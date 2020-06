Critique du film – L’ascension (2020)

L’ascension, 2020.

Réalisé par Tom Paton.

Avec Rachel Warren, Toby Osmond, Shayne Ward, Simon Meacock, Sophie Austin, Samantha Schnitzler, Bentley Kalu, Alana Wallace et Spencer Collings.

SYNOPSIS:

Une escouade d’opérations spéciale «Hell’s Bastards» est envoyée pour infiltrer une guerre civile afin de récupérer des informations. L’unité se retrouve bientôt piégée dans une cage d’escalier sans fin forcée de monter ou de mourir. Pour survivre, ils doivent revisiter leurs péchés passés s’ils veulent un jour s’en sortir.

Escaliers. Le plaisir architectural de Satan. Nous montons vers notre destination une plate-forme creusée à la fois, soufflant et gonflant plus nous avançons. Imaginez si cette ascension ne s’est jamais terminée, et vous avez – dans un sens – Tom Paton L’ascension. De toutes les façons dont le cinéma a représenté le purgatoire, la représentation sisyphienne de Paton frappe à la fois la monotonie et la torture en émettant une directive primordiale. «Up» donne de l’espoir, «Down» assure la mort. C’est simpliste, mais alors que l’escadron militaire du film réfléchit à la façon de sauver leur âme de l’exercice cardio éternel, peut-être un peu trop simpliste car les soldats doivent peser lourdement leurs péchés passés pour se libérer d’un sort autrement répétitif.

Une équipe d’élite des agents spéciaux surnommée «Hell’s Bastards» a une mission simple: collecter des données au milieu d’une guerre civile, ne laisser aucun survivant. Prisonniers inclus. Kia Clarke (Samantha Schnitzler) repousse les ordres mais tire la gâchette sur un otage. Une fois que les bâtards ont atteint l’extraction, les transports sont déchargés dans un complexe de type base. Un problème: l’ascenseur ne fonctionne pas. Solution facile, prenez les escaliers. Un choix apparemment sans conséquence qui scelle le sort des enfers de l’enfer alors qu’ils se retrouvent à revivre leur dernière mission dans un gantelet de punition en boucle temporelle.

Ce n’est pas que le scénario de Paton n’a rien à dire. L’ascension concerne les crimes de guerre; des vies innocentes prises entre des factions rivales. Dès la minute où Kia tire en signe de protestation, nous comprenons pourquoi les Hell’s Bastards seront tenus pour responsables. Le commandant impitoyable Will Stanton (Shayne Ward) aboie des ordres d’exécution sans égard pour la miséricorde, soulignant les réalités répugnantes du combat. Des hommes corrompus par le pouvoir, écoutant aveuglément les objectifs transmis, abandonnant tout sens de l’humanité. Eh bien, les bâtards ont effacé la mauvaise fin cette fois.

Dans l’escalier sans fin, les hommes et les femmes de Stanton sont poursuivis par « La Mère » (Rachel Warren): une réimagination démoniaque de leur prisonnière décédée. Un par un, chaque fois que quelqu’un se traîne derrière alors que les lumières de l’escalier deviennent rouges pour provoquer un mouvement vers le haut, «Mère» fait une autre victime. Il est impossible de mélanger les messages, pourtant L’ascension comprend toujours des sceptiques et des querelles internes malgré les éléments très surnaturels exposés. Stanton crie que leur situation est un scénario d’entraînement ou les innombrables tentatives infructueuses pour arrêter leur passé de la finalité du tir à la tête. Il devient plus générique à cet égard, ressuscitant les mêmes conversations attristées sur la collision militaire à travers une lentille qui ne dit rien de nouveau malgré les circonstances d’horreur de la science-fiction.

La cinématographie et la colorisation font leur part en signifiant tous les mondes entre lesquels les bâtards peuvent résider. Chaque fois que Kia est forcée de se revoir de tuer « La Mère » de loin, un filtre bleu froid et humide imprègne un malaise monochromatique de la mission condamnée de son groupe. Chaque fois que «La Mère» apparaît, des voyants d’alarme rouges lavent sur l’escalier. La narration visuelle ne mâche pas l’intention, mais a du mal à être suffisante compte tenu de l’emplacement quelque peu restrictif d’une cage d’escalier couplé à une interprétation par les livres des dommages collatéraux. Il ne s’agit jamais du message de Paton qui manque de poésie, mais plutôt de la façon dont Paton «formule» sa métaphore. Comment quelque chose articulé sur des éléments fantastiques des royaumes moyens et des réalités paradoxales peut sembler si familier et cyclique, est le plus gros problème.

Paton fait de son mieux pour honorer les éléments «action» de son actionneur d’horreur, surtout avec un budget moindre. Les coups de feu et les missiles aériens ont un éclat CGI, mais des effets pratiques valables entrent en jeu comme lorsque Kia doit soigner une autre blessure saignante. Les lunettes de vision nocturne et les points de vue du tir à la première personne apparaissent comme un moindre Hardcore Henry, et il n’y a pas beaucoup de combats chorégraphiés à part des balles rapprochées ou des ratta-tat-tats de mitrailleuses montées. Il y a des tentatives de compétence tactique, mais encore une fois, ce sont les mêmes notes recyclées. Un film comme Punch au sang concerne des résultats différents dans une même situation de violence, L’ascension se perd dans son propre non-variétal jour de la marmotte prémisse. L’excitation en souffre vers la fin.

Il y a des idées et des thèmes intéressants à apprécier tout au long L’ascension, mais l’exécution n’est pas presque morte. Tom Paton unit la cruauté de la guerre et les horreurs du bannissement des feux de l’enfer, puis met en œuvre sa campagne contre la violence non calculée. Des soldats liés par des ordres, mais hantés par leur conscience. Si seulement le souvenir d’événements sinistres venait avec plus d’effroi, plus de paranoïa et moins de lutte contre l’inévitable récit qui maintient les téléspectateurs à dix pas des décisions prototypiques ou des motivations. En fin de compte, les personnages eux-mêmes ont l’impression de ne suivre que les ordres pour le plaisir. Action mécanique de Paton pour un monde plus compatissant au milieu des terreurs pénibles en temps réel qui nous entourent tous.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries