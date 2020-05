Critique du film – The High Note (2020)

The High Note, 2020.

Réalisé par Nisha Ganatra.

Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube, Zoe Chao, Bill Pullman, June Diane Raphael, Sandra Rosko, Eddie Izzard, Diplo et Deniz Akdeniz.

SYNOPSIS:

Une chanteuse superstar et son assistant personnel surmené se voient proposer un choix qui pourrait modifier le cours de leur carrière respective.

À mi-chemin The High Note, chanteuse et auteur-compositeur vénérée de fiction Grace Davis (NoirâtreTracee Ellis Ross) donne à son assistante personnelle surmenée Maggie (Dakota Johnson) une vérification de la réalité basée sur les faits concernant la logistique d’une femme noire de 40 ans et plus qui sort un nouvel album qui arrive en tête des palmarès. Apparemment, cela n’a été fait que par un seul artiste, mais cela n’empêche pas Maggie d’essayer de dissiper le doute de Grace pour, espérons-le, la ramener au studio d’enregistrement. Maggie n’est pas seulement un coup de main professionnel pour Grace, elle travaille pour son idole et voit la dynamique à la fois comme un travail mais aussi une amitié étroite avec confiance entre les deux parties. En tant que telle, elle repousse les suggestions des cadres supérieurs de plus de concerts strictement composés de chansons classiques, et plus bas, le plan infaillible de son manager Jack (Ice Cube) de transition vers les spectacles de Las Vegas. Pour eux, ils voient une superstar fanée avec des rendements décroissants, tandis que Maggie ne compte pas son héros.

Réalisé par Nisha Ganatra (qui a en fait géré les relations raciales et dépeint bien la dynamique de pouvoir laide mais vraie dans le Tard dans la nuit), c’est une surprise que The High Note ne se penche pas sur le contexte social du dilemme. Au lieu de cela, tout est une configuration pour que Maggie finisse par avoir une rencontre avec David (Kelvin Harrison Jr.), un riche musicien en herbe qui passe quelques jours à donner des concerts à l’extérieur des épiceries et d’autres jours à flâner dans une maison de luxe flirtant avec les filles qui ne recherchent rien de sérieux.

Naturellement, ils ont réussi et elle grandit pour l’aimer, mais suivant les souhaits de Grace pour jouer sa carrière en toute sécurité, Maggie décide de traiter David comme quelque chose d’un projet pour animaux de compagnie. Elle se fait passer pour une productrice de musique elle-même (ce qui est certainement sournois mais pas la pire chose au monde étant donné qu’elle a un talent prouvé pour cela que même Grace reconnaît et complète), affirmant sa propre confiance qu’elle peut réaliser ses rêves. Il ne faut pas longtemps avant que nous voyions que les armoires et les fêtes extravagantes masquent certains problèmes de doute de David, et à mesure que la collaboration s’intensifie, certaines des insécurités professionnelles de Maggie commencent à s’infiltrer. En d’autres termes, personne n’est sûr de ce qu’ils font dans The High Note, car il abandonne le seul personnage intrigant. Plus décevant, aucun de ces fils de connexion liés à l’insécurité compte tenu du fait que le film ne dit rien de perspicace.

Il n’y a rien d’intrinsèquement mauvais à emprunter la voie narrative pour montrer la vie de quelqu’un à un carrefour en ce qui concerne la complaisance et vouloir plonger davantage dans l’industrie (mesures louches ou non), mais The High Note devient rapidement une romance générique à une note qui gaspille un talent merveilleux. Il est évident qu’il s’agit du premier scénario de l’écrivain Flora Greeson, car tout ici est formel, prévisible et, au pire, se termine par une tournure de complot absurde qui parle de l’expression «c’est un petit monde». Pendant ce temps, la direction de Nisha Gantra utilise systématiquement un éclairage vibrant et coloré (en particulier pendant les clubs ou les nuits en plein air), et elle obtient des performances intéressantes de la distribution même si le matériau est faible. La fin est si mauvaise que les acteurs méritent le mérite d’avoir même essayé de la vendre; Je ne sais pas non plus comment personne n’a décidé qu’une réécriture était en ordre.

The High Note est une histoire d’amour standard remplie d’une pléthore de gouttes d’aiguilles pop à succès et de discussions musicales occasionnelles qui sont parfois amusantes à écouter. Maggie prend des décisions égoïstes dans son ambition de pénétrer complètement dans l’industrie de la musique, car l’histoire frappe à peu près tous les rythmes prévisibles de l’intrigue imaginables. Le film entier a besoin de beaucoup plus de réglages et d’étoffes au-delà des histoires romantiques les plus élémentaires. Il est également difficile d’imaginer que beaucoup de gens se soucient d’une histoire d’amour qui équivaut également à des «problèmes de personnes riches».

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, faites moi un ami sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié personnel non-Flickering Myth, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

