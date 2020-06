Critique du film – County Lines (2019)

Lignes de comté, 2019.

Réalisé par Henry Blake.

Avec Conrad Khan, Ashley Madekwe, Harris Dickinson, Tabitha Milne-Price, Marcus Rutherford, Carlyss Peer et Johanna Stanton.

SYNOPSIS:

Un adolescent est préparé à faire partie d’un réseau de drogue dangereux à l’échelle nationale.

« Savez-vous ce qu’est une perte acceptable? » demande un travailleur social pendant les premières minutes du premier long métrage du scénariste / réalisateur Henry Blake. La question, adressée à l’adolescent au visage de bébé assis en face, se bloque dans le silence qui s’ensuit alors que le regard du jeune garçon se dresse entre elle et le téléphone à brûleur vibrant serré dans sa main. « Savez-vous ce que c’est dans votre entreprise? » poursuit-elle. « C’est toi. »

Cette scène se joue deux fois dans le film de Blake. La première fois, la caméra s’attarde sur le visage de l’adolescent, tandis que la seconde retourne la vue, fixant le cadre sur le conseiller concerné. C’est cette double perspective qui ancre Lignes de comté, une adaptation du long métrage du propre court-métrage de Blake en 2017, canalisant les points de vue contrastés de ceux qui se trouvent à l’intérieur d’un réseau criminel et ceux de la périphérie qui cherchent désespérément à regarder dedans.

C’est entièrement par conception que Lignes de comté se sent à la fois perspicace et quelque peu sans profondeur. Il s’agit d’un film qui vise à faire la lumière sur la prévalence alarmante de l’exploitation criminelle – les estimations du commissaire aux enfants pour l’Angleterre indiquent qu’environ 4000 enfants à Londres seulement (certains dès l’âge de 7 ans) sont impliqués dans des opérations de drogue dans les comtés – tout en reflétant également à quel point la plupart d’entre nous connaissent peu ces réseaux.

Et c’est cette réalité qui fournit le fondement de la tranche de réalisme social granuleux de Blake. Notre chemin dans ce monde dangereux passe par Tyler (un étonnant Conrad Khan), un Londonien de 14 ans avec une vie domestique dysfonctionnelle et des problèmes de comportement à l’école. Dans une existence troublée composée de pauvreté, de pères absents et de mères défaillantes (Ashley Madekwe tout aussi impressionnante), les circonstances dictent que Tyler soit à la fois fort et farouchement indépendant. Mais l’astuce de la performance de Khan commence à retirer le mince voile de bravade masculine pour révéler une frustration brûlante, une colère profonde et, peut-être le plus crucial, une vulnérabilité douloureuse. C’est cette fusion dévastatrice qui fait de lui une cible privilégiée pour le patron local de la drogue Simon (Harris Dickinson coupant un personnage convenablement glacé, intimidant et odieux), qui, par le biais de la restauration rapide, de formateurs coûteux et de l’attrait de ce que Simon appelle « l’esprit d’entreprise », prépare Tyler à devenir un mulet dans une entreprise pharmaceutique nationale.

En traçant le parcours de Tyler, Lignes de comté est à la fois terrifiant et captivant. À seulement 90 minutes, cela pourrait ressembler à une incursion fugitive, mais Blake gère le rythme de l’histoire avec une maturité magistrale. L’humanité est omniprésente, mais une honnêteté discrètement brutale imprègne le film, capturant les événements avec un œil sombre, mesuré et indéfectible. En conséquence, les solides fondations émotionnelles du film rendent ses moments plus explicites presque inaccessibles.

Et si c’est une bonne résolution que l’on espère trouver, Blake ne nous offre pas une telle fermeture. Au lieu, Lignes de comté, jusqu’à ses derniers cadres, offre un portrait sans faille d’un problème qui sévit dans les villes britanniques avec une régularité troublante. Comme un tollé urgent, il est puissant. En tant que premier film, c’est étonnant.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

George Nash est un journaliste de cinéma indépendant. Suivez-le sur Twitter via @_Whatsthemotive pour des projections de films, des jeux de mots et des bavardages de céréales.

