Critique du film – Mortal Kombat Legends: La vengeance du scorpion (2020)

Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion, 2020.

Réalisé par Ethan Spaulding.

Avec les talents de voix de Patrick Seitz, Steve Blum, Fred Tatasciore, Joel McHale, Robin Atkin Downes et Artt Butler.

SYNOPSIS:

Alors qu’un tournoi d’arts martiaux interdimensionnels – Mortal Kombat – rassemble certains des plus grands combattants de divers domaines pour gagner la suprématie les uns sur les autres, un ninja de la Terre est ressuscité sous forme démoniaque pour se venger de ceux qui lui ont tout pris.

Suite à l’apparence d’une telle animation Warner Brothers tels que Batman: Chut, Wonder Woman: Bloodlines et Superman: Red Son, vient maintenant le tour de la légendaire série de jeux vidéo Combat mortel.

Basée sur le matériel source d’Ed Boon et John Tobias, cette adaptation pour adultes constitue une nouvelle origine de la série de jeux vidéo, introduisant des personnages bien connus dans une nouvelle version d’une histoire vue dans divers films et animations. Un groupe de combattants est réuni dans un concours d’arts martiaux où divers royaumes à travers l’univers sont opposés les uns aux autres dans une bataille pour la suprématie et la survie.

Avec Earth-realm représenté par une foule de personnages de franchise bien connus tels que Lui Kang, Sonya Blade, Jax et Johnny Cage, nous avons également nos méchants comme Reptile Kano, Shang Tsung et Goro. En termes de contenu, il n’y a rien de trop nouveau à emporter pour les fans de la franchise, mais cela réinvente la franchise et un personnage populaire pour de nouveaux publics.

Le scorpion ninja vêtu de jaune immédiatement reconnaissable est au centre de cette nouvelle histoire d’origine, retraçant sa douloureuse transition en guerrier impitoyable de ce qui était autrefois un fier père de famille. Ici, il est placé au milieu des royaumes en guerre alors qu’il cherche à se venger de ceux qui lui ont enlevé tout ce pour quoi il a vécu, et dans le processus, il rencontrera des visages nouveaux et anciens qui façonneront son avenir violent.

Dès le départ, c’est clairement un Combat mortel produit et toujours fidèle au matériel source. Inspiré du jeu vidéo Mortal Kombat X, le sang, le sang et la violence sont à la hauteur de vos attentes. Le crissement des os, les éclaboussures d’organes, le sang trempé, la violence des coups de couteau qui est devenue un aliment de base des jeux est magnifiquement animé ici, avec de nombreux mouvements spéciaux au ralenti qui prennent l’influence du jeu où vous voyez les dommages internes causés aux victimes. Il ne fait que satisfaire ceux qui recherchent la violence et l’attitude des adultes dans un environnement familier.

L’arc principal de cette fonction animée est divisé en différentes batailles et décors à plusieurs endroits. Chaque mini combat, qui fait partie du Kombat lui-même, est une vitrine flashy d’animation, de violence et de langage entre des combattants populaires, chacun ayant les traits identifiables et les mouvements spéciaux du jeu. C’est cette attention aux détails et le service des fans qui en font une montre si agréable, sans limites ni harcèlement envers le public, même si cela vient de Warner Bros.Animation – même Daffy Duck succombe à la colère de Scorpion dans le logo d’ouverture!

Exprimés par un talent fort qui donne vie aux personnages avec des grognements profonds, des tons soyeux et une attitude parlante rapide, les combattants prennent vraiment vie lorsqu’ils sont mélangés avec une animation de qualité et des détails sur les lieux et la violence. Chaque personnage est exactement ce que vous attendez, et ne manquez pas de rendre justice aux héros et aux méchants présentés. Joel McHale en tant que Johnny Cage en particulier est merveilleusement incompétent et conduit par l’ego à sa manière.

Les bombes F abondent et de nombreux indices sur la culture populaire mettent à jour le matériel source des années 90. Le potentiel d’histoires d’origine plus imbibées de sang, ou même une série, dans cette nouvelle chronologie de Combat mortel l’animation est merveilleusement taquinée ici. Soutenu par un excellent casting, une production solide et une musique authentique de John Jennings Boyd et une écriture accrocheuse de Jeremy Adams, les possibilités pour plus de fonctionnalités sont infinies si elles sont faites avec la qualité et la passion montrées ici.

Mythe vacillant – Film: ★★★★ / Film: ★★★★

Chris Gelderd

