Critique du film – The Haunted (2020)

Les hantés, 2020.

Réalisé par David Holroyd.

Avec Sophie Stevens, Kirstie Steele et Nick Bayly.

SYNOPSIS:

Emily arrive pour son premier quart de nuit en tant que dispensatrice de soins, à un patient âgé atteint de démence. Dans une maison isolée, sa nuit se transforme en cauchemar alors qu’elle est tourmentée par un esprit vengeur et commence à découvrir les sombres secrets de la maison.

«Avez-vous déjà pénétré dans une maison hantée? Un endroit qui vous a piégé à l’intérieur et ne vous a jamais laissé partir? » Avec une ligne de connexion si générique et un titre encore plus fade, Les hantés ne pourrait pas être commercialisé de façon plus appropriée si un bâillon de faux fantôme sous une feuille était utilisé (lol, jk, il y en a un). Au bout de soixante-quinze minutes, le thriller domestique de David Holroyd ressemble plus à une éternité non développée. S’il y a un record Guinness pour «La plupart des clichés de sous-genres entassés dans un film en moins de 80 minutes», nous avons un nouveau champion. J’ai vu cette intrigue réinterprétée à l’infini, écrit ces plaintes avec une fréquence égale, et j’ai hâte de revivre ce « cauchemar » absurde lors de la prochaine tentative sans esprit (aussi jk, épargnez-moi les dieux de l’horreur indie).

Emily (Sophie Stevens) commence sa nouvelle carrière en tant que soignante de nuit dont le patient est la personne âgée, Arthur délirant (Nick Bayly). Elle arrive pour le travail, est laissée seule et passe ses heures à explorer le domaine. Les soins d’Arthur nécessitent principalement des conseils pour retourner au lit et l’assurance que tout va bien, mais Arthur voit des choses que ses infirmières ne peuvent pas voir. Est-ce pourquoi Emily trouve une planche Ouija, des aromatiques pré-brûlés et d’autres signatures paranormales? Ces babioles pourraient expliquer le poussin gothique (Kirstie Steele) qui apparaît au hasard, donnant à Emily des frayeurs continuelles.

Y a-t-il plus à Les hantés que laisse aller? Soi-disant, mais les explications s’échappent car nous ne suivons que le point de vue d’Emily. Le point culminant de Holroyd est censé libérer une épiphanie à couper le souffle, mais la compréhension est sacrément impossible à mesure que les scènes avancent. La seule façon de déchiffrer ce qui vient de se produire dans le fantôme de Casper était de revoir la première dizaine de minutes juste après le début du générique de fin. Il est impossible d’en révéler plus sans spoilers, ce qui signifie qu’il n’est plus question de «rebondissements» ou de «trucs» à suivre. Ce que je peux confirmer, en bref, c’est comment Holroyd échoue à plusieurs niveaux à honorer à la fois sa hantise en jeu et les détails clignotants ou manquants qui enterrent des implications plus larges qui, elles-mêmes, nécessitent des notes de bas de page pour la traduction qui n’existent pas.

Vous supposeriez Les hantés accélère dans le dilemme surnaturel enfermé d’Emily à moins de quatre-vingt-dix, enfer, moins de quatre-vingt minutes. Plutôt l’inverse! Autour de la vingt-cinq marque – parce que oui, j’ai vérifié – mon cerveau a réfléchi en interne, « Quelque chose s’est-il déjà produit? » La «hantise d’Emily Whatshername» parcourt des gags de lampes de poche, des mains qui sortent de l’obscurité recouverte et d’autres conneries de planche Ouija. Oui, pourquoi pas? Trouvons une planche Ouija et * sans aucun doute * commençons à canaliser l’inconnu. Pire encore, ghostie girly est rarement utilisé à l’extérieur d’une porte loin de la vue qui se profile ou d’une marche rapide vers une autre porte qui claque. L’atmosphère est radio-silencieuse, ce qui diminue les enjeux paranoïaques, perdant l’horreur dans l’insatisfaisante d’Emily du jour au lendemain.

Holroyd n’est pas du genre à dialoguer, car cette critique peut contenir un nombre de mots plus élevé que son scénario. Emily est seule, n’interagissant avec Arthur que lorsqu’il pisse sur le bois dur ou fouille dans les placards. Le silence dans les histoires de fantômes, lorsqu’il est accentué, peut être un outil utile. La faute de Holroyd ne complète pas ces accalmies calmes avec une notation mémorable ou une lecture de ligne d’entrée telle que des textes ou des messages vocaux ou * quoi que ce soit * qui offre une exposition très nécessaire. Je pense au segment « Fête des pères » d’Anthony Scott Burns dans Vacances, et comment le voyage à l’écran de son personnage principal est imprégné d’une immense signification par des lectures audio posées au-dessus des actions des personnages. Les hantés manque tout cela, poussant Emily dans une soluce du pire rejeton Silent Hill test bêta imaginable.

Une maison. Deux humains. Zéro tension ou redoutable au-delà de la tombe ou menaces dignes de notre endurance. Les hantés redéfinit la terreur par les livres malgré des ambitions qui sont certes supérieures à la somme de ce qui est produit. Il se promène constamment dans une maison faiblement éclairée, revisitant les mêmes canapés ou chambres «emblématiques» jusqu’à ce que le film réponde aux questions de la manière la plus inefficace. Ce n’est pas comme la cinématographie ou les réalisations techniques qui fournissent quelque chose qui mérite une dissection étendue, ce qui conduit à un menottement global des acteurs qui doivent véhiculer l’horreur dans les évasions de speedwalking. Peut-être y a-t-il une meilleure façon de dire à David Holroyd Les hantés, mais cette navigation ne soulèvera sûrement pas les morts (ou un seul cheveu).

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

