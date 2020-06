Critique du film – Da 5 Bloods (2020)

Da 5 Bloods, 2020.

Réalisé par Spike Lee.

Avec Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Jean Reno, Jonathan Majors, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Isiah Whitlock Jr., Clarke Peters, Mélanie Thierry, Norm Lewis et Van Veronica Ngo.

SYNOPSIS:

Quatre vétérans afro-américains combattent les forces de l’homme et de la nature à leur retour au Vietnam à la recherche des restes de leur chef d’escouade tombé et de la fortune en or qu’il les a aidés à cacher.

Les Noirs ont souffert aux mains de l’Amérique avant même qu’elle ne soit américaine, car un personnage souligne que la première personne assassinée lors du massacre de Boston était les Crispus Attucks afro-américains. Les films de Spike Lee ne sont souvent pas seulement sur les relations raciales, ils sont tout autant des leçons d’histoire fascinantes sur le racisme lui-même. C’est un cinéaste en colère qui soutient son indignation avec un contexte inconnu ou malheureusement oublié qui élève sa narration passionnée, impliquant des personnages qui luttent souvent pour naviguer dans un monde qui ne se soucie pas d’eux quand ils devraient absolument avoir de l’importance.

À la grande surprise, le dernier joint de Spike Lee, intitulé Da 5 Bloods, se concentre sur un complexe G.I. noir. Vétéran de la guerre du Vietnam qui arbore désormais fièrement l’un de ces hideux chapeaux MAGA et exprime son soutien au président Donald Trump. L’un des plus grands triomphes de Spike Lee en tant que cinéaste (en dehors de ce film en général), est de peindre un personnage avec des détails tels qu’il y a une véritable sympathie et une empathie pour cet être humain brisé qui est tout du déni à son SSPT pour se transformer en un être humain paranoïaque et égoïste plongé dans une avidité pas nécessairement, mais prenant ce qu’il croit être son argent et ne pas laisser l’Amérique le baiser à nouveau. Qui sommes-nous (surtout moi-même en tant qu’écrivain blanc) pour lui refuser cela? L’Amérique a fait de fausses promesses aux Afro-Américains en ce qui concerne la liberté et le démantèlement du racisme systémique (un sujet maintenant plus pertinent que jamais) à maintes reprises, envoyant des Noirs au Vietnam en masse comme punition pour s’être levé.

L’argent revient sous forme d’or enterré au Vietnam; les biens volés cachés pendant la guerre par l’escouade (dirigée par Norman de Chadwick Boseman, aussi sage dans la culture et l’histoire des Noirs qu’il est un combattant et un leader qualifié) destinés à être récupérés à une date ultérieure. Plus précisément, aujourd’hui, alors que les coéquipiers réunis ont découvert l’emplacement du trésor. Le voyage implique également de rendre hommage aux tués au combat Norman, ramenant ses restes à la maison.

4 Bloods restent, et bien que le quatuor entier ait de la camaraderie, Spike Lee est plus intéressé à juxtaposer le Trumper avec compassion, quelque chose qui reste au sein de ses frères déchirés. Delroy Lindo (un acteur de personnage notable qui a déjà travaillé avec Spike Lee) est indéniablement digne d’un Oscar ici en tant que Paul, prenant la haine que représente le chapeau rouge et ne la laissant pas définir le personnage comme une personne méchante unidimensionnelle; il est en deuil perpétuel et frappé de culpabilité, il refuse de voir de l’aide face aux horribles expériences de guerre et veut une pause dans la vie. Comme Da 5 Bloods progresse, tous ces éléments sont amplifiés et renforcés conduisant finalement à un gain émotionnel KO.

Le fils David (un remarquable Jonathan Majors, qui mérite des récompenses d’amour qu’il n’a pas reçu à tort pour Le dernier homme noir à San Francisco), un professeur de culture noire qui va à peu près à l’encontre de tout ce que son père croit actuellement., se présentant de manière inattendue sous l’impression que son père est non seulement brisé mais a finalement perdu tous ses billes. Tout cela constitue une autre couche convaincante pour Paul, qui menace de renier son propre fils à peu près autant qu’il devient de plus en plus paranoïaque envers les citoyens vietnamiens, les guides touristiques, l’enfer, toute personne qui pourrait s’interposer entre eux et l’or ou ramener les tensions raciales à la surface. La guerre ne se termine jamais, et c’est palpable ici.

En plus de servir d’antithèse à Paul, Otis (Clarke Peters) a sa propre histoire parallèle impliquant une femme vietnamienne avec qui il a eu des relations sexuelles et un enfant qu’il n’a jamais rencontré. Il est apparu qu’en raison de sa création interraciale, elle a été un mouton noir toute sa vie avec des ridicules obscènes dirigés vers elle. C’est en fait le seul élément auquel j’aurais souhaité que Spike Lee accorde un peu plus de temps, même s’il a une conclusion enrichissante. Il est déjà impressionnant de voir combien on jongle ici sans se sentir déséquilibré, et cela sans même mentionner les activistes de l’esprit et des bombes que le groupe rencontre. Jean Reno joue également un méchant clairement évident dès le départ, cherchant à capitaliser sur la situation pour son propre gain monétaire, bien qu’il soit plus énergique et diabolique ici que depuis des années.

Da 5 Bloods est tout autant un film d’action qu’un commentaire profondément provocateur sur la race et la guerre. Il y a une séquence tendue impliquant des restes d’explosifs qui est parfaitement dirigée et impossible à détourner du regard. Sur cette note, il y a beaucoup à féliciter de la part de Spike Lee, que ce soit pour les proportions changeantes des flashbacks de combat, la belle photographie qui place les téléspectateurs à l’intérieur du pays et les hommages aux épopées de guerre telles que Apocalypse Now. Il ne perd également jamais de vue la situation dans son ensemble même lorsque les choses se sont réduites à une autre guerre à plus petite échelle. Da 5 Bloods est une œuvre d’art vitale qui transcende les revendications, comme être l’un des meilleurs films de l’année. C’est absolument cela, et un outil nécessaire pour élargir les perspectives et les réflexions sur la race et la guerre.

