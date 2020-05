Critique du film – Mutant Blast (2020)

Explosion mutante. 2020.

Réalisé par Fernando Alle.

Avec Pedro Barão Dias, Maria Leite, João Vilas, Mário Oliveira, Joaquim Guerreiro, Vanda R. Rodrigues et Sofia Reis.

SYNOPSIS:

Maria, un soldat intrépide, et le TS-347, un homme d’une force surhumaine, sont poursuivis par une cellule militaire chargée d’expériences scientifiques qui ont abouti à une apocalypse zombie.

Le préféré de tous Explosion mutante le moment sera différent. Mien? Quand un homard philosophique à taille humaine dans un costume d’affaire s’oppose à son ennemi juré des dauphins brandissant des katana. Aller de l’avant. Imprégnez-vous de cette fusion de bonkers de mots comme le beurre liquéfié indulgent. Le minuit radioactif de Fernando Alle a les budgets les plus bas et les ambitions hallucinatoires les plus élevées. De nombreux aspirants Wiseau ont tenté ce chemin instantané vers le succès du jour au lendemain, mais peu réussissent à gagner leur héritage forcé. Heureusement, Alle n’est pas une fraude freakshow. Cette année, vous aurez du mal à profiter d’une exploitation plus passionnée et plus propice du gore et du gonzo, que ce soit à Tromaville ou à Hollywood.

Pedro (Pedro Barão Dias) reprend conscience après une nuit de liqueurs, de voisins morts-vivants et de masques de girafes. Le même matin, le soldat infiltré Maria (Maria Leite) sort une arme surhumaine TS-347 (Joaquim Guerreiro) de l’expérimentation gouvernementale. Les héros improbables se croisent juste au moment où les zombies commencent à errer dans des «secteurs» nationaux, que des responsables sinistres tentent de nettoyer en lançant dix ogives nucléaires. Au lieu de cela, la radioactivité combinée fait bouillir la chair ou épissure l’ADN humain et animal. Oh, ai-je mentionné que Pedro et Maria doivent vaincre le TS-504 (également Joaquim Guerreiro)? De plus, Pedro a probablement encore une gueule de bois.

Ecoutez. Rien dans Explosion mutante stimule la logique, cela n’a pas d’importance. L’équipe d’Alle opère sur un plateau d’illumination quelque part entre l’éco-guerrier le plus dopé de l’équipe de frisbee de votre université et cet ami qui vénère la carrière de Tom Savini. Le flux narratif est continuellement interrompu par des «réalités» insondables, mais Alle privilégie toujours le divertissement. Le dialogue ne reconnaît même pas le film que nous regardons alors que Maria et Pedro continuent de répéter le mot «zombie», mais bipsent la censure comme un mot maudit. Vous n’avez pas besoin de comprendre les «pourquoi», car comment cela empêche-t-il votre plaisir d’une attaque monstre-rongeur avec des teintes de lait super-imbibées?

Là encore, Explosion mutante est un schlockfest sans budget qui présente des interludes tracés au hasard entre un non-sens apocalyptique fragile avec encore plus de caractère aléatoire en vue. Si Astron-6, Troma, ou toute autre éclaboussure intentionnelle de boules de fromages ne sont pas votre marque d’horreur, frappez la prochaine hâte après le demi-tour. Lorsque le homard orné de langue française (du nom de Jean-Pierre) se lance dans une diatribe de boîte à savon sur la façon dont l’humanité a saccagé la Terre Mère, puis passe à sa diatribe haineuse contre les dauphins, vous soupirez. Quand Pedro ruine la mission d’ouverture de Maria par une stupidité incompétente, vous gémissez. Les têtes roulent, mais elles sont caoutchouteuses, des moules en mousse battus par des griffes de crustacés qui semblent encore plus fausses. Visionnez la bande annonce; utilisez votre meilleur jugement.

Mon adoration de films comme Vent démoniaque, Dude Bro Party Massacre III, et d’autres exemples signifient tellement pour cette promotion pratique des tripes, des rires et de la joie grossière. Bien sûr, Alle surutilise un effet qui fait passer les couteaux de combat en crânes zombies avec des effets de geyser sanguins. Explosion mutante comprend également un costume de homard humanoïde complet, un costume de dauphin de taille égale, des marionnettes réalisables et d’innombrables appendices détachés. Le sang imprègne les personnages, que ce soit des têtes de boot-stompin, dans des cœurs de bouillie ou de décapitation, ou d’ondulation dans des cages de côtes cassantes. Vous êtes ici pour une imagination graphique et bricolage qui se traduit par un chaos de comptage corporel, et Alle livre. Vous n’avez jamais vu une mutation inspirée des samouraïs opposer ce cool, calme et étrangement recueilli.

Lorsque vous essayez d’analyser pourquoi Explosion mutante fonctionne là où vos Velocipastors ou Whalewolfs échouent, je continue de revenir à cette ambiance détendue dans la plupart, sinon la totalité, des scènes. Alle n’impose jamais de si mauvais-c’est-bon saccage la gorge du public. Pedro Barão Dias et Maria Leite jouent dans leurs paramètres illimités pour réagir, évoluer et affiner la chimie pendant l’horriblement impossible. Le tueur à froid de Leite est le buzzkill constant du malheureux romantique de Dias qui ne peut pas arrêter de manger son propre pied (pas physiquement, ce qui est un choc), mais leur va-et-vient morbide se développe avec le cœur. Encore mieux, les blagues bizarres sont naturellement drôles. Alle et compagnie croient en eux-mêmes, en leur script Mad Libs et en folie criminelle. C’est l’endroit idéal qui manque le plus.

Embrassez-vous votre Manborg affiche avant le coucher chaque soir? Fantastique, louer Explosion mutante. Regardez les élites du bodybuilder arracher le membre mort-vivant du torse. Grimace alors que Pedro se lance dans des promenades explicites qui ne lui attirent pas tellement l’attention. Lâchez votre plus petite pression lorsqu’un bébé rat éclate de la main de Pedro comme sa mutation signature, remplaçant les doigts et la viande de palme. Surtout, ayez une explosion après la tombée de la nuit. Une «explosion mutante», comme l’espère Fernando Alle. Mission accomplie, maestro aux petits budgets. Je ne prononcerai plus jamais la phrase « M $ TH & RF # CKING DOLPHINS !!! » sans un ricanement effronté et plein de joie.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

