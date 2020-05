Critique du film – Shirley (2020)

Shirley, 2020

Réalisé par Josephine Decker

Avec Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Logan Lerman et Odessa Young

SYNOPSIS:

Un célèbre écrivain d’horreur trouve l’inspiration pour son prochain livre après qu’elle et son mari ont accueilli un jeune couple.

La célèbre auteur Shirley Jackson serait mécontente que son roman de 1954 Le nid d’oiseau a été commercialisé comme horreur psychologique. Si elle était en vie aujourd’hui, elle n’aurait probablement pas le même reproche avec le contenu réel de Josephine Decker Shirley (la bande-annonce elle-même joue les courts aspects d’horreur pour une intrigue accrue), un mélange de réalité et de fiction (basé sur les parties égales étude véridique / hommage fantastique Shirley: un roman de Susan Scarf Merrell) qui n’utilise pas les maladies mentales pour des tactiques effrayantes difficiles. Les personnages peuvent avoir des conditions neurologiques (dans le cas de cette version exagérée de Shirley Jackson, peut-être même une intuition surnaturelle), mais les sensations fortes proviennent de la façon dont elle se rapporte à la dynamique et aux relations en constante évolution entre les habitants du ménage.

Il est beaucoup plus stratifié que votre étude de personnage standard (j’hésite à l’appeler un biopic compte tenu de tous les éléments fictifs de l’histoire), ce qui ne devrait pas vraiment surprendre quiconque connaît le cinéaste Josephine Decker. Elle est responsable de Madeleine Madeline, une expérience de boîte de puzzle artistique qui exige des visionnements répétés pour saisir fermement ses divers commentaires concernant la nature de l’action elle-même. Shirley est un thriller beaucoup plus conventionnel et simple, mais toujours une boîte à puzzle profondément émouvante néanmoins. Quiconque craignait que Josephine Decker fasse un film sur une vraie personne écraserait ses tendances expérimentales, n’ayez crainte, car il y a beaucoup à déballer ici.

Elisabeth Moss dépeint Shirley Jackson, car pourquoi pas? C’est un rôle qui se glisse parfaitement dans son incroyable production de performances liées à la manie, l’hystérie, les traumatismes et la violence émotionnelle. La différence ici est que Shirley Jackson a plus d’un mode et ne se contente pas de rester comme un désordre agoraphobe en détresse et reclus. Bien sûr, elle le fait parfois, mais elle semble également aimer livrer des répliques sournoises à ceux à la fois excités et repoussés par ses histoires « terriblement horribles » (ce scandale sans enthousiasme rappelle presque le retour de bâton contre la violence dans les jeux vidéo plus tôt dans les années 2000). Elle n’a pas peur non plus de devenir conflictuelle et territoriale lorsque son critique littéraire, mari Stanley Hyman (Michael Stuhlbarg), amène une paire de ses étudiants pour vivre avec eux, principalement pour aider autour de la maison car la dernière gouvernante en a assez de l’agressivité de Shirley. explosions.

Cependant, Shirley est vulnérable quant à son écriture elle-même. Hébergeant une forte dose de doute, son insécurité ne s’amplifie que lorsque Stanley, très probablement un conteur raté devenu conférencier, la pourchasse à écrire pour qu’il puisse lire et critiquer plus de travail. Elisabeth Moss est déjà un acteur triomphant méritant déjà plusieurs Oscars (si Son odeur avait été distribuée par n’importe quel studio qui a réellement un budget, elle aurait été nominée l’année dernière pour la meilleure actrice), et cela ne fait pas exception, ici effectivement capable de faire reculer le public tout comme elle en suspens quant à savoir si Stanley va réellement avoir des commentaires encourageants et positifs ou s’il fera tomber le marteau comme un boulot fou qui se met secrètement à abattre à plusieurs reprises sa femme beaucoup plus talentueuse et supérieure.

En tant que tel, c’est un soulagement qu’elle commence à s’ouvrir à Rose (Odessa Young), l’épouse enceinte de l’un des nouveaux étudiants de Stanley, Fred (Logan Lerman), également connu sous le nom du couple susmentionné qui prend l’hébergement dans la résidence du Vermont. Initiées par des visions possibles de la grossesse de Rose, les deux commencent lentement à se lier au cours de son voyage vers la maternité (les étapes visibles de la grossesse sont un bon indicateur du passage du temps), la sorcellerie, les pensées suicidaires et le mystère d’une étudiante solitaire locale nommée Paula qui est le sujet du roman en cours de Shirley.

Lors d’une première veille, certains de ces éléments peuvent sembler ne pas bien s’imbriquer (la disparition de Paula semble prendre un siège arrière pendant un court laps de temps), mais Joséphine Decker (non seulement en adaptant le roman mais en donnant vie à un script de Sarah Gubbins), mais tout cela joue un rôle dans une étude plus approfondie non seulement de la valeur maritale, mais de la valeur en général pour quelqu’un qui prétend se soucier d’eux. Le film ne devient jamais trop confortable pour fonctionner comme un autre traité sur la façon dont les femmes devraient se construire mutuellement, car il y a encore des actes fallacieux. Néanmoins, quelque chose d’aussi simple que d’observer Rose autour de Shirley et de prendre plus de contrôle sur sa vie est convaincant (et s’exprime à travers une démonstration intensément érotique de domination sexuelle).

La cinématographie de Sturla Brandth Grøvlen capture doucement la connexion en évolution entre Shirley et Rose; il y a une belle séquence impliquant une balançoire et des vêtements appropriés à l’époque des années 1950 qui se frottent les uns contre les autres, et la plupart des moments intimes sont réalisés avec des gros plans extrêmes pour présenter chaque touche délicate. La musique de Tamar-kali est à la fois inquiétante et inquiétante, servant d’élément fantastique à l’attrait psychologique de ces personnages. Mais vraiment, tout se résume à Elisabeth Moss et Odessa Young; l’éventail des émotions qu’ils sont capables de transmettre sans en dire long au cours de leur apogée individuelle est tout simplement extraordinaire.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, faites-moi un ami sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié à Myth Flickering Myth personnel, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries