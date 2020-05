Critique du film – Choke (2020)

Étranglement, 2020.

Réalisé par Gregory Hatanaka.

Avec Shane Ryan, Scott Butler, Sarah Brine, Lisa London et Sal Landi.

SYNOPSIS

Les frontières entre la réalité et la fiction, et le bon et le mauvais flou quand un détective nihiliste et les affaires d’un tueur en série avec une mystérieuse fille se chevauchent.

Quand l’acteur / réalisateur / auteur polyvalent Shane Ryan a décidé de tourner Amateur Porn Star Killer en 2006 pour un budget qui pourrait remplir une petite voiture avec un réservoir d’essence, il ne s’attendait probablement pas à ce qu’elle frappe de la même manière. Le film a attiré un public, à l’arrière d’un peu de controverse, étant donné son esthétique à la mode. Il est également sorti de l’arrière-plan de la série de films trouvés inspirés par le succès de Le projet Blair Witch. Deux APSK des suites ont suivi, avec Ryan comme tueur en série Brandon, filmant ses victimes alors qu’il les tourmente et les tue. Il aspirait à un cinéma différent, mais comme c’est le cas, parfois, on se retrouve dans d’autres voies. Ils ont tous frappé les étagères de DVD et en Europe en particulier ont atteint un certain buzz, au point qu’il y a eu des projections et des dissections des films et ils sont devenus une partie du manuel de théorie du film.

Avancez jusqu’en 2020 et Brandon est de retour, avec Ryan revenant au rôle et devenant une figure à l’écran plus proéminente dans un film plus narratif. Avec un décalage de la chronologie, nous avons coupé entre les visions de Ryan étranglant une jeune femme (Sarah Brine) qui raconte l’histoire. Alors que nous voyons apparemment la «fin», nous voyons également leur rencontre et la construction d’une relation, mais voici le problème… Brandon est un tueur en série, avec une prédiction de mort par asphyxie. Déséquilibré et débordant d’agressivité refoulée et de rage tourmentée, il est un baril de poudre toujours sur le point d’exploser, mais quelque chose à propos de Jeanie semble évoquer un sentiment d’humilité et de sollicitude à l’intérieur, auquel il était auparavant insensible. Alors que leur relation se forme, nous rencontrons également un détective, enquêtant sur une série de meurtres de Brandon. Il est hanté par cela, et lui-même devient de plus en plus séduit par l’asphyxie (ce thème se joue de différentes manières avec chacun des personnages centraux dans ce qui est plus un drame psycho-sexuel que l’horreur dont il aura inévitablement besoin d’être catégorisé comme à vendre).

Comme le film joue un peu avec la structure et opte pour l’énigme de l’art et essai, il déconcertera sans aucun doute les gens qui voudraient un film plus simple. Il évoque Refn, des nuances de Tarkovsky (Cela me rappelle un peu Le miroir, avec des sujets sexuels plus extrêmes sur la foi / religion, le premier était fasciné). Pourtant, le film de Hatanaka prend une sorte d’énigme de film underground sans visage comme Brandon et le rend fascinant. Aucun lien avec les origines cinématographiques n’est particulièrement nécessaire, c’est juste un hasard plus qu’un spin-off dévoué (ce qui est une bonne chose), mais pour Ryan de revisiter sa création, sous le regard d’un autre cinéaste, le cinéma est intéressant et aux côtés d’un vision forte du réalisateur, Ryan offre une performance de puissance. Avec le genre d’immersion complète sans attaches d’un certain Nic Cage, Ryan met hors tension les grands moments d’émotion explosive (tout en les gardant authentiques), mais a également cette complexité intérieure pendant les moments plus calmes qui évoquent Travis Bickle.

Les autres acteurs principaux sont excellents. Brine crée un personnage intéressant et complexe. Une jeune femme avec des problèmes de papa qui s’attache à des figures masculines plus âgées et est attirée par un groupe étrange d’asphyxie auto-érotique (avec une grande performance de Sal Landi en tant que gourou spirituel). Scott Butler comme Robert est également intéressant à regarder. Ses obsessions, sa culpabilité, le passé et ces fascinations sexuelles qui le conduisent lentement l’ont fait.

Il y a peut-être trop de moments de montage, mais l’énigme des films, si vous y allez, vous séduira par des visionnements répétés. C’est difficile à commercialiser et à vendre, mais la plupart des films d’art et d’art le sont. Brillamment tourné, une bonne bande sonore et des performances stellaires en font une pièce de cinéma attrayante et, en outre, une façon unique et intéressante de redémarrer un personnage préétabli.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

