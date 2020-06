Critique du film – Les jours de l’été Bagnold (2019)

Jours de l’été Bagnold, 2019.

Réalisé par Simon Bird.

Avec Monica Dolan, Earl Cave, Rob Brydon, Alice Lowe, Tamsin Greig, Elliot Speller-Gillott, Grace Hogg-Robinson et Tim Key.

SYNOPSIS:

Une mère et sa fille qui s’éloignent de plus en plus sont obligées de passer un été terne ensemble lorsque des plans plus excitants échouent.

L’une des joies de ces dernières années a été les jeunes artistes les plus connus pour des franchises très spécifiques qui tournent et font des choses entièrement différentes. Kristen Stewart est devenue l’une de nos femmes les plus polyvalentes et les plus polyvalentes, Robert Pattinson a réalisé des films extrêmement étranges avec des artistes comme David Cronenberg, Robert Eggers and the Safdie Brothers et Daniel Radcliffe est passé de Harry Potter au cadavre péter. Les intermédiaires la star Simon Bird n’a pas tout à fait pris un virage à gauche aussi drastique avec ses débuts de réalisateur intelligents et doux Jours de l’été Bagnold, mais il est certainement loin du monde des plaisanteries sexuelles brutes et des jibes basés sur des porte-documents.

Adapté du roman graphique du même nom de Joff Winterhart, avec un scénario de Lisa Owens, le film suit la bibliothécaire de 50 ans Sue (Monica Dolan) et son fils maussade et métalleux Daniel (Earl Cave). L’adolescent devait passer l’été avec son père peu fiable et son nouveau partenaire plus jeune en Floride, mais il a laissé tomber son fils, condamnant Sue et Daniel à un juillet terne et suburbain sous les pieds de l’autre avec peu à faire, mais bécassine.

Organisé en quatre chapitres lâches – et probablement inutiles – basés sur diverses phases de l’été langoureux, le film est une méditation ironique sur l’antagonisme entre une mère et un fils aimants qui ne se comprennent tout simplement pas. Sue boutonnée et immuablement passive, Dolan contraste fortement avec son fils vêtu de noir et en colère en permanence, dont l’instinct est toujours de s’en prendre à la personne la plus proche alors qu’il lutte pour se définir – il nie être un gothique, mais ne peut que répondre « Ne sais pas » quand on lui demande « qu’est-ce que tu es alors? » – au bord de l’âge adulte.

Il s’agit d’un film à la lumière de l’intrigue, avec une grande partie de son succès sur les épaules de Dolan et Cave. Heureusement, les deux relèvent le défi avec des représentations délicieusement observées du genre de personnes que nous pouvons tous reconnaître. Daniel frémit d’une apathie induite par la rage, mais Cave veille à ce que la chaleur inhérente d’un adolescent envers sa mère puisse briller occasionnellement à travers sa morosité performative. Dolan, quant à elle, est manifestement maîtrisée comme une femme habituée à tout sacrifier pour sa famille, prête à marcher à chaque tour, que ce soit par son ex-mari, son fils ou son nouveau beau visqueux – joué avec un faux-charme délicieusement insidieux par Rob Brydon.

Les performances sont intelligemment observées, avec Bird prouvant s’adapter à ramasser les petites notes de grâce dans les performances et les détails qui complètent les personnages, comme la façon dont Sue ne commande jamais son propre gâteau dans un café, mais veut toujours un peu de Daniel. Le film pique tranquillement le privilège inhérent à la banlieue de la moyenne Angleterre – il y a un grand fil conducteur sur un groupe de métal local hyper sérieux – et joue à l’instinct très britannique de répression et d’émotion en bouteille. Il se sent cependant un peu trop confortable et discret pour son bien à certains moments.

Mais cela ne veut pas dire Jours de l’été Bagnold ne fonctionne pas comme une comédie droite. Il atteint rarement les grands rires qui ont marqué la carrière d’acteur de Bird, mais il y a un ton agréablement ironique dans le film, aidé par la galaxie d’étoiles de soutien à la comédie. Brydon brille en tant que lothario répugnant, tandis qu’Alice Lowe fait généralement un excellent travail en tant que sœur cadette de Sue et Tamsin Greig est délicieusement aérien en tant que femme hippie avec un penchant pour les bijoux en «teck népalais». Tim Key mérite également des éloges pour une seule scène en tant que démonstrateur de magasin de fudge qui vole presque tout le film.

Clé mineure et discrète à un défaut, Jours de l’été Bagnold est un début de réalisation accompli pour Bird. Il est parfois un peu trop calme pour son propre bien – on dirait qu’il s’éloigne d’une critique de classe plus acerbe – mais brille lorsque l’accent est mis sur les détails observés avec ironie de la vie de ces deux personnages parfaitement joués. C’est l’équivalent cinématographique d’une brise agréable, transportant le public doucement à travers un monde crédible et intrigant qui, bien que léger sur l’incident, est reconnaissable et puissamment humain.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suivez-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries