Critique du film – Mope (2020)

Broyer du noir, 2020.

Réalisé par Lucas Heyne.

Avec Nathan Stewart-Jarrett, Kelly Sry, Brian Huskey, Max Adler et David Arquette.

SYNOPSIS:

Deux meilleurs amis se lancent dans un conte tragiquement sombre pour passer des «mopes», les interprètes masculins les plus bas de l’industrie du porno, aux stars de l’industrie.

Si tu m’avais dit quand j’ai commencé Broyer du noir que je me souvienne de l’infâme Un film serbe, Je ne pense pas que je te croirais. Mais permettez-moi d’avertir les téléspectateurs maintenant, c’est un film choquant, mais c’est un film engageant si vous pouvez le supporter. Broyer du noir se sent comme une lettre d’amour aux anciens de la crasse cinématographique comme Harmony Korine et John Waters. Le film de Lucas Heyne touche beaucoup de notes que j’aime en tant que spectateur: des niveaux extrêmes de crasse et une torsion choquante après l’autre. Mais contrairement aux cinéastes mentionnés ci-dessus, ce film manque d’âme et de quelque chose à dire. Si Broyer du noir essaie de dire quelque chose, il se perd dans tous les fluides corporels.

L’histoire du film suit deux jeunes hommes essayant de réussir dans l’industrie du film pour adultes. Nous avons Steve Driver, joué par Nathan Stewart-Jarrett, et Kelly Sry comme son meilleur ami, Tom Dong. Les deux hommes sont au bas du mât totémique dans le secteur d’activité, essentiellement des figurants juste là pour prendre de la place. Cela ne les empêche pas d’avoir de grands rêves de devenir deux des plus grandes stars de cinéma pour adultes de tous les temps. Ces délires de grandeur les amènent à un homme nommé Eric, qui dirige une société de production plus sordide que la normale, et ils commencent à travailler pour lui.

Vous pensez que le type étrange de vidéos que les hommes sont obligés de filmer serait le centre d’intérêt, mais le film commence lentement à se concentrer sur le personnage de Steve Driver, basé sur la personne réelle du même nom. Ne pas savoir grand-chose sur son histoire dans le film a rendu chaque tournure du film encore plus choquante. Cela ne m’a frappé qu’après que ce fut en fait un biopic, puis un tout nouveau niveau de «ick» a commencé à s’envenimer.

Broyer du noir est un visionnement difficile. De haut en bas, le film est rempli de certains des personnages les plus détestables qui se font des choses grossières. C’est un mérite aux acteurs, en particulier Nathan Stewart-Jarrett, de vous avoir fait réfléchir à ce qui se passe sous la surface. Parfois, je veux que le cinéaste Lucas Heyne approfondisse ces personnages, mais quand ce n’est pas le cas, il y a toujours un certain niveau de profondeur dans le jeu.

Le rôle de Steve Driver nécessite beaucoup de soin dans sa manipulation; nous avons affaire à un homme mentalement malade qui est visiblement à un moment étrange de sa vie. Nathan Stewart-Jarrett (Misfits, Candyman) parcourt très bien cette ligne fine, apportant même des couches à des moments qui, à mon avis, ne les avaient pas initialement demandés. Il fait un travail fantastique ici, et même s’il est presque impossible de sympathiser avec Steve Driver à la fin, je n’ai jamais perdu de vue l’âme que Stewart-Jarrett lui a apportée.

Il en va de même pour Kelly Sry, qui apporte tellement au rôle étrange de Tom Dong. Sry est un acteur que je ne connaissais pas dans ce film, mais c’est quelqu’un que je veux voir plus après. Tom est vraiment la seule fois où le film essaie de donner au film une certaine humanité. Vous pouvez dire qu’il se soucie de Steve mais a du mal à faire face aux problèmes croissants de son ami. Il est souvent le seul moment où nous avons des moments de vraie réflexion, ce qui est bien, mais une partie de cela devait également être donnée au personnage de Steve.

Un autre point dans la colonne positive pour Broyer du noir est le casting de soutien exceptionnel. Tout le monde a joué ses personnages très extrêmes à la perfection. L’acteur Workhorse Brian Huskey brille ici comme Eric, un rôle que j’aimais vraiment détester. Son travail avec presque tous ceux avec qui il entre en contact est excellent et peut me faire rire avec des appels téléphoniques aléatoires que nous entendons. Eric de Huskey rebondit souvent sur Chris de Max Adler, et ils vendent leur obligation ici.

Lorsque David Arquette se présente, le spectacle prend une tournure dégoûtante. Arquette joue ce réalisateur répugnant, qui est probablement le premier personnage détestable sans facteurs remboursables. Ses scènes avec Stewart-Jarrett étaient parfois difficiles à regarder, mais il faut remercier les deux acteurs pour leur engagement. J’adore sérieusement voir Arquette se pencher sur des rôles dégoûtants car il peut toujours vous choquer mais ne jamais vous perdre. Il n’obtient pas suffisamment de crédit pour avoir repoussé les limites, franchi la ligne et toujours trouvé un moyen de revenir dans votre cœur.

Où Broyer du noir me perd le plus c’est le ton. Il est difficile de trouver un équilibre en jonglant avec autant d’éléments de film et en essayant toujours de raconter une histoire avec vérité. Il n’y a tout simplement jamais de point dans ce domaine où je pourrais vous dire le genre de tout cela, ou même ce que les cinéastes essayaient de me faire ressentir. Il appartient en fin de compte au spectateur de savoir comment traiter un film – que ce soit pour rire, grincer des dents ou pleurer. Mais Broyer du noir m’envoie tellement de signaux mitigés que je ne sais même pas quoi ressentir d’une scène à l’autre.

Non pas que j’avais besoin que les cinéastes me tiennent la main à travers les émotions, mais le film rebondit d’un sombre sombre à une tentative de vous faire rire en quelques minutes. Il existe un moyen de raconter cette histoire, de capturer toute la folie qui la rend unique et de fournir une énergie constante tout au long de l’exécution. Au moment où la fin dramatique et audacieuse du film est là, tout le plaisir accumulé avant est parti, et nous nous retrouvons avec un triste cas de réalité. Pour moi, si Broyer du noir n’aurait été qu’une pièce sombre et dramatique tout le temps, avec seulement quelques instants de légèreté, l’expérience finale aurait été meilleure.

Sans les acteurs fantastiques impliqués, Broyer du noir n’aurait pas fonctionné aussi bien. Le scénario inégal du film et les problèmes de tonalité deviennent trop importants pour être ignorés par l’acte final, mais des gens comme Nathan Stewart-Jarrett et Kelly Sry ont construit suffisamment de bonne foi pour que vous deviez suivre cela jusqu’à la fin.

Personne n’a dit que s’attaquer au monde de la pornographie souterraine serait facile, et Lucas Heyne le prouve. Heyne est un réalisateur talentueux avec un vrai œil de choc et de crainte. Étant donné le bon script ou avec de l’aide pour étoffer certains des actes de jonglerie nécessaires pour une histoire comme celle-ci, Broyer du noir aurait pu être son moment star-making.

Pour moi, Lucas Heyne aura besoin d’un autre film à son actif pour que je le mette sur mon radar, mais c’est un début assez audacieux.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

EJ Moreno

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries