Critique du film – The Clearing (2020)

La clairière, 2020.

Réalisé par David Matalon.

Avec Liam McIntyre, Aundrea Smith, Steven Swadling et Sydelle Noel.

SYNOPSIS:

Un père doit se frayer un chemin à travers l’apocalypse zombie pour sauver sa fille.

Alors que le débat entre «zombies lents» et «zombies rapides» fait rage (sur un subreddit NSFW quelque part), La clairière pose une question encore plus importante: et si les zombies rapides propageaient également des vers parasites!? Ou une certaine variation d’annélides ondulées. La prise de contrôle apocalyptique de David Matalon introduit un nouveau fleuron dans la tradition des zombies, mais ne se soucie jamais d’expliquer davantage. Les intentions des scripts se concentrent sur la relation tendue entre un père en plein air et sa fille obsédée par la technologie, qui sont séparés par une horde de menaces de morts-vivants. Le cadre de Matalon est un microcosme; de plus grands développements ignorés au détriment de la narration et de l’expansion. Un film comme Cargaison vend la dynamique père-fille tout en construisant tout un écosystème zombifié; La clairière s’embourbe avec un cycle répétitif d’évasions ratées qui utilise les «coureurs» comme rien d’autre que des obstacles de genre génériques.

Dans un conte aussi vieux que le temps, papa Tom (Liam McIntyre) ne comprend pas pourquoi son petit Mira (Aundrea Smith) qui mûrit prend ses distances. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait que Tom se moque des intérêts de Mira? Dans tous les cas, Tom entraîne Mira dans un isolement boisé pour un voyage de «scoutisme» approprié par rapport à sa cueillette habituelle de marguerites et a décerné des badges de mérite pour les câlins. Les mauvaises nouvelles? Ils se réveillent pour découvrir que tous les campeurs voisins sont maintenant des monstres carnivores infectés. Tom est pris au piège dans leur VR attaché à une remorque tandis que Mira se cache plus loin, Tom attirant toute l’attention indésirable. Papa doit porter son pantalon de héros pour vivre un autre jour.

Matalon présente ses zombies dans les premières minutes du film, alors que nous accélérons jusqu’à la première altercation de Tom. Il se lève, un peu groggy, et erre dehors en appelant le nom de Mira. Immédiatement, il assiste à deux «infectés» qui attaquent une femme et serrent les dents sur sa chair, transmettant les virus ou bactéries. La poitrine d’un zed éclate, pulvérisant du sang épaissi sur sa victime récemment transformée (des vers se tortillant de sa blessure à la joue fraîche). Les mouvements de la caméra sont effrénés, les zombies de sprint (ou quelque classification que ce soit) ont perfectionné le finisseur breveté « Spear » de Goldberg, et nous avons le sentiment que ces hyper-zombies reclassifiés ne sont pas une blague.

Ensuite, le reste de La clairière arrive.

Le piégeage de Tom dans sa forteresse de fortune – des fenêtres barricadées avec des portes d’armoires en bois – définit le scénario de Matalon davantage comme un thriller de confinement. Les zones comprennent à l’intérieur du camping-car, sur le toit du camping-car et à l’intérieur de sa camionnette Dodge Ram (à la recherche). Les zombies encerclent le véhicule et l’abri attelé, ce qui signifie que chaque fois que Tom fait une pause pour Mira, ils pullulent comme des sauterelles. Vous supposeriez la mort instantanée de Tom étant donné la fête d’ouverture, n’est-ce pas? Bien sûr que non. Tom est constamment malmené et retenu par les zombies, qui se débattent et s’élancent comme les secondeurs de la NFL, mais ils ne mordent jamais malgré leurs objectifs apparents. La clairière est le type de film d’horreur où les règles ne s’appliquent pas au héros principal car aucun (euh, peu) d’autres personnages n’existent en tant qu’offrandes. C’est un peu d’humeur. Frustrant parce que l’agression suggérée n’efface pas plusieurs fois où Tom doit être mâché jusqu’à l’os.

Cela ne veut pas dire que l’intensité fait défaut. Tom gagne chaque halètement exaspéré après avoir lutté contre une autre foule de mangeurs de chair. Le danger est omniprésent, mais la cinématographie n’est d’aucune utilité lorsque vous volez avec instabilité. Tandis que Tom est poussé, attrapé, bousculé ou lancé, les mouvements de la caméra deviennent un flou chaotique de membres ondulants et de distorsion tremblante. C’est là que la répétition dépasse.

Les seules options de Tom sont de faire fonctionner sa voiture ou de courir loin des poursuivants. Tom saute du toit de son VR, la caméra tourne hors de contrôle tandis que les zombies se rapprochent suffisamment pour enfoncer leurs dents toxiques dans les muscles, puis Tom recule lorsque l’exécution d’improvisation se dirige vers le sud. Comment peut-il rester en vie si longtemps? Comment l’infection ne se propage-t-elle pas lorsqu’il est couvert de jus de zombies? Questions qui amèneront le public à se demander si La clairière suffirait comme un court métrage où seulement une ou deux tentatives d’évasion sont nécessaires et la finale se joue telle que présentée.

Il ne fait aucun doute que l’acteur Liam McIntyre est un combattant. Grâce à une visibilité plus nette, plus d’éloges pourraient récompenser la chorégraphie du bagarreur de Tom. Matalon a l’intention d’évoquer des réponses émotionnelles au milieu de terreurs extrêmes en jetant un cinéma zombie, des douleurs de croissance et des malheurs parentaux dans un mélangeur. Ce que nous obtenons est une représentation forcée de la dépréciation étrangement agressive de Tom de Mira pour renforcer leurs retrouvailles pleines d’espoir, un peu ringard et dramatique dans les premiers aperçus. Comme, Tom discutant du temps père-fille parce qu’il veut jouer au poker avec « les garçons ». Ce genre de trucs d’hommes. Je ne dis pas que cette marque de négligence et d’égoïsme n’existe pas pour des raisons comparables, mais le descripteur «mis en scène» vient trop souvent à l’esprit.

La clairière pourrait faire des merveilles pour les fans d’horreur d’introduction. Un film comme Cargaison navigue sur les questions familiales, la protection parentale et le destin imminent avec des enjeux plus efficaces, mais peut-être que le veilleur de film n’a pas vu Cargaison? Ou d’innombrables autres thrillers de survie qui reflètent des similitudes avec La clairière? C’est le public cible de David Matalon. Les effets noueux coupent les membres et mettent en valeur le maquillage prothétique bouilli et tranché sur les corps de zombies, qui sont des avantages notables. Dommage, il devient de plus en plus difficile d’apprécier correctement ces bonus car la cinématographie est suffisamment ondulée pour déclencher le mal des transports, tandis que «l’univers» créé se révèle être étroit et restrictif. Un cas de ce qui n’est jamais reconnu cinématographiquement devient en quelque sorte plus intéressant que les horreurs présentées.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★

