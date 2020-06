Critique du film – The Candy Witch (2020)

The Candy Witch, 2020.

Réalisé par Rebecca Matthews.

Avec Jon Callaway, Abi Casson Thompson, Kate Lush, Heather Jackson, Richard D. Myers, Will Stanton et Hannah Ponting.

SYNOPSIS:

La sorcière des bonbons cherche à se venger de la riche famille qui lui a fait du tort.

Les films d’horreur indépendants adorent vanter un concept insensé, accompagné d’œuvres promotionnelles tout aussi dérangées, mais rares sont ceux qui honorent les promesses de «batshit». The Candy Witch, au moins, se promeut correctement. Une sorcière ressuscitée tue les victimes avec des friandises sucrées. Aspirez-vous à un slasher où quelqu’un est étouffé avec de la corde de réglisse (cela doit exister quelque part dans l’histoire de Troma, non)? Rebecca Matthews allie des notes de pentecôtiste à de délicieuses motivations de meurtre, bien que dans une architecture surnaturelle fondamentale. Vous avez affirmé vos intentions en ouvrant sur une peur du saut surutilisée popularisée par Couvre-feu (toujours pas le créateur, même). Mimick, échange quelques tués, appelle ça une nuit.

Reece (Jon Callaway) et Kat (Abi Casson Thompson) sont des amants enquêteurs paranormaux qui hébergent un programme en ligne populaire (ou gèrent un compte massivement abonné). Ils sont appelés à la campagne avec des informations selon lesquelles «The Candy Witch» hante les propriétaires. Elle est légendaire d’apparaître avec une canne à sucre armée, qu’elle utilise pour exterminer des cibles. Reese entre en contact avec l’esprit mais apprend bientôt qu’il y a une histoire plus sombre dans les locaux que la famille de Ruth (Heather Jackson) divulgue initialement.

Le scénario de Scott Jeffrey semble plus intéressé par les décès enrobés de sucre que le récit obsédant global. Résidant dans un domaine rustique tout droit sorti de la Comté de Tolkien, se trouvent des parents et des enfants qui recèlent des secrets intrigants qui ne sont pas si sinueux. Tout élément «effrayant» sur The Candy Witch sont des alertes à un coup recyclées mises en œuvre sans aucun enthousiasme répliqué. La croix du couloir «derrière le dos», la secousse «lumières allumées, lumières éteintes» susmentionnées, «figure en arrière-plan», une inquiétude moins inquiétante et plus standard. En tant que personne qui regarde l’horreur beaucoup plus indépendante que le consommateur moyen, croyez-moi quand je dis que même les fans de genre les plus introductifs ont déjà enduré ces battements trop souvent.

En ce qui concerne Mme Candy Witch et son arsenal de friandises croustillantes? Le Seigneur sait pourquoi cet antagoniste s’empare de barbe à papa rose et bleu, ou comment il étoufferait une victime à mort quand il se désintègre dans votre bouche, mais il y a une joie d’exploitation à tout cela. Aussi, comment The Candy Witch pas un film d’horreur sur le thème de Noël? L’arme de choix du tortionnaire en titre est une canne en bonbon tranchante qui coupe les ventres et les brochettes. Quelqu’un est-il farci comme une piñata avec des bonbons durs? Vous pariez, ce qui prouve que Rebecca Matthews comprend la glorification du sang. Ce qui trébuche, c’est une charge rudimentaire entourant tout ce carnage mortel pour les desserts, surtout en ce qui concerne les arcs de caractère après coup.

L’accent est toujours mis sur la famille en question, qui se positionne sous la contrainte. La vérité? Des coups de fouet sur les enfants et des histoires de voisins curieux posent le retour de la sorcière Candy comme une vengeance nivelée. Quelque chose qui devrait être plus intrigant, mais étant donné les types de caractères de stock, la valeur performative n’est pas descriptive. « Sassy Daughter », « Annoying Boyfriend Who Walks Through The Woods Alone », et « Dad Who Knows More but Woll’t Reveal Anything » ne remportent aucun Oscar. Franchement, ils ne sont qu’une valeur de surface naviguant sur la base de l’histoire à portée de main, surtout quand il s’agit de séquences de mort où les acteurs … eh bien, la caméra tient un peu trop longtemps, nous conclurons.

The Candy Witch est tout sauf une décadence dangereuse, mais met en lumière quelques attaques qui sont intentionnellement ou accidentellement hilarantes. Le travail des effets pratiques ne vous éblouira pas avec l’attrait de Willy Wonka, et pourtant, c’est là que Rebecca Matthews gagne ses références d’horreur. Il est tout simplement regrettable que The Candy Witch est tellement décevant, où l’esthétique pourrait être un modèle de Home Depot pour «Starter Haunted House # 2». Un film qui commence avec des morceaux de chocolat infestés d’asticots et se termine sans pouvoir rester aussi sucré, offrant des crochets conceptuels à travers un objectif devenu trop familier.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

