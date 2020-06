Critique du film – Infamous (2020)

Infâme, 2020.

Écrit et réalisé par Joshua Caldwell.

Avec Bella Thorne, Jake Manley, Amber Riley, Michael Sirow et Marisa Coughlan.

SYNOPSIS:

Deux jeunes amants se frayent un chemin à travers le sud du pays, publiant leurs exploits sur les réseaux sociaux et gagnant en gloire et en adhésion.

le Bonnie et Clyde-le film amoureux en fuite est certainement celui qui se prête à divers points de vue – il suffit de prendre l’année dernière Queen & Slim. Pourtant, alors qu’une approche centrée sur le millénaire pour l’ensemble des médias sociaux n’aurait absolument pas pu porter ses fruits, ce thriller peu profond de Joshua Caldwell (Soyez quelqu’un de négatif) produit en grande partie de simples gémissements et des rires involontaires.

Arielle Summers (Bella Thorne) est une petite fille de la ville qui veut devenir célèbre, peu importe quoi, et c’est exactement ce qu’elle obtient après avoir croisé le chemin de l’ex-con rêveur Dean (Jake Manley). Bien qu’ils se forgent un lien immédiat, le couple se retrouve à fuir la loi à la suite d’un accident violent, commettant une série de vols pour financer son road trip à Hollywood, tout en diffusant en direct leurs pitreries et accumulant des millions de followers sur les réseaux sociaux. .

Avec la bonne parité de cinéaste et de matériel, on peut au moins voir comment cette idée a pu fonctionner, mais Infâme ose rarement offrir plus que le spin contemporain le plus prévisible sur la formule fatiguée. Les clichés du couple en fuite sont rapidement présentés à partir de la deuxième minute; le protagoniste opprimé du mauvais côté des pistes avec le travail terrible et le désir désespéré de quitter sa ville morte, l’intérêt amoureux chaud mais dangereux, et bien sûr, l’épisode artificiel qui les oblige à monter avant le premier acte est terminé .

Cependant, le plus gros problème du film n’est peut-être pas sa tentative superficielle de choquer la vie dans un sujet familier, mais l’idiotie ineffable du duo central, même pour les personnages qui sont clairement censés s’adapter au moule jeune et muet.

Compte tenu des innombrables erreurs commises par Arielle et Dean au cours de leur croisade contre le crime, il est honnêtement étonnant qu’ils arrivent partout, en particulier avec le penchant d’Arielle pour faire connaître ses crimes, comme ils se produisent pas moins, en ligne. Il n’y a que tant de fois que l’on peut écouter Dean lui expliquer la stupidité d’un tel comportement avant que la sympathie ne s’évapore complètement, et le film n’a pas le nous satirique pour en faire une critique intéressante de l’esclavage sans âme des médias sociaux.

Oui, il y a beaucoup de commentaires ici sur les dangers de l’aspirationalisme en ligne et la nature de la renommée dans le monde moderne, mais il n’y a pas de point de vue unique ou de suivi agressif pour le rendre aussi intéressant que, disons, Tueurs nés. L’ascension du couple à la célébrité en ligne semble pressée – sinon légèrement ridicule – bien que j’aie au moins gloussé avec la facilité avec laquelle ils ont pu acheter une arme à feu en ligne (facilement le moment le plus satirique de la photo).

Les thèmes de la sauce faible sont encore aggravés par un dialogue frustrant et débordant, que ce soit superficiel, des réflexions ringardes sur le destin et l’univers, ou sur chaque miette de contexte si épaisse qu’il n’y a pas de place pour que le public fasse le point lui-même. De plus, il existe de nombreuses comparaisons peu flatteuses Bonnie et Clyde, avec un commentateur en direct les appelant même «B et C mais plus chaud».

À mi-chemin Infâme s’installe complètement dans une routine gazeuse et bourrée de trope; il y a l’inévitable montage de vol à mesure que la renommée de la paire grandit, et pas une mais deux scènes de pull policier si familières que je ne pouvais pas m’empêcher de rire à voix haute. Les rires et les yeux montent sûrement au fur et à mesure que le film avance, avec une trajectoire narrative invitant pratiquement le public à prédire la prochaine scène obligatoire, tandis que la romance centrale se sent pressée d’accepter même l’élan stimulé par les hormones.

Les performances sont au moins assez acceptables; Thorne essaie certainement ici, mais le dialogue grinçant ne lui rend aucun service. Bien qu’il soit bien de voir la Bonnie de cette combinaison jouer un rôle plus actif dans les crimes, ce «progrès» semble plutôt contrecarré par son obsession insipide avec la célébrité des médias sociaux. Manley fait de même avec le peu qu’il a, bien que l’insouciance désagréable du duo les rend terriblement antipathiques lorsque le filet commence à se fermer plus tard.

En termes de détails techniques, il s’agit d’un film réalisé avec compétence qui devrait servir sa démo cible de manière acceptable. La cinématographie ensoleillée et les coups de langue synth-pop vibrent bien avec les jeunes leads attrayants, tandis que le rythme se déplace rapidement avec une énergie propulsive et le surplus obligatoire de néon. Le compositeur vétéran de jeux vidéo Bill Brown propose quant à lui une partition musicale palpitante, parfois dissonante.

Il y a des moments – fugaces qu’ils soient – où l’on a l’impression que le réalisateur Caldwell essaie de préparer le nouveau Spring Breakers, avec une sorte de superficialité pratiquée qui cache un message plus profond en dessous. Mais il n’y a tout simplement pas de couche supplémentaire ou d’objectif supplémentaire ici pour réaliser cette possibilité, même si le flair visuel occasionnel du réalisateur – en particulier lors d’une fusillade en voiture filmée au cours d’une seule prise – le suggère digne d’un tarif plus sophistiqué.

Ces éclairs de promesse sont constamment confrontés au manque évident de subtilité ou de nuance du film; dans une séquence de rêve stupéfiante sur le nez, Arielle s’imagine tirer sur un employé de magasin dans la tête alors qu’une foule prend des photos d’elle, par exemple. Entre cela et le comportement exaspérant d’Arielle en particulier, Infâme finit par un commentaire osé sur l’obsession des médias sociaux, culminant en un hurleur absolu de la cuisse d’une scène finale.

Écoutez, ce n’est guère un siège tortueux, tout bien considéré, mais simplement ni divertissant ni intéressant au-delà de quelques rires pervers. Ce thriller passe-partout sur le feu veut désespérément être Bonnie et Clyde pour l’âge d’Instagram, mais se révèle rapidement à peine profonde.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★ ★

Shaun Munro

