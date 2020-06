– – –

Critique du film Last Days of American Crimes: Le moment de la sortie du film a un rôle majeur dans la définition du succès du film. Les films doivent être réalisés en fonction des tendances et des intérêts récents ou doivent cibler le bon public. En conséquence, les derniers jours du calendrier d’American Crime ont été la raison pour laquelle il n’a pas gagné en popularité.

Critique du film Les derniers jours des crimes américains

Le film est basé sur un roman graphique de Rick Remender et Greg Tocchini. Dans le roman, le gouvernement américain a lancé un nouveau programme appelé American Pearce Initiative dans ce programme, un signal est un en directement au cerveau humain qui empêche quiconque de commettre un crime.

Un groupe de voleurs partageant les mêmes idées a développé une technologie qui pourrait bloquer le signal pendant 30 minutes, tout ce qu’ils voulaient était de voler un milliard de dollars. Leur vie était en jeu, et tout ce qu’ils avaient était une demi-heure pour le cambriolage. Le réalisateur de ce film est Oliver Megaton, elle a réalisé des tonnes de films d’action dont l’un était le meilleur en leur genre. Mais pendant cette pandémie, personne ne voulait regarder un film d’action sans cervelle qui n’avait pas de motif.

Ce film aurait pu être un bijou, mais la pandémie n’était pas le bon moment pour lancer ce film. Restez connecté et restez à l’écoute.

