Critique du film – Le masque de fer (2019)

Le masque de fer, 2019.

Réalisé par Oleg Stepchenko.

Avec Jason Flemyng, Charles Dance, Rutger Hauer, Jackie Chan, Helen Yao et Arnold Schwarzenegger.

SYNOPSIS:

Un brillant cartographe anglais doit se rendre en Chine à la recherche d’un légendaire «Dragon Seal» qui détient des pouvoirs surnaturels, ignorant que de nombreuses figures dangereuses et puissantes cherchent également le trésor à des fins néfastes.

Le masque de fer, aussi connu sous le nom Le mystère du sceau de dragon (et initialement publié en tant que Viy 2: voyage en Chine, car il s’agit d’une suite à l’horreur fantastique russe réussie de 2014 Viy avec Jason Flemyng et Charles Dance)… encore confus… est finalement publié pour le marché occidental après une exposition à l’Est, y compris la Chine et la Russie.

Nous avons un titre générique qui supprime tout ancien lien de franchise. Nous avons également un marketing qui promeut l’attrait des héros d’action Jackie Chan (ici sous une participation spéciale) et Arnold Schwarzenegger ensemble pour la première fois. Cependant, c’est un stratagème pour amener le public occidental à regarder un film qui ne fera que le laisser froid. Avec des thèmes et des personnages de l’original de 2014 et une production russe / chinoise de test qui propose un doublage et une caractérisation horribles, Le masque de fer est tout sauf une aventure d’action originale à laquelle nous étions amenés à nous attendre.

Il est déjà assez difficile d’accepter de voir des personnalités du regretté Rutger Hauer doublées, mais aussi d’accepter des libertés comme la Tour de Londres remplie de soldats américains sous le commandement d’un Autrichien moustachu servant tous la reine d’Angleterre. Cette production orientale d’un monde occidental n’est rien d’autre que fantastique et pleine d’éléments du folklore chinois, de la culture russe et de la pompe et des circonstances stéréotypées anglaises.

Jason Flemyng est notre héros anglais de l’original, le cartographe Jonathan Green, pour découvrir cette fois d’anciens trésors surnaturels chinois. Avec le soutien d’Helen Yao à ses côtés, les deux sont présentés tôt mais oubliés pour le deuxième acte lorsque l’action passe à Londres. Ici, nous avons droit à des apparitions fugaces et aléatoires de Charles Dance et de feu Hauer, sans parler de l’introduction de Chan’s Master et de Schwarzenegger’s James Hook (PAS la création de J. M. Barrie). C’est un mélange déroutant de personnages, d’arcs narratifs et d’humour souvent idiot.

Les séquences d’action que nous avons sont très chorégraphiées et terne, avec plus d’attention à la scénographie et à la production qu’autre chose. Cela n’aide pas que le rythme du film soit au complet, présentant certains personnages et histoires avant de les laisser une bonne demi-heure avant de revenir. Et comme l’histoire se déroule à travers Londres, Moscou et la Chine en même temps, il est facile de perdre la trace de ce qui se passe et pourquoi et qui est impliqué avec qui.

Et avec la quantité de chaînes, d’épées et de poissons morts volant au ralenti vers l’écran, l’élément 3D est presque perdu dans cette conversion 2D et de nombreuses séquences utilisant la profondeur pour l’immersion ne fonctionnent tout simplement pas.

La grâce salvatrice est lorsque la production se concentre finalement sur la Chine vers le troisième acte – c’est à ce moment-là que les éléments fantastiques entrent en jeu et que l’élément folklorique s’avère suffisamment divertissant en dehors des représentations de personnages plus stupides. Flemyng a sa chance de briller au cours de la deuxième heure dans un mélange de Indiana Jones/Pilleur de tombe/Le Seigneur des Anneaux aventures, et heureusement le rythme se calme un peu pour être au moins plus concentré sur un arc plutôt que trois ou quatre.

La production de Le masque de fer est fastidieux à regarder quand il devient très évident que c’est tout sauf ce à quoi les marchés occidentaux sont habitués. Les effets visuels bon marché et la gamme d’acteurs le font se sentir comme un téléfilm par rapport à ce qu’il se sentirait avec des voix authentiques et une réduction de tant de sociétés de production et d’individus. Et quant au masque de fer du titre? Cela n’a que peu ou pas de pertinence pour l’histoire principale.

Pour épargner à quiconque la difficulté de regarder cela sur l’unification Chan / Schwarzenegger, ils partagent environ 9 minutes de temps d’écran, avec moins de 3 minutes de combats au corps à corps mal organisés. Ne regardez PAS attendre quoi que ce soit au-delà de cela – ils ne quittent même pas leur emplacement privilégié ni ne changent de costume que quelques secondes avant la fin de leur temps.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

Chris Gelderd

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries