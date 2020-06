Critique du film – Sept étapes pour atteindre le bonheur éternel (2018)

Sept étapes pour atteindre le bonheur éternel, 2018.

Réalisé par Vivieno Caldinelli.

Avec Kate Micucci, Sam Huntington, Dan Harmon, Taika Waititi, Rhea Seehorn et Mindy Sterling.

SYNOPSIS:

Un couple est choqué d’apprendre que leur nouvel appartement de LA est souvent utilisé par les sectateurs pour se suicider.

Il est très difficile de rendre le suicide drôle. Il y a eu une poignée de tentatives au fil des ans, avec seulement Bruyères – qui avait des meurtres déguisés en suicide – et quelques montages agréables dans le Jour de la mort heureuse des films à la hauteur de l’occasion. La comédie indie au nom absurde Sept étapes pour atteindre la béatitude éternelle en passant par la passerelle choisie par le Saint Storsh fait une pièce pour une place sur cette liste très brève, mais elle est considérablement insuffisante, malgré la puissance de Samson des poils du visage de Taika Waititi.

Le film s’ouvre avec Waititi en robe de chambre et grattant une guitare en tant que chef culte Storsh, chantant sur la réalisation de « l’éternité instantanée » par le suicide. Pendant ce temps, le couple idéaliste de l’Ohio Claire (Kate Micucci) et Paul (Sam Huntington) commencent une nouvelle vie à LA. Elle a son emploi de rêve dans une entreprise de relations publiques et il est juste heureux d’avoir échappé à une erreur qui les a rendus parias à la maison. Il devient rapidement clair que leur appartement étrangement bon marché est le lieu de choix pour les sectateurs de Storsh, qui croient qu’ils peuvent atteindre le nirvana en se tuant dans la même baignoire où leur chef a rencontré sa fin.

Le premier grand écran du vétéran de la comédie TV Vivieno Caldinelli, c’est un film qui est mariné dans une bizarrerie douloureusement forcée. Chaque élément est calibré pour plaire à la foule des comédies cultes, avec un ensemble de soutien composé de sitcoms et de stand-up américains. L’utilisation de Waititi dans un rôle petit mais significatif y joue également, la pièce de résistance étant peut-être le casting de Communauté et Rick et Morty créateur Dan Harmon comme un flic malheureux écrivant un scénario sur sa vie. Le film sait à qui il joue et a assemblé une main de cartes qui amènera ce public à la porte.

Malheureusement, l’outillage de précision du processus de casting ne s’appliquait pas à l’exécution du film. Le concept d’un couple lentement séduit dans le culte du suicide qui utilise périodiquement leur maison est intéressant, mais le film de Caldinelli est joué dans un registre si criard et maniaque qu’il ne tire jamais le meilleur parti de ses idées. Huntington crie tout son dialogue à travers un sourire rictus et, bien que Micucci – mieux connu comme la petite amie socialement maladroite de Raj Lucy La théorie du Big Bang – excelle lorsque l’énergie maniaque s’intensifie, vous vous retrouvez à souhaiter que tout le monde la refuse d’un cran ou deux.

L’anarchie de Sept étapes est sa plus grande malédiction, avec le récit qui oscille d’une scène à l’autre sans jamais s’arrêter assez longtemps pour faire sortir de vrais rires de sa prémisse ou dire quelque chose de profond sur la nature de la croyance aveugle. La notion d’une paire de personnes autrement raisonnables séduites par un fou avec une explication de tout a un potentiel de résonance réelle dans le monde d’aujourd’hui, mais le film ne s’intéresse tout simplement pas à cela au milieu de sa saignée chaotique.

Étrangement, cela ressemble à un cas où l’on essaie simultanément trop fort et pas assez. D’un côté, Sept étapes est un hurlement hystérique permanent d’un film dans lequel la page du dictionnaire portant le mot «subtil» a vraisemblablement été brûlée en cendres puis tirée dans la lune juste pour en être sûr. Cependant, le film semble également se contenter d’agiter les Waititis et les Harmons du monde sur les gens et espérer que leur simple présence suffira à amener la foule de comédies excentriques pour le trajet.

Ceci est un exemple de potentiel gaspillé disparaissant dans une brume de bêtises indulgentes. Le film est un triomphe du casting zeitgeisty et possède une prémisse avec de réelles possibilités, mais en se concentrant sur les aspects les plus larges et les plus bruyants de la comédie, il ne parvient jamais à exploiter la richesse de son concept. Taika Waititi avec une guitare et une barbe peut sauver beaucoup de choses, mais cela ne pourrait pas sauver celle-ci.

