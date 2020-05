Critique du film – Reborn (2018)

Renaître, 2018.

Réalisé par Julian Richards.

Avec Kayleigh Gilbert, Barbara Crampton, Michael Paré, Rae Dawn Chong, Chaz Bono, Alexa Maris, Monte Markham et Peter Bogdanovich.

SYNOPSIS:

Une actrice en décadence rencontre une adolescente aux pouvoirs surnaturels étranges qui prétend être sa fille – la fille mort-née 16 ans plus tôt.

Renaître commence avec le fils de Sonny et Cher dans une morgue, écoutant de la musique classique et soulevant le cuir chevelu du cadavre d’une femme avant de la prendre en photo pour sa propre satisfaction sexuelle. C’est une ouverture audacieuse qui prend un tour encore plus étrange quand un bébé mort-né se réveille à la morgue après une explosion d’électricité. Malheureusement, ce prologue confiant et troublant est à peu près aussi bon que Renaître obtient. Une fois que le générique d’ouverture est arrivé et que le récit se propage 16 ans plus tard, le film devient une légère tranche idiote de choc désagréable.

Ken – joué par le Chaz Bono susmentionné – a élevé l’enfant comme le sien, mais Tess (Kayleigh Gilbert) est maintenant déterminé à rencontrer sa vraie mère. En proie à son adolescence, elle a acquis le pouvoir de manipuler l’électricité, qu’elle utilise pour se libérer de son gardien effrayant et découvrir la vérité. Elle s’investit dans la vie de sa mère – la star de cinéma vieillissante Lena O’Neill (Barbara Crampton) – mais ses pouvoirs laissent une trace de destruction dans son sillage qui fait entrer le flic Fox (Michael Paré) dans sa vie.

Le problème central avec Renaître c’est qu’il manque simplement d’idées trop tôt. Le temps de fonctionnement est de 74 minutes très léger et on a souvent l’impression que le film étire chaque tendon pour atteindre même cette longueur. Ce sont des personnages dépourvus de profondeur, existant entre des décors à pieds plats qui n’ont aucune sorte de tension croissante. À tout bout de champ, Renaître se sent impuissant et dépourvu du punch qui fait voler des films d’horreur aussi maigres.

C’est malgré les meilleurs efforts de la distribution talentueuse, dirigée par la pileuse de l’horreur Barbara Crampton. Sa performance est intrigante avec une méta-pointe sur les difficultés rencontrées par les actrices de plus de 40 ans pour obtenir des rôles de prune et garder leur star dans l’ascendant. Sa relation avec l’agent Dory (Rae Dawn Chong) est parfaitement antagoniste, en particulier dans la façon dont Lena est chargée de garder efficacement l’étoile montante (Alexa Maris) qui obtient actuellement toutes les meilleures pièces, malgré son approche désinvolte de son métier.

Kayleigh Gilbert fait de son mieux en tant qu’adolescente surnaturellement chargée à la recherche de sa place dans le monde, mais elle est trop souvent aux prises avec des scènes loufoques qui l’obligent à regarder les personnages fous jusqu’à ce qu’ils soient violemment assassinés par un objet métallique à proximité . Elle est condamnée à rester dans l’ombre du travail exceptionnel de Sissy Spacek dans Carrie, notamment avec une finale qui est essentiellement juste tirée du classique des années 1970 de Brian De Palma. Il y a très peu d’exploration de son personnage réel au-delà de la configuration de base et cela nuit vraiment au film dans ses tentatives pour établir une puissance émotionnelle entre elle et Crampton.

Renaître ne parvient tout simplement pas à conclure l’un de ses coups de poing et boite sans jamais fléchir ses muscles au-delà d’une sélection générique de séquences effrayantes. Les acteurs se frayent un chemin à travers le dialogue peu exigeant et la caractérisation mince comme s’ils préféraient être à peu près n’importe où ailleurs. Au moment où le film sort Peter Bogdanovich pour un caméo de fin de journée comme lui-même, toute bonne volonté a bel et bien été jetée par la fenêtre. Avec tellement de choses brillantes qui arrivent actuellement en VOD tôt, Renaître est mieux classé et oublié.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries