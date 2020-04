Critique du film – Proximité (2020)

Proximité, 2020.

Réalisé par Eric Demeusy.

Avec Ryan Masson, Highdee Kuan, Christian Prentice, Shaw Jones et Don Scribner.

SYNOPSIS:

Un jeune scientifique du JPL de la NASA est enlevé par des extraterrestres mais quand personne ne croit à son histoire, il devient obsédé par la recherche de preuves qui le mènent dans un voyage de découverte.

Nous nous sommes toujours demandés si nous étions ou non seuls dans l’univers et beaucoup d’entre nous ont entendu beaucoup d’histoires racontées par ceux (qui sentent souvent le rhum avec suspicion) qui prétendent avoir rencontré ou été enlevés par des êtres d’outre-mer. C’est bien que les cinéastes aient bu depuis des décennies, produisant des classiques bien-aimés comme Rencontres du troisième type une extrémité et ratés un peu moins affectueusement comme Le quatrième genre de l’autre. Cela m’amène au centre de la revue d’aujourd’hui, l’aventure de science-fiction Proximité, une agréable surprise d’un film dont je n’ai pas pu m’empêcher de m’émerveiller.

L’histoire de Proximity pour la première moitié est en grande partie votre histoire classique de rencontre / enlèvement d’OVNI dans le moule de Rencontres rapprochées dans lequel notre héros est enlevé par des extraterrestres après avoir capturé des preuves vidéo et tenté de le prouver à un monde sceptique. Bien que ce ne soit pas l’intrigue la plus originale, le film tente de mettre à jour cette prémisse familière pour l’ère des médias sociaux dans laquelle ce genre d’histoires d’enlèvement d’extraterrestres, même lorsqu’il est présenté avec des preuves, est rencontré avec dérision et moquerie par les sceptiques cyniques qui se cachent dans la section des commentaires ou les nouvelles du câble.

Cette section du film fonctionne bien, le sort de notre protagoniste Issac étant celui qui nous permet une vision sympathique de ce qui devient un monde plutôt solitaire dans lequel il est considéré comme une fraude et un cinglé. Honnêtement, si le film était resté cette histoire pendant toute la durée, cela aurait fait un drame plutôt fascinant sur un homme qui voulait désespérément que les gens le croient.

C’est au cours de la seconde moitié que les choses changent de vitesse, le film devenant un thriller de complot rempli d’agences gouvernementales louches, de minions cyborg et même de Men in Black (quoique de la variété la plus sinistre). Bien que les deux moitiés ne se déroulent pas nécessairement sans heurts, le changement se produisant plutôt brusquement via un montage, vous serez rapidement conquis par ce qui devient une aventure très divertissante teintée de nostalgie.

L’histoire a quelques lacunes avec certains fils de l’intrigue, comme une connexion personnelle entre un kidnappé et l’agent vilain Graves, ou Issac développant des capacités psychiques après son enlèvement, se sentant sous-développé et généralement évoqué uniquement lorsque cela est approprié à l’intrigue ou en tant que une révélation soudaine dans l’apogée. Une torsion particulière selon laquelle les extraterrestres sont désireux de trouver un certain «quelqu’un» est celle qui est susceptible de soulever quelques sourcils en raison de sa pure bizarrerie.

La musique du film est une création impressionnante, offrant une partition orchestrale aventureuse qui ressemble à un hommage amoureux au travail de John Williams, ressemblant à quelque chose qui ne serait pas à sa place dans un Indiana Jones ou Guerres des étoiles. La partition orchestrale complémentaire est une sélection de chansons lourdes de synthés de style des années 1980 qui offrent un joli petit répit des éléments les plus explosifs de la musique tout en servant de joli compliment aux moments de caractère plus émotionnels du film tout en me permettant de me livrer à des événements flagrants. Nostalgie des années 80.

Les performances de la distribution du film sont solides tout au long, avec Ryan Mason comme Isaac se démarquant particulièrement, sa performance parfois maladroite et réservée travaillant pour créer un personnage sympathique qui est facile à prendre en charge, sa transformation progressive en nerd scientifique ostracisé en pouvoir physique- brandissant un héros très amusant à regarder et merveilleusement interprété par Mason.

Les tours de soutien de Christian Prentice, Highdee Kuan, Shaw Jones et Don Scriber sont également excellents, bien que j’avoue que j’aurais aimé les voir se développer un peu plus. J’aurais aimé en voir plus en tant que camarade abducté Carl, en particulier, le personnage apparaissant comme un mélange de science-fiction Grizzly Adams a béni les compétences inventives de McGuyver (l’homme a réussi à construire un étranger travaillant traducteur dans une cabane pour l’amour du Christ).

S’il y a un domaine dans lequel le film excelle par-dessus tout, c’est dans les effets visuels, le CGI exposé réussissant à rivaliser avec les efforts les plus brillants des grandes épopées hollywoodiennes. Les vues évoquées par l’équipe d’effets, qu’il s’agisse de soucoupes volantes ou d’extraterrestres à la peau grise, rendent un hommage amoureux aux OVNIS de la science-fiction classique du film B, tout en agissant comme une modernisation bienvenue de ces images désormais emblématiques. Regardez aussi fort que vous le pourriez, ces soucoupes n’ont pas de ficelles.

Avec une histoire captivante, un casting sympathique, une musique incroyable et des effets spéciaux passionnants, Proximité, malgré quelques hoquets narratifs, est une aventure pleine de nostalgie enivrante que je ne pouvais pas m’empêcher de savourer pour les niveaux de créativité et d’ambition.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Graeme Robertson

