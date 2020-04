Critique du film – Rootwood (2020)

Rootwood. 2020.

Réalisé par Marcel Walz.

Avec Tyler Gallant, Elissa Dowling, Sarah French, Felissa Rose, Tiffani Fest, Brandon Rhea et Kwame Head.

SYNOPSIS:

Deux étudiants sont embauchés par un producteur de films hollywoodiens pour tourner un documentaire d’horreur sur la malédiction du diable en bois.

Marcel Walz Rootwood, comme d’infinies «inspirations», rêve de reproduire les réalisations économiques de dandies de séquences trouvés tels que Activité paranormale ou Le projet Blair Witch. Hélas, peu de productions ont pu recréer le style de « bande de preuve » des cris sensationnels à la première personne –Rootwood inclus. Achetez des appareils photo Aquire, parcourez des forêts isolées et commencez à rouler alors que des bruits hors caméra font flipper vos acteurs. Cela semble facile, non? Trop facile. D’une simplicité trompeuse. Sans aucune facilité.

William (Tyler Gallant) et Jessica (Elissa Dowling) sont des podcasteurs paranormaux à la mode connus des abonnés comme «The Spooky Hour». La productrice hollywoodienne Laura Benott (Felissa Rose) offre au duo un concert de réalisation de documentaires et une rampe de lancement dans la célébrité. Leur destination? Forêt de Rootwood. Leur cible d’investigation? « Le diable en bois. » Erin (Sarah French) complice le suit pour que les Spookies puissent rester à tout moment devant la caméra, tandis que William et Jessica répandent des connaissances occultes «expertes» pour la valeur de divertissement (pour ainsi dire). Pointez, enregistrez, faites de la magie. Une tâche sans effort dans leur esprit, mais que se passe-t-il si Woody-D est plus qu’une histoire de feu de camp?

Arrêtez-moi si vous avez entendu ce grand récit parce que je l’ai… d’innombrables fois. Les dopes égoïstes ne poussent l’ours proverbial (mort-vivant) que pour rencontrer ce qu’ils supposaient bêtement n’oseraient jamais approcher. Des personnages ténébreux se cachent dans le fond sombre tandis que les feuilles bruissent… de façon inquiétante? Les documentaristes tournent tout, qui recycle minutieusement les «surprises» sous forme d’espaces boisés vides. Rootwood comprend les bases du cinéma de métrage trouvé, mais n’élève jamais le jeu. Pas si facile maintenant, hein?

Le développement du personnage n’est pas plus profond que la garde-robe de William avec des t-shirts graphiques avec des slogans comme « vampire dans les rues, loup-garou dans les feuilles » ou des noms de directeurs de genre aléatoires (aussi, putain je me sens appelé). La présence de William et Jessica est définie par leur étonnement prêt à être photographié ou des bruits erronés lorsque, par exemple, le bruissement dans leur VR de luxe est Will caca et non le diable en bois. L’inclusion d’Erin n’aide pas beaucoup non plus, comblant le vide dit d’un ami avec un passé romantique. Elle raconte à voix haute des faits comme seuls les personnages trouvés le font, puis s’enfuit vers une mort certaine, encore une fois, comme le font les personnages trouvés. Une grâce salvatrice? La paire de poumons polyvalente d’Elissa Dowling a laissé échapper un dernier cri convaincant. Pourtant, le Spooky Squad ressemble à des «experts du genre» qui se moqueraient probablement de leurs propres traits superficiels, tout en se regardant, dans une arnaque de séquences trouvées à bas prix.

Encore pire, RootwoodLa lecture inspire la confiance cinématographique. Les téléspectateurs peuvent (* haleter *) généralement voir sans suivi fuzz? De plus, le costume de diable en bois évoque les vibrations du «lapin de Pâques maléfique» de la bonne façon. Alors que le cadrage et les mouvements bousculés peuvent fausser la visibilité (des étendues de forêt vides), les flux vidéo nets sont un cran au-dessus des concurrents à prix similaire. Walz réussit là où tant d’échecs – mettant une créature cauchemardesque à l’écran – qui, dans des circonstances plus suspensives, pourraient entraver la bosse proverbiale positive / négative. Le problème devient, comme prévu, un monstre – créé par Satan lorsqu’un bûcheron vend son âme – est banni dans les coins les plus sombres de toute scène. Vous pouvez à peine effacer son pelage animal à fourrure, ses cornes dentelées et ses dents grondantes (masque en latex) jusqu’à ce qu’un plan atmosphérique * fantastique * où « The Spooky Hour » aurait mené leurs interviews.

Ensuite, le film a commis une erreur dans le passé en disant «perfection», et j’ai crié: «TU ÉTAIS SI PROCHE! Ta fin était juste là! «

Rootwood est une balsa dégénérative, basique comme inachevée, qui a trouvé la simplicité des séquences – alors une fin alambiquée devient trop «mignonne» (nous dirons). La fin de l’appât et du changement de Marcel Walz ne favorise pas le moment où la taquinerie initiale ferait une meilleure sortie, mais nous y sommes. Déplorant les mêmes attitudes ennuyeuses d’une autre retouche d’images retrouvée qui n’explore aucun nouveau territoire et ne pousse aucune enveloppe. Bénissez l’écrivain Mario von Czapiewski sur le mysticisme du «diable en bois», mais les normes répétitives d’une perspective cinématographique facile à Rootwood juste un autre film trouvé qui troque les parcs d’un État contre un feuillage croquant sous un autre. Peut-être que cette fois, il y a un nœud symbolique (comme, disons, La potence), mais les courses lourdes à travers l’obscurité de minuit sont les mêmes quand il n’y a rien d’autre à offrir (comme, disons, Willow Creek Est-ce que).

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

