Critique du film – To the Stars (2019)

Aux étoiles, 2019.

Réalisé par Martha Stephens.

Avec Kara Hayward, Liana Liberato, Shea Wigham, Malin Akerman, Tony Hale, Adelaide Clemens, Jordana Spiro, Lucas Jade Zumann, Tina Parker, Madisen Beaty, Lauren Ashley Stephenson et Sophi Bairley.

SYNOPSIS:

Sous le contrôle d’une petite ville, la fille d’un fermier retiré se forge une amitié intime avec une nouvelle fille mondaine mais téméraire dans l’Oklahoma des années 1960.

Du premier écrivain Shannon Bradley-Colleary et de la réalisatrice Martha Stephens (Land Ho!), Aux étoiles s’étend sur la portée de l’amitié féminine formatrice, des débuts provisoires à l’importance de ses attentes et de ses défis.

Iris Deerborne (Kara Hayward, Moonrise Kingdom, Manchester au bord de la mer) est une adolescente maladroite, mise à l’écart par ses pairs de la petite ville de Wakita, en Oklahoma, pour sa timidité, ainsi que d’une vessie affreusement faible. Sa mère rancunière (Jordana Spiro, Ozark) et père malheureux (Shea Wigham, Boardwalk Empire) signifie qu’Iris, bien qu’elle ait simplement enduré l’essentiel de son existence, a développé une légère séquence indépendante (calme). Cette combinaison attire l’attention de la nouvelle fille confiante Maggie Richmond (Liana Liberato, Si je reste, Le meilleur de moi-même), et les deux développent un lien étroit avec leurs attitudes extérieures à la craie et au fromage en essayant de découvrir les secrets de l’autre. Les oiseaux chanteurs, la clique de cheerleading populaire de l’école, ainsi que les vues bien ancrées du corps étudiant vers un solitaire comme Iris, nagent sur les bords.

Bien que filmé et costumé avec élégance, le film donne ce qui semble être un regard plus réaliste – bien que toujours nostalgique – sur l’Amérique rurale des années 1960: plus calme, plus évocateur de l’époque et moins l’éclat rétro habituel d’Hollywood a tendance à éclabousser.

Aux étoiles est raisonnablement formule dans son contexte en tant que film basé au lycée, mettant en vedette les pierres de touche habituelles de l’intimidation, des garçons, des filles garces – et une cure de jouvence. Mais son réglage de période ajoute un peu plus de danger pour l’insouciante Maggie, qui a déjà forcé sa famille à lever des bâtons dans des circonstances chuchotées. Il embrasse également ses héroïnes dans un récit plus poignant et émotif que les drames pour adolescents habituels, plus fades.

La distribution est impressionnante, mettant en vedette Malin Akerman (Watchmen, 27 Robes) et Tony Hale (Toy Story 4, Veep) dans des rôles secondaires de parents de Maggie, aux côtés d’Adelaide Clemens (Gatsby le magnifique) en tant que cosmétologue tranquille mais gentille Hazel – également un peu étrangère, et essayant d’éviter les commérages en étouffant Wakita. En grande partie grâce à un jeu réfléchi, la plupart des personnages sont retirés de la page et aident à suggérer une histoire riche pour la ville et eux-mêmes. Hayward et Liberato sont des pistes valables, fermes dans leurs caractérisations et capables d’éviter que Iris ou Maggie ne deviennent surmenés ou ne plongent dans le mélodrame de la folie.

La fin de Aux étoiles est laissé artistiquement vague, ce qui, bien qu’il corresponde bien à l’esprit et à l’humeur de ses personnages, est quelque peu invraisemblable. Ce dernier trébuchement échappe également légèrement à un message global pour le film, autre que de justifier ce que les téléspectateurs auront déjà appris à penser d’Iris à l’esprit ouvert.

Aux étoiles est un drame évocateur de passage à l’âge adulte qui parvient à suivre le sillon qu’il coupe pour lui-même, et dit juste assez différemment de ses prédécesseurs, pour le faire valoir.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tori Brazier

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries