Critique du film – Ip Man 4: The Finale (2019)

Ip Man 4: la finale, 2019.

Réalisé par Wilson Yip.

Avec Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan, Yue Wu, Scott Adkins, Vanness Wu et Jim Liu.

SYNOPSIS:

Le dernier chapitre de la saga Ip Man voit le héros titulaire lutter non seulement avec les défis de l’arène, mais aussi avec celui de sa vie personnelle.

Dire que l’acteur hongkongais Donnie Yen est une «légende» est un euphémisme. Avec une carrière qui s’étend sur près de quatre décennies, cette mégastar d’action est devenue l’un des visages les plus reconnaissables de l’industrie cinématographique, passant de son domicile à Hong Kong à Hollywood avec des films comme Blade II, Rogue One: une histoire de Star Wars et xXx: Retour de Xander Cage. Mais c’est quand Yen a assumé le rôle de porte-drapeau définissant le grand maître Wing Chun Ip Man, dans le film de 2008 Ip Man, qu’il est vraiment venu à lui. Depuis la sortie de ce film, Yen a été crédité par beaucoup pour avoir popularisé le style d’arts martiaux Wing Chung en Chine et il est fort possible que son travail avec le Ip Man les films seront son héritage le plus durable pour les fans.

La prémisse de Ip Man 4 voit notre héros titulaire quitter son territoire natal de Hong Kong, pour se rendre en Amérique à l’invitation de son ancien élève Bruce Lee (Kwon-Kwan Chan), qui a commencé à enseigner les arts martiaux aux Occidentaux. Sans surprise, cette initiative, couplée à l’arrogance arrogante de Bruce Lee, ne convient pas aux maîtres de Kung Fu de San Francisco et, par conséquent, des problèmes s’ensuivent. Pour mieux comprendre la position occidentalophobe adoptée par ces maîtres d’arts martiaux, un bref retour en arrière sur l’histoire est nécessaire. Avec la fin de la ruée vers l’or en Californie et l’achèvement du chemin de fer transcontinental à la fin des années 1800, il y a eu une soudaine pénurie d’emplois en raison de la faiblesse de l’économie américaine. Et à ce moment-là, cette importante main-d’œuvre chinoise était considérée comme une menace pour la sécurité de l’emploi local. Repoussés par une discrimination extrême, ces immigrants chinois se sont regroupés dans des sanctuaires sûrs, qui se sont finalement étendus dans les quartiers chinois plus tard. Pour ajouter l’insulte au préjudice, la loi leur interdit en outre de témoigner devant un tribunal, de posséder des biens, de voter, de se marier avec des non-Chinois et de travailler dans des institutions. Un siècle plus tard, les choses se sont améliorées pour le mieux, mais la méfiance générale entre les deux groupes ethniques demeure. Et c’est à cause de cela que la communauté locale des arts martiaux était fortement en désaccord avec ce que Bruce Lee commettait. Mais Ip Man a fait confiance à l’instinct de son précieux élève et a vu l’acte de «partager les enseignements d’arts martiaux avec les Occidentaux» comme une opportunité de combler le fossé entre deux cultures très différentes.

Malheureusement, le film ne capitalise pas tout à fait sur ce message très important. Et c’est là que réside son plus gros problème. Presque tous les personnages non asiatiques ici sont, au mieux, des caricatures bidimensionnelles, et leur mauvais jeu a encore empiré. Le principal antagoniste du film, Barton Geddes (Scott Adkins), est un sergent raciste du corps des Marines sans aucune histoire et avec des motivations inconnues. Nous ne savons presque rien de ce personnage, sauf qu’il est un combattant brutal avec un sérieux coup dur pour les Chinois. C’est ça. Le dialogue ringard jaillissant des représentations en bois des acteurs étrangers dans le film pourrait être dû au manque d’expérience du réalisateur dans la gestion des artistes occidentaux ou simplement au fait que ce sont de mauvais acteurs. Mais on ne peut pas en dire autant de Donnie Yen, Danny Kwok-Kwan Chan ou Wu Yue.

Avec Ip Man 4 Donnie Yen offre une performance plus modérée et nuancée qui est touchante et sincère. C’est un homme qui a survécu à de nombreuses tempêtes, mais il doit maintenant affronter des défis de nature plus personnelle. Son fils Ip Ching (Jim Liu) se livre souvent à des bagarres à l’école, ne tenant pas compte des conseils de son père et pour aggraver les choses, Ip Man est diagnostiqué avec un cancer de la gorge. Donnie Yen intériorise toutes ces émotions complexes et capture le tribut qu’elles pèsent sur Ip d’une manière douloureusement réaliste. Tout comme le véritable père bien-être de Bing Crosby, le père O ’Malley, Ip est lui aussi un cran au-dessus des autres, presque à un autre niveau. Yen a déclaré que ce serait sa dernière incursion dans les acteurs de Kung Fu, mais espérons qu’il y aura un swing, si le besoin s’en fait sentir.

Danny Chan en tant que Bruce Lee est un autre remarquable qui mérite d’être mentionné. Chan capture la compétence et la bravade des artistes martiaux légendaires sans effort ici et ce serait vraiment un rêve devenu réalité si Chan et les producteurs de Ip Man fait équipe pour un film de Bruce Lee dans un avenir proche. Wu Yue offre également une performance mémorable alors que l’ancien adversaire d’Ip est devenu l’allié Wan Zong-hua, président de la Chinese Benevolent Association. Mais Ip Man 4 serait manifestement incomplète sans les séquences d’action palpitantes chorégraphiées par l’inimitable Yuen Woo Ping (La matrice), et nous en obtenons certainement notre juste part… et puis certains. Compositeur Kenji Kawai (Fantôme dans la coquille) évoque à nouveau une partition épique qui convient à la portée et à l’ambition du film, capturant les moments introspectifs calmes du film ainsi que les sections d’action explosives, avec une compétence égale.

le Ip Man la saga a vraiment immortalisé le légendaire artiste martial avec ses films, cela ne fait aucun doute. Pendant plus d’une décennie, la franchise a captivé le public avec ses personnages fascinants, son histoire captivante et ses segments d’action exaltants. Ip Man 4: la finale a ses défauts, mais il apporte une conclusion satisfaisante à cette saga épique.

Mythe vacillant – Film ★ ★ ★ / Film ★ ★ ★ ★

Hasitha Fernando

