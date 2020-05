Critique du film – Porno (2019)

Porno, 2019.

Réalisé par Keola Racela.

Avec Evan Daves, Jillian Mueller, Robbie Tann, Katelyn Pearce et Bill Phillips.

SYNOPSIS:

Lorsque cinq adolescents employés au cinéma local dans une petite ville chrétienne découvrent un vieux film mystérieux caché dans son sous-sol, ils déchaînent une succube séduisante qui leur donne une éducation sexuelle… écrite dans le sang.

Le premier long métrage de Keola Racela entre en collision La mort diabolique avec Dernier héros d’action dans un tour à tour kaléidoscopique et juvénile d’horreur de la lumière qui est à son meilleur lorsqu’on allègue avec allégresse la sexualité réprimée.

Un gang de jeunes adolescents travaillant dans un cinéma d’une ville chrétienne endormie trouve leur courage – et leurs hormones – mis à l’épreuve lorsqu’ils décident de projeter un vieux film pornographique poussiéreux qu’ils découvrent au sous-sol, déchaînant une succube sexy (Katelyn Pearce) désireux de drainer leur âme à travers leurs parties génitales.

Porno n’est peut-être pas un ajout classique au sous-genre démon, mais c’est un film difficile à détester en raison de son sens persistant du plaisir et de sa distribution bien équilibrée. Avec un décor du début des années 90 qui n’a pas encore été exagéré par Hollywood – y compris des références à des films tels que Une ligue à part et Encino Man – ce n’est pas juste un autre festival de nostalgie imbibé de néons des années 80, et trouve intelligemment un terrain moins piétiné en bondissant d’une décennie.

Mais ce qui fait vraiment tourner le film en son cœur, c’est la vanité centrale hilarante, qu’un groupe d’horlogers chrétiens refoulés se retrouve obstinément poursuivi par une belle femme, souvent nue. Ce que le film manque de tension ou de lignes véritablement moelleuses, il le compense à la fois par son envoi de négativité sexuelle et un style qui se glisse fréquemment dans l’hallucinogène.

Une fois que les enfants ont commencé à regarder le film maudit, les choses se sont considérablement améliorées, avec Racela brouillant des images véritablement hypnotiques qui ne se sentent pas à un million de kilomètres d’un joint de Guy Maddin. Les différents scénarios de harceleurs ne sont pas terriblement excitants ou intéressants, cependant, au moins jusqu’à ce qu’ils concluent avec l’un des pauvres sips ayant leur pénis arraché ou, dans un cas, leurs testicules explosés en pulpe.

Certains peuvent finalement être déçus qu’un film avec un titre aussi anarchique ne prenne pas son sang-froid étonnamment plus loin, mais ce que nous obtenons est certainement assez induisant, et sûr de faire tomber la maison à minuit projections et fraternelles à partir de maintenant jusqu’à la fin des temps.

Mais quand même une paire de bollocks explosés ne suffit pas pour maintenir l’intérêt, la distribution d’ensemble fait du bon travail dans tous les domaines, en particulier Robbie Tann en tant que décrochage à juste titre, un décrochage devenu un projectionniste qui doit essayer de garder ces enfants muets à travers le épreuve entière. Le reste de la distribution a jeté le drame adolescent parfois excessif avec un aplomb solide, faisant de son mieux pour vendre même les blagues les plus tièdes et les doublures.

En dépit d’être clairement monté comme une satire de panique satanique et de pudeur dogmatique, Porno demande concrètement, avec une certaine sincérité, où se situe la frontière entre l’art et le porno. Bien qu’il arrive à peine à une réponse concluante au milieu de tous les seins nus et des parties génitales détruites exposées, il fournit un éclat plus de matière à réflexion que ce à quoi vous vous attendez sûrement d’un film avec ce surnom.

Bien qu’il n’exploite pas pleinement ses prémisses imprégnées d’hormones, PornoLa distribution attrayante et l’utilisation intelligente d’un seul emplacement par Racela permettent de faire un tour d’horreur sur du matériel familier.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

