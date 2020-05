Critique du film – La vaste nuit (2019)

La vaste nuit, 2019.

Réalisé par Andrew Patterson.

Avec Sierra McCormick, Jake Horowitz, Erick Alexander et Jared Bulmer.

SYNOPSIS:

Au crépuscule des années 1950, lors d’une nuit fatidique au Nouveau-Mexique, un jeune standardiste Fay et la radio charismatique DJ Everett découvrent une étrange fréquence audio qui pourrait changer leur petite ville et l’avenir pour toujours.

À une époque où les plates-formes de streaming peuvent fournir des histoires de science-fiction à l’échelle du pôle à nos téléviseurs, ordinateurs portables et – Dieu nous en préserve – à nos téléphones, il y a quelque chose de immédiatement pittoresque et rafraîchissant dans une offre de genre en direct à la VOD qui essaie de faire polaire opposé.

Bien que les débuts de réalisateur d’Andrew Patterson La vaste nuit se présente comme un hommage à La zone de crépuscule – présenté comme une série télévisée fictive similaire des années 50 appelée « Paradox Theater » – c’est une production infiniment plus modeste que cela. En tant que tels, ceux attirés par les bandes-annonces brillantes du film sont informés qu’il est préférable de le considérer comme une pièce de chambre de jeu radio avec un tissu conjonctif lisse justifiant le format cinématographique.

Dans le Nouveau-Mexique des années 1950, le standardiste Fay (Sierra McCormick) et la radio DJ Everett (Jake Horowitz) découvrent une fréquence bizarre sur les ondes et se retrouvent rapidement à enquêter sur les comptes de ceux qui prétendent connaître son origine.

Encore une fois, il vaut la peine de répéter que le drame à petit budget de 89 minutes de Patterson est sans vergogne à petite échelle pour la quasi-totalité de sa durée de vie, moins axé sur la possibilité d’entrelacs d’un autre monde et plus sur la construction d’une image authentique de la petite ville du milieu du siècle en Amérique.

Le film démarre avec un barrage de dialogue rat-a-tat rassemblé entre Fay et Everett d’une manière qui semble prête à désorienter. Il y a indéniablement un artifice accru dans la façon dont les deux parlent – un peu comme le verbiage noir de singulier du magistral de Rian Johnson Brique – ce qui garantit rapidement au public la manœuvre difficile à manier dans laquelle il se trouve.

Même si vous avez du mal à vous familiariser avec l’ouverture, les procédures reprennent considérablement au bout de 20 minutes alors que le mystère focal est ardemment creusé. Ici Patterson trouve un lieu de rencontre solide de personnages et d’incidents, tous capturés à travers un cinéma économique mais efficace.

Le dialogue se déroule en grande partie dans de longues prises statiques, améliorant encore la sensation de jeu radio susmentionnée. Patterson ose même fondre l’écran au noir par intermittence au milieu du film lorsque les pistes prennent un appel radio pivot – un geste que beaucoup trouveront désagréable comme d’autres oseront. Mais vu la force du drame de l’appel téléphonique, cela fonctionne.

Et même si le mystère ne conserve pas toujours son plein intérêt, la photo fonctionne comme un témoignage impressionnant de la créativité dans les contraintes; un magnifique chariot à mi-film étendu dans toute la ville vers le lycée et au-delà est aussi lisse que tout ce que vous êtes susceptible de voir dans l’arène à petit budget – sinon au-dessus. Complété par une partition musicale luxuriante d’Erick Alexander et Jared Bulmer, le film est une belle carte de visite inattendue pour Patterson et co., Peu importe ses ressources évidemment minimes.

Mais La vaste nuit trouve vraiment un groove méditatif attrayant à la fin du premier acte, même si son approche à faible énergie ne sera absolument pas pour tous les goûts. Plus que tout autre élément, le film repose fermement sur les talents de son casting exceptionnel pour vendre la narration parfois sèche. McCormick en particulier est remarquable en tant que Fay, une jeune femme apparemment naïve qui transcende néanmoins les stéréotypes livresques grâce à sa débrouillardise.

Si le tour de Horowitz joue légèrement plus touché par la période, sa chimie avec McCormick est néanmoins forte tout au long, tandis que les joueurs de soutien Bruce Davis et Gail Cronauer prêtent une gravité considérable à leurs camées à parties mordues – de type vocal et physique, respectivement – en tant que témoins des phénomènes apparemment paranormaux.

Ces performances précises sont enveloppées dans une période et une atmosphère impressionnantes et convaincantes qui parviennent à évoquer le temps sans être visiblement nostalgique, comme c’est si courant de nos jours. Des blagues clin d’œil sont faites sur la perspective absurde que les humains se promènent avec des «téléphones TV» dans leurs poches, mais il y a aussi des observations véritablement tranchantes sur la façon dont les humains attendent toujours que la technologie progresse trop rapidement, et que les innovations se produisent souvent là où nous moins s’y attendre – Internet, pour un.

En fin de compte La vaste nuit »Le gain ne sera tout simplement pas intéressant pour tout le monde, avec un pied planté dans son approche d’évier de cuisine dominante et l’autre inclinant timidement le chapeau à ses frères de genre plus extravertis. Mais si vous êtes prêt à passer une heure et demie dans un monde de science-fiction qui ne regorge pas de monstres CGI, de vaisseaux spatiaux et d’explosions, vous trouverez ici un plaisir modeste.

Bien que son engagement envers le minimalisme laissera beaucoup de froid, les débuts de science-fiction bas de gamme d’Andrew Patterson réussissent grâce à la solidité de son cinéma ciblé et à ses performances alléchantes.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Shaun Munro

