Critique du film – Ema (2019)

Ema, 2019.

Réalisé par Pablo Larraín.

Avec Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Paola Giannini, Santiago Cabrera, Catalina Saavedra et Cristian Suarez.

SYNOPSIS:

Une danseuse s’occupe des retombées d’une relation brisée et de l’absence de son enfant adopté, qui a été réintégré dans le système de soins après un incident choquant.

Pablo Larraín s’est taillé une carrière de chouchou du cinéma international, séduisant les critiques et les fans avec des films comme Non et Neruda avant de livrer un biopic en anglais de l’une des premières dames les plus célèbres dans le fascinant Jackie. Il est de retour dans son Chili natal – en particulier le magnifique port de mer de Valparaíso – pour le séduisant et parfois frustrant Ema, qui suit une grenade à main d’un protagoniste alors qu’elle fait exploser le monde autour d’elle.

La nouvelle venue Mariana Di Girolamo entre dans le rôle-titre, avec un travail de teinture blonde très bizarre et une propension à mettre le feu aux choses – notamment un feu de circulation dans l’image d’ouverture étrange et évocatrice du film. Elle est au milieu d’un tourbillon argumentatif avec son partenaire plus âgé Gastón (Gael García Bernal) au sujet du fils adoptif qu’ils ont récemment perdu dans le système de soins après un incendie criminel qui a gravement brûlé la sœur d’Ema. Leur antipathie devient une séparation, qu’Ema remplit d’expériences sexuelles chaotiques et de romances discutables, y compris avec l’avocate en divorce Raquel (Paola Giannini) et le pompier Anibal (Santiago Cabrera).

Il y a une anarchie et une énergie combustible pour Ema en tant que personnage, et c’est une énergie dans laquelle Larraín se penche pleinement. Le résultat est un drame opaque et turbulent qui ne se soucie pas beaucoup des notions d’intrigue ou de cohérence, préférant plutôt bombarder le public d’images colorées, Climax-des séquences de danse complexes et explosives de passion. C’est un collage d’humeurs, de sentiments et d’idées compliqué, mais étrangement intrigant, comme si le film lui-même était pris dans le tourbillon de la prise de conscience sans retenue d’Ema.

Di Girolamo est une force de la nature dans le rôle-titre, offrant une performance impénétrable et mercurielle qui semble brouiller une ancre narrative stabilisatrice dans le film, même au milieu d’une intrigue dans laquelle elle seule semble sûre de ce qui se passe de scène en scène. Elle est à la fois une femme fatale et un avatar pour une jeunesse trop naïve et trop sûre d’elle – réagissant à sa séparation de la troupe de danse de Gastón en dirigeant un groupe d’amis féminines dans l’étreinte du reggaeton, que Gastón appelle dans une diatribe mémorable «musique de prison »Dépourvu d’émotion.

Son corps est une arme élastique et agile contre le monde, mais également un outil d’autodestruction. Ema exerce le sexe avec la même libération anarchique qu’elle montre dans le reste de sa vie – elle dit à un futur patron que ses cours de danse enseignent la «liberté» – et c’est tout aussi expressif que ses mouvements de danse. Un montage tardif de plusieurs combinaisons sexuelles a Ema comme seule constante. Elle est au cœur de tout, mais aussi ancrée que tout le monde.

Le manque de respect de Larraín pour la narration traditionnelle est certainement intéressant, et DOP Sergio Armstrong trouve constamment des moments d’une beauté saisissante, mais le chaos embrouille la réalité émotionnelle dans la mesure où il est difficile de savoir comment se sentir. Il y a une histoire humaine à raconter au milieu de tous les coups de pinceau astucieux, mais elle est constamment mutilée par la structure narrative glissante et la réticence à rester assis et à se concentrer sur les gens derrière les corps tordus et les lance-flammes.

Il y a sans aucun doute une excellente version de Ema tapi quelque part dans son ADN – une forme subtilement différente dans laquelle la structure s’installe pour permettre aux gens de briller. Mariana Di Girolamo délivre un tour de star-making, mais le reste du film se flétrit plutôt dans la lumière qu’elle projette, incapable de correspondre à l’intensité de sa flamme. C’est dommage de voir Larraín sous une forme légèrement décevante, mais il y a quelque chose dans ce film qui semble un peu trop content de sa propre ruse et, par conséquent, manquant de cœur battant qui aurait pu fournir la pièce manquante de son puzzle abstrait.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

