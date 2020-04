Critique du film – Ouijageist (2020)

Ouijageist, 2020.

Réalisé par John R. Walker.

Avec Lois Wilkinson, Lesley Scoble, India Raqia-Walker, Roger Shepherd et Gabriella Calderone.

SYNOPSIS:

Jeune maman célibataire, l’Inde emménage dans son nouvel appartement et ajoute à la pression de trouver un emploi et de payer le loyer lorsqu’elle et son ami commencent à barboter avec une planche Ouija qu’ils ont trouvée dans la propriété. Des pouvoirs maléfiques se déchaînent et des morts mystérieuses commencent à se produire.

Ouijageist. Tout ouija, pas de geist. Il faut une paire de clackers en laiton pour titrer votre film Ouijageist, ornez votre affiche avec le dit « Ouijageist », puis filmez un film entier qui ne comprend pas un seul aperçu de votre motherflippin « Ouijageist. Ce critique a déjà été trahi au nom de faux homonymes (Le vélocipastor, Gnome Mercy), mais Ouijageist est une mauvaise orientation inexcusable de l’appât et du commutateur. Bien que cela comprenne des zombies sans raison perceptible? Quoique le moindre de mes malheurs narratifs mis en évidence dans les prochains paragraphes. Imaginez répertorier un élément de menu comme «pizza» et faire ressortir des fleurettes de brocoli cuites à la vapeur qui ne sont même pas hantées.

India Harper (Lois Wilkinson) emménage dans une nouvelle maison chic, avec seulement son bébé et son toutou. Ledit canin déterre une boîte en bois intitulée «Witchboard», qui est clairement un engin ouija. Sur le vin, l’Inde et la meilleure amie Becca (Gabriella Calderone) utilisent la planche en plaisantant. Peu de temps après, tout le monde en Inde commence à mourir de morts mystérieuses et accidentelles. Pour une raison quelconque, l’Inde n’est pas une personne d’intérêt lors des enquêtes. Peut-être afin qu’elle puisse passer son temps à ne pas croire la mère Karen (Lesley Scoble) ou à négliger son enfant qui disparaît pour des séquences prolongées.

« Ouijageist » suggère quelque chose d’unique à travers des invocations sataniques du genre ludique, mais le réalisateur John R. Walker n’a aucun tour dans ses manches en lambeaux. Les écrivains Darrell Buxton et Steve Hardy complotent la plus mince des invasions paranormales avant même que les zombies n’apparaissent dans les espaces publics au-delà des limites des propriétés «maudites» de l’Inde. Leur scénario n’aborde que les règles cinématographiques pour expliquer une information impérative: la nature invisible du Ouijageist. Le père Whatshisname laisse tomber une ligne d’exposition, entre les titres de films d’horreur, sur la façon dont les démons NE PEUVENT PAS AVOIR LA CAPACITÉ DE MANIFESTER, NOUS NE LES VOIRONS JAMAIS. Commencez à soupirer et à exaspérer des soupirs sonores exaspérés.

S’il y a un point positif, je peux tirer de cet insipide Amityville No-Horror, c’est le maquillage et la conception gravée par les hérétiques de chaque cadavre réanimé qui attaque l’Inde pendant son «évasion». Des symboles sataniques sont gravés dans la chair de cadavres qui poursuivent l’Inde dans et à travers une scierie (?) Apparemment où elle doit casser la planche (????). Il n’y a pas d’affirmation que les goules peintes sur le visage offrent une frayeur, mais les prothèses présentent une composition compétente par rapport à de nombreuses autres zombifications ternes du passé des Indes. Surprise!

Les mérites techniques au-delà OuijageistLes monstres non-ouijageistes n’inspirent qu’une confiance minimale. La cinématographie a désespérément besoin d’une stabilité stable de la caméra ou du trépied, tandis que le son modifie le volume en fonction de la distance de tout acteur par rapport à l’objectif. Le bruit de fond pollue (ou même met en sourdine) le dialogue «nécessaire», tandis que les gros plans surexploités tentent d’évoquer un drame qui est plus invisible que l’insaisissable Ouijageist de Walker. Le Ouijageist titulaire! Des points sont attribués pour une scène de passage où un prêtre «badass» ganté de cuir est effrayé à moitié par une marionnette de tentacule d’évier, donc au moins il y a une suggestion de ce contrôle totalement hallucinogène, je promets Ouijageist.

Narrativement, Ouijageist est un gâchis sous-pensé mais encore déroutant. Le matériau le plus effrayant que vous subirez est un tuyau d’arrosage hanté enroulé autour d’une échelle de nettoyeur de gouttière pour une autre disparition prématurée. L’enfant de l’Inde disparaît pour d’innombrables scènes, oublié lorsqu’il n’est pas utilisable dans la mécanique des maisons hantées. L’introduction des serviteurs Ouijageist morts-vivants ne se connecte à aucun filetage cousu dans une telle trame de fond. L’Inde entre à gauche de la scène à la recherche d’un nouveau départ, mais ne trouve qu’une poignée de séquences de mort ridicules où une barrière pour bébé de deux livres élimine une femme adulte ou une chute de quatre pieds signifie la mort à l’impact. La plupart des interactions s’additionnent à un remplisseur sans conséquence, du nouveau travail de l’Inde (seulement significatif pendant vingt minutes) à sa seule interrogation haussée.

Une femme ignorante qui n’a jamais vu de film d’horreur ni d’émission de télévision déterre un tableau ouija personnalisé et l’utilise pour invoquer le mal (encore une fois, peut-être, ou peut-être que la possession a toujours été là, qui sait) Les hijinks s’ensuivent mais jamais le chaos, ni le chaos, ni les effroyables affreuses C’est tout, les amis.

Ce Ouijageist l’effacement * ne sera pas * maintenu. Je ne suis même pas sûr que John R. Walker adhère aux règles des poltergeists. Dans la longue histoire d’horreur des titres accrocheurs qui n’offrent aucun pourcentage de la « promesse » d’un film Ouijageist pourrait être parmi les dix premiers les plus flagrants. Émoussé du début à la fin, en utilisant des gadgets comme des piles de casseroles cliquetantes pour tenter de ressembler à une peur. Ce n’est même pas que les scènes ne lèvent pas les cheveux, la moitié d’entre elles sont oubliées avant de finir car l’importance est rarement soulignée. Honnêtement, pouvez-vous blâmer Mme Ouijagiest d’avoir renoncé à ses débuts en petits groupes lorsque des problèmes de cette ampleur éliminent toute chance de jouissance?

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

