Critique du film – Justice League Dark: Apokolips War (2020)

Justice League Dark: Apokolips War, 2020.

Réalisé par Matt Peters et Christina Sotta.

Avec les talents de voix de Roger Cross, Rosario Dawson, Christopher Gorham, Camilla Luddington, Shemar Moore, Jerry O’Connell, Jason O’Mara, Matt Ryan, Sachie Alessio, Stuart Allan, Ray Chase, John DiMaggio, Taissa Famiga, Liam McIntyre , Tony Todd, Rebecca Romijn, Rainn Wilson et Hynden Walch.

SYNOPSIS:

Les autres membres de la Ligue de justice font équipe pour éliminer le méchant Darkseid après la décimation de la Terre.

Permettez-moi de vous dire quelque chose au départ (sans jeu de mots), ce film a eu le plus grand nombre de moments de «merde sacrée» de tous les efforts dans l’univers du film d’animation DC jusqu’à présent. Et cela veut dire quelque chose. Je voudrais également ajouter que la note R attribuée à ce film est plus que justifiée et vous comprendrez pourquoi très tôt. Ce film semble choisir où le Le règne des surhommes La scène post-crédits se termine, la Justice League se préparant à mener le combat contre Darkseid sur sa planète natale, Apokolips. Inutile de dire que les choses tournent mal, notre équipe titulaire étant littéralement déchiquetée par les sbires féroces de Darkseid appelés Paradooms, qui sont des hybrides génétiques de Parademons et Doomsday. Mais comme toujours, le Dark Knight a un plan d’urgence en place au cas où les choses iraient de côté.

En analysant l’histoire de ce film, certains d’entre vous peuvent remarquer qu’elle n’est pas différente de l’intrigue de l’action en direct malheureuse Ligue de justice trilogie Zack Snyder était engagé il y a quelques années. Cet arc de l’histoire présentait également Darkseid comme son principal antagoniste, et nous avons eu un bref aperçu de ce à quoi aurait pu ressembler ce sombre avenir dans la «séquence Knightmare» de Batman v Superman: l’aube de la justice. Dans le récit de ce film, Bruce Wayne utilise cette vision pour renforcer sa conviction que Superman est une menace qui devrait être neutralisée. Mais dans le contexte plus large du DCEU, le Knightmare aurait servi de préambule au plan de Darkseid dans Snyder. Ligue de justice des films. Hélas, tous ces plans nobles ont été sabordés, et nous nous retrouvons maintenant avec un DCEU déconnecté qui a encore du mal à trouver son ancrage. Mais n’ayez pas peur des fans de DC! Justice League Dark: Apokolips War est certain de rassasier ces appétits et de combler le vide créé en l’absence d’une véritable action en direct Ligue de justice film, et puis certains.

Les pièces d’action animées présentées ici semblent avoir été arrachées des pages d’une bande dessinée, et à la mode DC, elles sont à la fois brutales et impressionnantes. C’est un regard sombre et sans compromis sur les longueurs que le supervillain Darkseid irait pour atteindre ses fins. Jamais imaginé quoi Avengers: Infinity War et Fin du jeu aurait ressemblé s’il avait été noté R? eh bien, c’est ça. Comme avec le précédent Justice League Dark le film d’animation John Constantine est au premier plan ici, mais dans cette histoire, nous découvrons l’étendue réelle du pouvoir que cet occultiste exerce. La relation de Raven et Damian Wayne, établie dans les efforts précédents, devient une sous-intrigue importante dans le récit, en particulier dans le troisième acte lorsque leur lien est testé. En dire plus serait gâcher le public et mes lèvres sont scellées. Il est plutôt décevant de voir le compositeur Frederik Wiedmann ne pas revenir pour marquer le dernier opus de cet univers animé, mais c’est un petit reproche en tant que musicien australien Robert J. Kral (Justice League Dark) délivre une partition tout aussi efficace, renforçant les aspects émotionnels ainsi que les segments riches en action à travers sa musique.

Mais où serait ce film épique si ce n’était pour les efforts du groupe incroyablement talentueux de doubleurs, qui insufflent la vie à leurs homologues animés respectifs? Matt Ryan qui a interprété le live-action John Constantine dans NBC’s Constantine et a exprimé le personnage dans Justice League Dark et Constantine: Cité des démons, revient également pour prêter sa voix à des talents d’acteur pour ce film. Il brille vraiment ici en imprégnant le rôle de son énergie maniaque habituelle, du cynisme britannique et de l’esprit sec. Bien qu’il soit fan de la vision de Keanu Reeves sur Constantine, Matt Ryan sera toujours l’incarnation parfaite du détective occulte grossier, que ce soit en direct ou animé. Taissa Farmiga qui exprime Raven depuis 2016 Justice League contre Teen Titans, revient pour reprendre son rôle ici aussi. C’est une Raven brisée et déprimée que Farmiga exprime ici cette fois-ci, et elle fait un travail incroyable pour canaliser ces émotions complexes à travers sa performance vocale nuancée. Jason Chase se distingue également (Justice League Dark) en tant que démon imposant Etrigan. Les plaisanteries humoristiques entre lui et Constantin sont véritablement inestimables. Comme ils l’ont fait ces dernières années, Jerry O ’Connell et Jason O’ Mara ajoutent de la gravité à leurs performances de Superman et Batman respectivement.

Maintenant, bien que Justice League Dark: Apokolips War a vanté d’être la dernière entrée de l’univers du film d’animation DC, il semble définitivement être le dernier chapitre de cette continuité particulière. La conclusion de ce film voit Barry Allan réticent courir à l’horizon dans une tentative probable de réinitialiser la chronologie à la Flashpoint Paradox, c’est peut-être la façon dont DC présente la version animée duRenaissance‘Initiative a démarré en 2016 avec leurs bandes dessinées? Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite, mais nous espérons que nous entendrons bientôt quelque chose à cet égard.

Au fil des ans, le service d’animation de DC a produit de grands films comme Batman: sous le capot rouge et Justice League: The Flashpoint Paradox mais il est sûr de dire que leur effort le plus récent se classe également parmi les meilleurs d’entre eux. Justice League Dark: Apokolips War est l’équivalent DC du MCU Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie combiné en un film époustouflant mais un conseil, ce n’est certainement pas pour les faibles de cœur, alors soyez prêt à prendre des coups importants.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

