Critique du film – Monstrum (2020)

Monstrum. 2020.

Réalisé par Jong-ho Huh.

Avec Myung-Min Kim, In-kwon Kim, Hyeri Lee, Woo-sik Choi, Sung-woong Park, Hee-soon Park, Kyeong-yeong Lee et Kyu-bok Lee.

SYNOPSIS:

Yoon-gyeom est un fidèle sujet du roi Jungjong de Joseon. Il lutte pour lutter contre un monstre qui menace la vie du roi Jungjong et un groupe de personnes essayant de déposer le roi Jungjong.

Il n’y a rien de tel qu’une mauvaise créature à caractéristique de créature, juste de mauvais propriétaires de créatures à caractéristique de créature. Jong-ho Huh’s Monstrum ne fera pas exception à cette règle. Lorsque l’humanité échoue à l’innocence et corrompt quelque chose de intrinsèquement bon, comme une créature mystique sud-coréenne nommée « Sparkles » (omfg), je suis tout à fait pour les cadavres mâchés et les crocs qui grincent. Les humains sont des êtres vils qui méritent toute rétribution sous forme gigantesque de bouledogue-dragon-félin, SURTOUT QUAND – non, tenez bon. Il est trop tôt pour une tirade contre les chutes sauvages de l’homme. Avançons sur la confirmation que Monstrum mélange amicalement le folklore féroce avec des «animaux» menaçant la ville et la folie des arts martiaux.

Yoon-gyeom (Myung-Min Kim) sert sous le roi Jungjong de Joseon (Hee-soon Park). Après qu’une trahison consultative a fait de nombreuses victimes innocentes, Yoon-gyeom s’enfuit à la campagne avec son fidèle compagnon Seong-han (In-kwon Kim). Des années plus tard, Yoon-gyeom reprend ses fonctions lorsque le roi Jungjong demande à son général militaire le plus fiable de chasser le «Monstrum» légendaire et en liberté en liberté du mont Inwangsan. Il est grand, mortel et menace le trône si sa peste transportée se propage à travers les territoires. Le hic, c’est qu’une double croix est en cours puisque personne ne croit que Monstrum existe. Blagues sur eux, parce que Monstrum est très réel et très affamé.

Ce que j’aime à ce sujet Chasseur de monstre se rencontre Guerriers de la dynastie Le «gameplay» est la façon dont les défenses des créatures se mélangent de manière compatible avec le combat épée à épée. À tout moment, Monstrum peut faire irruption dans une pièce remplie de pelotons de l’armée du Tigre abattant déjà la garde royale du roi Jungjong. Les séquences d’escarmouche ne lésinent pas sur la majesté sud-coréenne en matière de chorégraphie énergique entre combattant contre monstruosité ou combattant contre assassin entraîné. Aucun style d’excitation ne s’interrompt ni ne pousse l’élan pour suggérer que Jong-ho Huh manque de contrôle sur la guerre d’époque parfaite de toutes les variétés. À vrai dire, j’aurais pu regarder Monstrum dévorer onze milliards de fonctionnaires de poignardage supplémentaires et de soldats corrompus, en partie parce que la justice est divine, ou parce que des combos doux et rapides définissent des mêlées intensives.

C’est avec la réalité de la pauvreté féodale et de zéro progrès technologique que Monstrum honore sa toile de fond du début des siècles. Les enjeux sont élevés car Yoon-gyeom ne brandit que de l’acier froid face à une bête bouillie dont le sang peut propager l’infection par une simple gouttelette ingérée. Le talent artistique des duels katana et des échappées de la flotte de pieds assure une constante pendant le voyage de Yoon-gyeom: le statut adversaire de Monstrum est dominant. Mieux encore, il y a tellement de satisfaction à chaque fois que Monstrum attrape des turncoats à mi-défi et que leurs réactions stupéfaites se transforment en acceptation « bien, merde » alors que le chien du diable avance avec rage. La vengeance est entassée sur un plateau d’argent, du moins en ce qui concerne la mutinerie perfide.

Le cinéma sud-coréen insuffle fréquemment de l’humour et de la gaieté même dans leurs plats de genre les plus charnus, comme en témoigne la camaraderie entre Yoon-gyeom et Seong-han. Lors des présentations, ce sont des trackers qui se retrouvent suspendus à l’envers par leurs propres pièges. En quelques scènes, ils sont révélés comme les guerriers les plus compétents de l’État, mais préfèrent toujours leur sens de la fraternité de la dernière époque. Seong-han lance toujours une réfutation ou une plainte idiote à propos de repas fades ou de reproches épuisés alors qu’il brandit l’ambiance « Je suis trop vieux pour ça … » de Roger Murtaugh avec une véritable tendresse. Les charmes de confiance et le charisme brillent. Idem pour la fille de Yoon-gyeom, Myeong (Hyeri Lee), leur «stagiaire» mortellement sournoise et son écrasant tagalong, Heo (Woo-sik Choi). Le quatuor combat le classisme, s’emmêle avec les eunuques et poursuit un démon-cabot avec des dangers à pied mais une amabilité à bout de bras. Des héros qui divertissent, surpassent et méritent leurs applaudissements.

Bien sûr, vous êtes ici pour « Sparkles ». Je ne plaisante pas. Le super-bestiole du livre de contes qui déchaîne les frontières d’un royaume a commencé comme un chiot omg-je-veux-câliner mis en cage par un propriétaire impitoyable (finalement forcé de se nourrir de cadavres malades). Dans un pire film, Sparkles ne serait rien d’autre qu’un prédateur primitif avec les yeux braqués sur les repas. Dans Monstrum, vous vous souciez du boogeything «cauchemar» titulaire qui étouffe presque les malheureux poursuivants avec ses flatulences nocives (d’aw). L’empathie vient naturellement car ce n’est pas la faute de Sparkles d’avoir enduré une vie pleine de punitions. L’évolution de Sparkles en « Monstrum » est tragique et réfléchit à notre connexion avec les innombrables enfants de la Terre Mère; bâtards fantastiques et tout. Le respect engendre le respect, la compassion récompense la gentillesse. Haine, manipulation et égoïsme? C’est ainsi que vous nourrissez un Monstrum.

Quand je cite des films qui livrent « le package complet », Monstrum sera un nouvel ajout à ma liste. Les costumes transformateurs de Joseon et les escaliers imposants du palais offrent un cadre privilégié pour des croyances scandaleuses ainsi qu’un jeu d’épée succinctement acrobatique. Les rythmes d’action mélangent la brutale sanglante des habitudes de jouets à mâcher de Monstrum avec les exploits aventureux de Yoon-gyeom qui sont très poignants et doublement engageants. Monstrum? Complètement informatisé mais grandiose en présence, câlin à la base et carrément implacable car les hommes mauvais sont déchirés par des griffes, des incisives et des objets déchiquetés. Jong-ho Huh me donne tout ce que je pouvais souhaiter d’une fonctionnalité de créature des années 1500 sur une scène noble et des thèmes humbles, en particulier une fois que Monstrum nous offre un avant-goût de karma doux et sanguin.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries