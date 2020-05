Critique du film – La remise (2019)

The Shed, 2019.

Réalisé par Frank Sabatella.

Avec Jay Jay Warren, Cody Kostro, Sofia Happonen, Frank Whaley et Timothy Bottoms.

SYNOPSIS:

Un adolescent découvre un vampire vivant dans son hangar, incitant son meilleur ami à profiter de l’occasion pour donner une leçon aux intimidateurs de l’école.

Avec son titre assez indéfinissable donnant très peu, The Shed est en fait un film de vampire basé sur des adolescents découvrant une suceuse de sang au milieu d’eux. Oui, cela a déjà été fait plusieurs fois et oui, The Shed emprunte beaucoup à ces films, notamment Nuit d’effroi et, dans une moindre mesure, Les garçons perdus mais heureusement, il garde l’élément d’horreur dans ses représentations de vampires et ne va pas du tout près de l’autre monde miroitant de l’autre franchise de vampires adolescents dont nous ne parlerons pas ici.

Avec cette mention superficielle à l’écart, The Shed est un sac mixte en ce qui concerne la façon dont il se joue. Les scènes d’ouverture vous plongent directement dans l’action alors que ce que nous pouvons supposer être un chasseur de vampires se retrouve face à sa proie semblable à Nosferatu, qui parvient à mordre avant de succomber à la lumière du soleil qui perce à travers les arbres de la forêt dans un film effrayant et passionnant. Maintenant un vampire lui-même, le chasseur a besoin de sortir du soleil et se dirige donc vers un hangar à proximité qui est sur la propriété de Stan, âgé de 17 ans (Jay Jay Warren – Jour du jugement) et son grand-père violent Ellis (Timothy Bottoms – Envahisseurs de Mars) et, naturellement, Stan – qui a beaucoup de problèmes provenant de sa vie de famille brisée et d’être un peu un paria à l’école – découvre la créature mais ce n’est pas Charley Brewster qui doit courir et se cacher d’un Chris suave Sarandon ou les Frog Brothers poursuivent les motards branchés et branchés de Santa Carla comme The Shed ralentit le rythme de son ouverture énergique et tente de construire une image de la vie de Stan, et c’est là que le ton incohérent entraîne le film dans une ornière de familiarité banale dont il a du mal à sortir.

Nous sommes en territoire adolescent troublé avec Stan car son grand-père le traite comme de la terre et il est la cible des brutes de l’école, avec son meilleur ami Dommer (Cody Kostro – Les pires amis) qui subit beaucoup plus de harcèlement de la part des voyous, car Stan a tendance à leur résister un peu plus. Stan a un tempérament et une histoire de détention pour mineurs, peut-être liés à la mort de ses parents ou peut-être pas, mais nous n’obtenons jamais tous les détails à ce sujet, l’écriture présentant Stan – et Dommer, les intimidateurs et l’intérêt amoureux de Stan – comme une collection de personnages en stock que vous pouvez transporter dans et hors de plusieurs films pour adolescents différents avec très peu pour les différencier.

Mais malgré le bâtiment de caractère finement écrit The Shed a quelques bonnes idées qui bouillonnent, la principale étant l’idée de Dommer d’utiliser le vampire piégé pour lutter contre les intimidateurs, mais elle est traitée d’une manière si fade et trop sérieuse que la prémisse initiale d’avoir un vampire piégé dans votre hangar perd beaucoup de l’attrait et du potentiel qu’il avait au début du film. Cependant, il y a un peu de gore horrible qui est très nécessaire parmi la section médiane du dialogue, bien que l’humour qui devrait être présent lorsque les membres commencent à voler se perd sous la livraison au visage po des acteurs.

The Shed est un film bien tourné, utilisant divers angles de caméra et techniques pour vous donner une idée de l’endroit et de l’action, quand cela se produit, et les effets sont d’un niveau plus élevé que prévu, mais en essayant trop fort de rendre Stan et Dommer sympathiques, les scénaristes ont en quelque sorte fait le contraire et les a rendus – et à peu près tous les personnages – minces et assez peu appréciables. Il n’y a aucune explication donnée sur l’origine du vampire original ou qui est le chasseur, à part son nom, ce qui n’aurait pas été nécessaire si le reste de l’histoire avait glissé et que nous devions simplement accepter les choses mais le vampire est sorte de glissé en faveur de la case à cocher son chemin à travers le deuxième et le troisième acte à un point culminant qui donne l’impression que quelqu’un a renoncé à essayer et est allé au « Generic Cheap Jump Scare Generator » (si une telle chose existe) pour conclure les choses rapidement et avec très peu d’imagination. The Shed n’est pas terrible et il a un concept prometteur mais grâce à son exécution léthargique, il n’y a pas grand-chose à recommander au-delà de l’ajouter à votre file d’attente s’il apparaît sur votre service de streaming de choix lorsque vous êtes bloqué quelque chose de nouveau à regarder.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Chris Ward

