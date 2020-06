Critique du film – The Climb (2020)

La montée, 2020.

Réalisé par Michael Angelo Covino.

Avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin, Talia Balsam, Zina Wilde, Judith Godrèche, George Wendt, Meredith Holzman et Todd Barry.

SYNOPSIS:

Un regard sur l’amitié entre deux mecs qui s’étale sur plusieurs années.

La montée rend évident dès le début deux choses; La fascination apparente du réalisateur Michael Angelo Covino pour les longs métrages et une marque d’humour spécifique qui est non seulement naturelle et authentique mais tout à fait réelle car le film est un regard sur l’amitié toxique sombre et drôle entre les cinéastes et les acteurs Covino et son meilleur ami Kyle Marvin . Adaptant sa nouvelle avec une intrigue similaire, Covino commence avec Michael et Kyle faisant une balade à vélo avec l’ancien confessant qu’il a couché avec le fiancé de son meilleur ami, une révélation qui les amène à se chamailler comme des enfants et à se couper probablement de leur vie.

Tous les détails ne sont pas fournis, car La montée fonctionne avec un dispositif d’encadrement qui est plus une fenêtre sur sept points de vie clés affectant dramatiquement l’amitié d’une manière ou d’une autre, avec une comédie situationnelle fortement exécutée utilisant des paramètres et des lieux des enterrements de vie de célibataire de pêche sur glace aux rassemblements de vacances chaotiques (un échantillonnage de choix pour la cinématographie flottante qui sort souvent des bâtiments autant qu’à l’intérieur et autour d’eux). Ils s’entendent, ils se disputent, ils éclatent et la vie ramène généralement l’amitié même après des actes de trahison apparemment impardonnables.

Cependant, le cycle n’est pas simplement simplifié, car Kyle démontre constamment un désir de grandir et d’évoluer en tant qu’être humain, à un moment prêt à s’installer et à se marier même s’il n’est pas sûr s’il est réellement amoureux. Il sait qu’il veut de la stabilité et une famille, pendant ce temps, Michael est son antithèse, devenant en quelque sorte plus impuissant en tant que personne sans Kyle. L’un d’eux essaie de gravir l’échelle métaphorique, tandis que l’autre ne peut s’empêcher de s’accrocher à sa cheville en le ramenant vers une réalité déprimante. Pourtant, au cœur de cette réalité se trouve une charmante amitié avec juste le bon équilibre entre rires et comportements répréhensibles.

Heureusement, le travail de scénariste de Michael Angelo Covino et Kyle Marvin est suffisant pour surmonter une structure épisodique qui peut parfois sembler répétitive. Même si c’est l’intention (et avec une fin qui contraste magnifiquement avec la séquence d’ouverture), il y a de petites frustrations du fait que l’existence de beaucoup de ces scénarios ne se sent pas nécessairement gagnée. Tout ce qu’il faut vraiment continuer c’est que La montée est semi-autobiographique pour ces gens et leur amitié qui a survécu à tout, des coups de poignard aux véritables bons moments. Les cinéastes semblent également compenser le manque d’une histoire traditionnelle avec une quantité écrasante de longs métrages, tous ne faisant pas beaucoup pour améliorer l’objectif dramatique d’une scène. Ce sont des cinéastes ambitieux et ont certainement beaucoup de savoir-faire impressionnant (j’aime particulièrement que la palette de couleurs soit aussi misérable que la vie de ces gens), mais il n’y a pas non plus de tremblement le sentiment que parfois on regarde ce que quelqu’un peut faire sans comprendre pourquoi ils le font de cette façon spécifique.

Encore une fois, Michael Angelo Covino et Kyle Marvin excellent là où cela compte le plus; les blagues. Chaque chapitre semble toujours évoluer vers un grand coup de poing avec une pléthore d’autres morceaux amusants le long du chemin, faisant tout, de se moquer de la tristesse de cette amitié à la notion tout aussi triste que certaines personnes ne grandissent jamais. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent se séparer, car La montée essaie de naviguer entre la distance et l’interactivité pour une amitié prête à exploser une fois de plus à tout moment. Le rire le plus tragique et le plus grand de tous est que ces deux-là se méritent vraiment, dans la vie réelle et se font des bouffons d’eux-mêmes.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

