Critique du film – John Henry (2020)

John Henry, 2020.

Réalisé par Will Forbes.

Avec Terry Crews, Ken Foree, Ludacris, Joseph Julian Soria et Jamil Valezquez.

SYNOPSIS:

Un homme qui se cache de son sombre passé le voit revenir le hanter, entraînant de violentes répercussions et une conclusion sanglante.

Terry Crews est un acteur qui ne peut pas être charismatique même s’il a essayé. Mais malheureusement pour lui, même lui ne peut pas sauver cette affaire médiocre. Les choses se dégradent assez tôt, assez vite. Et ce n’est pas à cause de la simplicité du script. J’ai vu des récits avec moins de viande sur leurs os transformés en films à succès, mais dans John Henry’s Dans le cas où l’exécution est – faute d’un meilleur terme – assez bâclée et elle gaspille vraiment tout le potentiel que cet effort a pu avoir à ses débuts.

Crews est toujours aussi fiable, mais un script terne et dérivé le retient vraiment, et c’est triste. Néanmoins, sa performance ici est l’aspect le plus mémorable de ce film. Le reste de la distribution fait de son mieux pour garder les choses à flot avec leurs contributions, en particulier Ken Foree (Les seigneurs de Salem) qui semble être le seul acteur à avoir du plaisir ici. Mais en dépit de leurs meilleurs efforts, tout se termine par de vilains cris stridents avec l’introduction du méchant, qui est aussi générique et oubliable qu’un antagoniste en aurait jamais. Ludacris est vraiment le maillon faible le plus maudit ici, ayant l’air suprêmement ennuyé tout au long de la procédure et ne faisant même pas d’effort conscient pour donner un peu de vie à sa performance. Je prendrais la méchanceté exagérée de Hammy au-dessus de l’action terne comme de l’eau de fossé, n’importe quel jour, sans poser de questions.

La cinématographie est assez amateur par endroits et la décision d’ajouter des «images de caméscope» de mauvaise qualité pour insuffler un sentiment de «réalisme» ou quelle que soit l’esthétique qu’ils essayaient de réaliser est un raté épique. Il n’ajoute absolument rien au scénario global et ne sert que de détracteur. La bande-son, elle aussi, est répétitive, passant de l’EDM de base à des riffs de guitare flamenco-esque, en fonction de l’origine ethnique des acteurs qui apparaissaient à l’écran. Comme c’est original. En bref, il n’y a pas ou peu d’aspect rédempteur dans ce drame de vengeance dérivé et banal. Un script sans imagination associé à des performances sans intérêt ne fait qu’empirer les choses. Dans ce cas, pas même le robuste marteau de traîneau brandissant des équipages ne peut sauver cette déception totale d’un film.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★ ★

Hasitha Fernando