Critique du film – Diablo Rojo PTY (2020)

Diablo Rojo PTY. 2020.

Réalisé par Sol Moreno et J. Oskura Nájera.

Avec Carlos Carrasco, Leo Wiznitzer, Alejandra Araúz, Natalia Beluche, Renan Fernandez et Julian Urriola.

SYNOPSIS:

Un chauffeur de bus «Diablo Rojo», son assistant, un prêtre et deux policiers sont victimes d’un sort mystérieux et finissent par se perdre quelque part dans la jungle de Chiriqui, où ils devront survivre aux créatures qui habitent les routes, avec le vieux bus comme leur seul refuge.

Bienvenue au freakshow, Panama! Sol Moreno et J. Oskura Nájera Diablo Rojo PTY marque le baptême de la sphère d’horreur du pays d’Amérique centrale, relançant une histoire effrayante enracinée dans la représentation culturelle. Les bus «Red Devil» ravagent Panama City, défiant les règles de sécurité et les ordonnances de circulation en faveur de leur prochain pick-up. Nájera et l’écrivain collaborateur Adair Dominguez utilisent l’extravagance de genre pour accueillir le public dans un cauchemar typiquement panaméen, reconnaissable aux navetteurs qui se fourrent dans des torpilles de transit, car qui peut refuser un tarif de vingt-cinq cents? L’horreur internationale doit être représentative et sans peur quand on parle de peurs domestiques sur une plateforme mondiale. Dans cet esprit, Diablo Rojo PTY réussit.

Diablo Rojo PTY n’est pas Christine ou Overdrive maximum. Miguel Moreno (Carlos Carrasco) emprunte l’une des routes les plus mouvementées du Red Devil au Panama, faisant la navette entre les berlines et les mercenaires de transport rivaux. Son battage médiatique (joué par Julian Urriola) est suspendu à l’entrée du véhicule, raillant les passants. Après une journée de travail particulièrement difficile, les deux commencent leur voyage de retour, mais l’incroyable se produit. C’est trop pour résumer, mais disons que leur bus scolaire trompé se retrouve à des heures de Panama City et est entouré de lanceurs de sorts. Les flics s’impliquent. Peut-être un prêtre. Certainement des cannibales. Vous n’êtes plus au Kansas, Miguel (mais, comme, la version panaméenne de cette phrase).

Nous avons vu des films d’horreur franchissant les barrières comme Alejandro Brugués » Juan des morts de pays sans présence de genre établie (Cuba), et nous avons été impressionnés par leur production globale. Moreno et Nájera jettent tout du chaudron proverbial au public, mais Diablo Rojo PTY n’est pas Juan des morts. Les coutures sont identifiables plus souvent que les fils narratifs cousus ensemble. Les points attribués pour l’obscurité imaginative, mais les insuffisances techniques méritent des contre-déductions. Pour ceux qui luttent contre l’horreur indépendante parce que ce n’est pas toujours aussi «raffiné» que les blockbusters traditionnels, Diablo Rojo PTY regarde à chaque instant la partie «première fois».

Contrepoint: Diablo Rojo PTY est * sauvage * une fois que la plate-forme de Miguel démarre. Nos premières introductions dans la folie sont d’une «bruja» primitive (c’est-à-dire «sorcière», mes amis anglophones) qui accoste Miguel puis se liquéfie après avoir regardé dans son troisième œil. À partir de là, les interactions ne font qu’augmenter avec l’attrait obscur des maisons funéraires. Moreno et Nájera adorent sur l’autel de la goreification pratique, y compris un fantôme du passé de Miguel dont le cocon de chair révèle cette marionnette démoniaque MASSIVE qui nécessite plusieurs travailleurs pour manœuvrer. Est-ce janky-as-hell quand des grognements adaptés au vert soulèvent quelque chose qui aurait pu apparaître Evil Dead faire un vol post-modifié? Sans aucun doute. Y a-t-il toujours un attrait du «labyrinthe d’Halloween de la ville natale» lorsque les machettes criblent les victimes sans guider les mains, ou que les corps fondent dans des bassins d’eau bénite, ou que des bidons de gaz presque vides explosent de manière disproportionnée? Je veux dire, honnêtement? Ouais?

Pour autant de Diablo Rojo PTY est défini par une lecture en ligne amateur (personnages des forces de l’ordre) ou notamment des bizarreries à petit budget, Moreno et Nájera prennent de grandes oscillations de genre. Nous parlons de danger pour les enfants et de fables transformées en mangas de grande taille. Les Indes comparables présentent des cadres de prise de vue «sournois» similaires pour cacher les sorcellerie en coulisses mais sans l’ambition montrée par le premier crieur du Panama. Quelque chose à noter et à récompenser, car d’autres titres génériques d’horreur sortent chaque semaine sans une once des vibrations du genre groovin Diablo Rojo PTY émane.

Ceux qui ont besoin d’une feuille de route méticuleuse lorsqu’ils voyagent sur une autoroute vers l’enfer se retrouveront sans direction, ce qui les redirigera vers Struggleville. Le passé hanté de Miguel réanime les péchés qu’il n’a jamais pardonnés, mais manque de développement robuste et de motivations liées. Josephina (Alejandra Araúz), la dame monstre mentionnée ci-dessus, partage des liens confus, puis clairs, puis de nouveau confus avec ces señoritas sataniques sur la queue de Miguel qui ont brûlé une église. Nous savons qu’ils sont entrelacés, mais complètent les scènes qui s’éloignent vers la région de Chiriquí et ses vastes secrets avec une désinvolture distrayante – les cannibales mentionnés ci-dessus. Les menaces se manifestent au hasard, les personnages semblent vivre au-delà de leur date d’expiration « merde sacrée, vous êtes toujours en vie », mais tout ce qui compte c’est qu’une fois que les roues du bus tournent en rond, plus personne ne meurt. Pourquoi? Comment? Ne vous inquiétez pas; ce sera graphique et maladroit. Là encore, ceux qui ont besoin de forces narratives ne les trouveront pas ici.

Dire Diablo Rojo PTY n’est pas parfait est un euphémisme. Diablo Rojo PTY est l’équivalent bricolage de quelque chose de Can Evrenol (Baskin, Femme au foyer) pourrait évoquer. Là où Sol Moreno et J. Oskura Nájera s’exécutent le mieux, c’est quand cela compte, car les rampes d’horreur ou la grossièreté sorcière des créatures prennent le devant de la scène. Toute connectivité de remplissage représente une tête mousseuse mais sans nutrition, les battements émotionnels peinent à frapper la révérence malgré des images horribles, mais les bosses de la route sont en quelque sorte nivelées par ces vues noueuses en cours de route. De plus, que faut-il détester dans un film où les hommes fuient terrorisés et crient « Bruja! » au sommet de leurs poumons? N’insistez pas sur les détails moins expliqués, comme la façon dont la fumée de marijuana peut étourdir les menaces.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries