Critique du film – Hooking Up (2020)

Accrocher, 2020.

Réalisé par Nico Raineau.

Avec Brittany Snow, Sam Richardson, Anna Akana et Jordana Brewster.

SYNOPSIS:

Une chroniqueuse du sexe se lance dans un road trip avec une patiente cancéreuse afin de retracer ses précédentes conquêtes sexuelles.

Depuis l’affiche de Romcom Classic Quand Harry rencontre Sally a d’abord demandé si deux amis pouvaient dormir ensemble et s’aimer le matin, la relation délicate entre le sexe, l’amour et l’amitié a été un sujet de fascination sur grand écran. Nouveau romcom Accrocher pousse le concept un peu plus loin et examine si deux personnes peuvent avoir des relations sexuelles des dizaines de fois, tout en sillonnant les États-Unis lors d’un road trip, sans ressentir de gêne. Malheureusement, le film continue de se gêner.

Darla (Brittany Snow) écrit une chronique sur le sexe pour un magazine féminin, se décrivant comme « l’Oprah des orgasmes ». Mais sa relation de plus en plus destructrice avec le sexe et le travail erratique conduit la rédactrice en chef Tanya (Jordana Brewster) à la renvoyer. Elle commence à assister à un groupe de soutien pour les toxicomanes sexuels – inévitablement, elle couche avec le chef de groupe – et rencontre Bailey (Sam Richardson), patiente atteinte d’un cancer des testicules, lorsque la maladie refait surface et qu’il titube ivre dans la mauvaise salle de thérapie. En tant que lien, elle décide de retracer son histoire sexuelle avec Bailey avant qu’il n’entreprenne une orchidectomie.

Le couple improbable n’est inévitablement pas tout à fait honnête les uns avec les autres. Darla écrit secrètement le road trip comme un blog scandaleux dans le but de regagner son emploi, tandis que Bailey a tracé la route afin de croiser son amour d’enfance et son récente ex Liz (Anna Akana). Alors que nous regardons la paire se frayer un chemin à travers les États-Unis et commencer à nous lier de plus en plus aux expériences passées, il y a le sentiment inévitable de la romcom que la tromperie sera découverte et que cette douce union s’effondrera imminemment.

Il n’y a rien dans Accrocher qui surprendra les fans du genre romcom et, malgré les deux pistes sympathiques, le scénario sous-cuit co-écrit par le réalisateur Nico Raineau et Lauren Schacher fournit peu de style au sexe – jeu de mots voulu – le récit formule. Snow donne au film chaque pouce d’énergie comique rapide qu’elle peut rassembler, tandis que Richardson est une présence éternelle vraiment aimable à ses côtés. Le problème est que leur relation semble compliquée, plutôt que justifiée par une sorte de chimie romantique entre eux.

Les moments les plus intrigants du film surviennent lorsque Raineau ralentit l’histoire et la comédie pour approfondir le personnage de Snow. Une scène la voit revisiter la maison où une liaison qu’elle a eue avec un homme marié a eu des conséquences dévastatrices – «c’était juste moi qui m’allonge», dit-elle, «mais j’ai détruit la vie de ces gens». Ces moments sont étonnamment puissants et mettent en valeur Snow sous son meilleur jour, mais ils sont trop peu nombreux pour vraiment atterrir au milieu de la bravade obscène.

On a souvent l’impression Accrocher est un film aux prises avec les impératifs de son propre genre, sans jamais vraiment avoir le courage de les renverser. Il y a des moments glorieux de soleil alors que le film de Raineau semble échapper à la camisole de force de la romcom, seulement pour se reprendre au piège alors qu’il se dirige vers une conclusion qui n’a de sens que dans le contexte des tropes de genre.

Accrocher n’est pas un film terrible, en aucun cas, mais il a du mal à se tailler une niche dans une zone de la romcom déjà couverte par le sac mixte un coup de poing Sans attaches et Amis avec des avantages en 2011. Brittany Snow et Sam Richardson tirent le meilleur parti de ce qu’on leur donne, mais il y a très peu de viande sur ce squelette plutôt générique. Le sentiment dominant lorsque le générique tombe n’est pas celui d’une lueur post-coïtale, mais d’une déception malheureusement impuissante.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

