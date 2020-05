Critique du film – Seuls les animaux (2019)

Seuls les animaux, 2019.

Réalisé par Dominic Moll.

Avec Denis Menochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Nadia Tereszkiewicz, Valeria Bruni Tedeschi, Guy Roger N’Drin, Marie Victoire Amie et Bastien Bouillon.

SYNOPSIS:

Une femme disparaît lors d’une tempête de neige, et la vie de cinq personnes liées à sa disparition est explorée à son tour.

Les personnages du dernier long métrage de Dominic Moll ne sont pas tous des animaux, du moins pas dans le sens péjoratif que le mot porte lorsqu’il est utilisé comme insulte. Raconter l’histoire sombre de cinq personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans la disparition d’une femme pendant une tempête de neige, Seuls les animaux se sent aussi froid que son cadre montagneux enneigé. Bien que le drame astucieux de Moll se concentre sur une tragédie inexpliquée, il plonge beaucoup plus profondément que ce à quoi on pourrait s’attendre dans la vie de ces individus satellites. Bien moins préoccupé par l’obsession du mystère du crime, Moll expose plutôt la solitude et la misère égoïste des personnages connectés.

Seuls les animaux » la structure astucieusement intelligente voit chacun des cinq personnages exposés un à la fois, empêchant l’histoire de se dérouler chronologiquement. Le format rappelle vaguement celui de 2007 Vantage Point, bien que beaucoup plus lisse et moins tributaire d’un gadget. Vers le début, les événements qui semblent signifier une chose pour une personne se révèlent plus tard être complètement différents, car chaque réinitialisation fournit un peu plus d’informations sur ce qui se passe réellement.

Comme pour toute histoire segmentée, il est impossible de ne pas comparer la validité et l’intrigue de chaque section avec la suivante. Malheureusement, au fur et à mesure que le mystère central devient de plus en plus clair, il est de plus en plus difficile d’investir dans des difficultés individuelles, et des parties du film impliquant la jeune inséparable Marion et le fraudeur d’Internet Armand souffrent fortement. Le rythme reprend à la fin, porté par le désespoir palpable de Denis Menochet. Bel acteur, Menochet fournit le même magnétisme qu’il a apporté à Xavier Legrand Garde, mais prouve ici sa capacité à communiquer plus qu’une simple angoisse agressive.

Ce qui commence comme une méthode alléchante et compétente pour la lente révélation d’informations se transforme donc en une étude de caractère. Sauf que le film de Moll n’est pas tant une seule étude que cinq films distincts; chacun d’eux suivant une histoire qui pourrait autrement remplir une fonctionnalité entière par eux-mêmes. Ce n’est pas tant que les sections se sentent sous-développées, bien que ce soit certainement le cas avec les premières. C’est que Moll semble plus intéressé par les personnages que par l’interconnectivité, et donc les coïncidences et les liens entre les personnages se détachent quelque part entre la coïncidence et la banalité, et beaucoup trop pratique parfois. Cela rend quelque peu arbitraire le crime central, de sorte que l’impact quand il a finalement lieu est assez dégonflé.

Bien que le mystère central finisse simplement par faciliter le drame, il est facile de pardonner au film cette mauvaise orientation pour la profondeur du personnage livrée – dans certains cas au moins. Soutenu par de solides performances tout au long du film, le long métrage de Moll conclut que, malgré les tendances animalières, ces humains sont beaucoup plus complexes que ne le suggère le titre du film.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Dan Sareen

