Critique du film – Shirley (2020)

Shirley, 2020.

Réalisé par Josephine Decker.

Avec Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg, Victoria Pedretti, Robert Wuhl et Logan Lerman.

SYNOPSIS:

Un célèbre écrivain d’horreur trouve l’inspiration pour son prochain livre après qu’elle et son mari ont accueilli un jeune couple.

Joséphine Decker Shirley est aussi diabolique que la littérature d’horreur de Shirley Jackson. C’est plein de méchants, de trahison et de paranoïa nerveuse. Le catalogue professionnel de Jackson exploite des maisons hantées et des perspectives sombres sur l’humanité, que le scénario adapté de Sarah Gubbins donne un contexte «autobiographique» (la romanisation de la source de Susan Scarf Merrell est fictive). Shirley devient un drame psychologique sur le piégeage, d’abord et avant tout. Cela dit, il y en a toujours plus sur la page suivante. Alors que le célèbre maître de mots cherche l’inspiration autour de sa succession, des notes de terreur d’invasion de domicile et d’échange de corps ou de lavage de cerveau constituent une menace teintée de façon plus surnaturelle. Tous les lieux maudits ne sont pas habités par des fantômes ou des poltergeists. Parfois, les monstres se postent en plein jour, se cachant dans la visibilité de tous les jours.

Elisabeth Moss habite l’esprit bien en vue de Shirley Jackson, qui partage la domestication avec son professeur-mari Stanley Hyman hors du Bennington College. Elle est au milieu de son prochain chef-d’œuvre lorsque le jeune marié protégé de Stanley, Fred (Logan Lerman) et sa femme accompagnatrice Rose (Odessa Young) deviennent leurs hôtes. Étant une période de besoin, Stanley demande à Rose si elle serait si accueillante pour accepter les tâches quotidiennes autour du manoir. L’observation de Fred exige que lui et Stanley soient sur le campus la plupart des heures, ce qui laisse Rose seule avec Shirley. Puis les jeux d’esprit commencent, alors que Shirley renifle le rajeunissement créatif à travers la manipulation du monde réel.

Honnêtement, Shirley savoure les mauvaises valeurs. Decker brouille les frontières entre la vie imitant l’art, révélant les instincts les plus masochistes d’un créateur agité. Stanley et Shirley agissent comme des tortionnaires du plus haut intellect, assez intelligents pour parler en cercle autour de leurs marques de visite. Tout commence si innocemment sur Scotch et la gratitude assurée, mais ensuite la dynamique change. Les tendances maniaques de Shirley possèdent Rose, tandis que la relation de Fred avec Stanley passe du mentorat au dégoût total. « Terriblement compétent, il n’y a aucune excuse pour ça. » Les mots égocentriques de Stanley sur la thèse de Fred en disent long.

C’est la maîtrise du ton de Decker. Chaque personnage mérite votre indignation. Femmes emprisonnées par leurs partenaires sans courage qui affichent l’infidélité et, dans le cas de Stanley, déprécient la médiocrité en tant que critique littéraire ([covers all mirrors in my apartment]) ou offre ses notes de «meilleure moitié» titanesque- ment plus talentueuses. La partie malade? Les yeux de Shirley tirent des feux d’artifice quand il affiche ses mots avec compliments, définissant les horreurs de genre de passés plus oppressants. Shirley elle-même dépérit sous la misogynie dominante de Stanley, et pourtant, elle est toujours en faute. Trouver la «motivation» en se coincant entre Rose et Fred, que ce soit la confusion sexuelle ou les insultes, alors que Rose incendie ses ambitions pour une vie de servitude maternelle et féminine. Tout est si… pardonnez mon français… baisé.

« Fucked » dans une lumière positive, cependant. Decker tord ces petites notes qui tournent une vis proverbiale, comme l’apparence physique de Rose et la transformation du maquillage scène par scène. Plus nous entrons Shirley, plus Rose adopte les tics, les manières et l’apparence de Mme Jackson (ayant besoin d’un exorcisme). La cinématographie favorise les couloirs sombres et les chambres faiblement éclairées qui font écho à l’isolement (parfois étrangement), envoyant des messages mitigés à propos de vous voir au-dessus des schlubs de la classe moyenne (la solitude de l’éclat). Shirley des commentaires sur le classisme, l’orgueil – les qualités les plus laides de l’homme / de la femme – mais en même temps, Decker utilise Shirley pour lutter contre la même toxicité qu’elle a empoisonnée (renversant délibérément son vin rouge sur un canapé inestimable). Parfois, les messages sont mitigés – mais ils sont toujours pointus.

Sans choc, Elisabeth Moss continue son défilé de performances remarquables en tant que Shirley Jackson excentrique, abusive et tout aussi tourmentée. La mousse ne transmet des grandeurs à travers rien d’autre que des regards sur des touffes graisseuses de cheveux, parfois en mangeant de la purée de pommes de terre dans le bol de service ou en fumant des cigarettes sous les draps en lin. Son martèlement effréné sur les machines à écrire est une humeur que tout écrivain comprendra. Pourtant, le plus grand accomplissement de Moss est la transition transparente entre les tactiques prédatrices et sa pénible déglutition après un autre finisseur verbal de Stanley. Qui, pourrais-je ajouter, est le personnage classique de Michael Stuhlbarg agissant avec une présence énergique (quoique répugnante). Certainement une coupe au-dessus du milquetoast de Lerman, un «soutien de famille» masculin inutile (par conception) qui ne mérite pas une once de la compagnie bien exquise d’Odessa Young. Le décor est planté et les joueurs connaissent leur rôle. C’est juste que Moss semble toujours être la plus impressionnante, en utilisant ce déguisement « Emancipation Of Rose » pour tisser sa toile collante d’inconduite.

Shirley est une pièce de caractère réussie qui pourrait ne pas être historiquement exacte mais qui est envoûtante. Josephine Decker évoque les théâtres «off-Broadway» de Madeline’s Madeline (sa fonction précédente) en tournant Shirley dans une pièce de théâtre tordue dans la façon dont les événements sont télégraphiés, ou les conversations sont accentuées. Ne vous y trompez pas – Shirley est une histoire d’horreur non conventionnelle. Une que Shirley Jackson apprécierait (probablement) narrativement, étant donné la façon dont les crétins et les gobelins de l’adaptation du scénario de Sarah Gubbins sont des regards effrayants et envahissants. Pas «l’horreur» du sens dominant, remarquez. Quelque chose de plus compulsif et insinué alors que les intentions deviennent inséparables entre le bien, le mal et le milieu purgatoire entre les deux.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

