Oklahoman des années 1960 (et soyons réels, elles n’ont probablement pas beaucoup progressé en ce qui concerne les temps modernes), réprimant et compliquant sexuellement la vie d’un adolescent de 18 ans, Aux étoiles (réalisé par Martha Stephens travaillant aux côtés des débuts de scénarisation de Shannon Bradley-Colleary) est efficace au-delà de la narration de pièces d’époque authentique et nous ramène à une époque où il était encore plus effrayant de sortir gay. Peut-être, l’une des meilleures raisons pour cela, est que les cinéastes ne poussent pas les personnages dans une romance lesbienne conventionnelle, mais les laissent simplement exister et naviguer en étant ostracisés. Aux étoiles c’est une nostalgie, mais pas nécessairement une nostalgie de l’amour, plus encore d’être accepté entouré de proximité.

Maggie Richmond (Liana Liberato) est la nouvelle fille de cette ville poussiéreuse, se présentant à ses camarades de classe avec une série de mensonges concernant sa vie et les moyens de subsistance de son père. Ce n’est pas qu’elle n’a pas de beauté ou de qualités peu orthodoxes qui la mèneraient à être victime d’intimidation; ses mensonges proviennent d’un sentiment de honte et de grandes attentes que lui confère sa famille super religieuse. Une première scène capture Maggie à distance de marche (presque comme si nous assistions à une marche de honte) où elle est accueillie à l’extérieur à la porte d’entrée par son père (Tony Hale) interrogeant avec belligérance qui elle était. Il a rapidement recours à la violence domestique, ressentant la pression que sa fille lesbienne aurait pu avoir avec une autre fille quelque chose de sexuel, ajoutant qu’il avait abandonné un emploi et déménagé pour qu’elles puissent recommencer sans jugement.

À vrai dire, Maggie était avec une fille. Iris Deerborne (Kara Hayward) introvertie et insondable socialement maladroite attire l’attention de Maggie; elle n’est pas une lesbienne sexuellement réprimée et ce n’est pas seulement une attraction physique, mais pour sa propre misère, car la fille est sans cesse harcelée pour tout et n’importe quoi par ce que l’on peut simplement décrire comme Mean Girls: 1960s. Il y a aussi une chaleur et une honnêteté qui émanent d’Iris qui finissent par attirer plus d’attention une fois que l’amitié et les liens avec Maggie la sortent lentement de sa coquille. Il n’y a jamais le sentiment qu’il s’agit de pitié (cela est en fait abordé dans une ligne de dialogue), mais deux jeunes filles en âge de comprendre comment être elles-mêmes en venant de foyers problématiques.

Néanmoins, les filles utilisent un étang à proximité comme lieu de rencontre secret la nuit. Au fil du temps, l’étang lui-même va du seul endroit où ces deux filles peuvent être ouvertes sur qui elles sont vraiment, à prendre un sens plus symbolique alors que d’autres événements s’y déroulent. Maggie utilise également son talent pour mentir pour forcer les mains des autres méchantes filles à venir voir Iris sous un autre jour. En tant que tel, tout le monde se prépare pour le bal, où le film a malheureusement tendance à glisser un peu.

Il y a une métaphore évidente derrière ces métamorphoses, bien qu’elle se fasse au prix d’explorer certains des éléments les plus intrigants du film, que ce soit le lien entre Iris et Maggie ou leur vie à la maison. Cela ouvre également la voie à un humour large qui ne correspond pas au reste du ton. Il existe également une sous-intrigue impliquant un garçon d’âge similaire dont la mère s’est suicidée en se noyant dans le même étang, ce qui semble devoir être traité avec plus de grâce et de soin étant donné que le garçon devient un personnage clé au cours de la seconde moitié. Simultanément, les séquences du salon de coiffure sont pertinentes pour d’autres raisons liées à Maggie, couplées à une autre vérité dévastatrice sur le fait de cacher sa sexualité pendant ces périodes.

Même si l’une des deux révélations est mal gérée (un personnage tombe dessus, comme si les cinéastes étaient incapables de trouver quelque chose de moins subtil), les conséquences suivantes des actions suivantes sont déchirantes. Par le temps Aux étoiles rétrospectivement, il est presque sage que nous ne voyions pas beaucoup de ces parents (il convient également de souligner que la mère d’Iris est malheureuse et fatiguée de son mari alcoolique agricole sans aucune ambition pour un avenir meilleur, bien que non étant exactement la mère de l’année elle-même). Bien sûr, l’histoire marche sur un terrain familier concernant la sortie, mais les performances sont merveilleusement sincères et la fin est quelque chose d’homophobe ou de parents inacceptables qui ont désespérément besoin d’être témoins.

Remarque: Aux étoiles présenté en première au Festival du film de Sundance 2019 en noir et blanc, mais est publié en couleur sur demande. D’un point de vue thématique, le film fonctionnerait mieux en monochrome, mais tel quel reste une expérience émotionnelle.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, ami moi sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié personnel non-Flickering Myth, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries