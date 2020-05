Critique du film – Cassandro, l’Exotico! (2018)

Cassandro, l’Exotico!, 2018.

Réalisé par Marie Losier.

Avec Cassandro.

SYNOPSIS:

Un portrait intime de l’un des lutteurs «exotico» les plus célèbres du Mexique alors qu’il se débat avec les derniers jours de son illustre carrière dans le ring.

La lutte professionnelle au Mexique est un monde en couches et complexe de traditions, d’apparat et de talent athlétique incroyable. Tout le monde connaît les luchadores masqués comme Rey Mysterio, mais moins sont conscients des «exotiques» – généralement des lutteurs masculins qui introduisent des aspects féminins excessifs à leur apparence et leur comportement, comme les drag queens. En effet, le sujet du documentaire Cassandro, l’Exotico! – désormais disponible sur MUBI et Amazon Prime – se décrit dans une première scène comme «la Liberace de lucha libre». Le documentaire de la réalisatrice française Marie Losier est un portrait intime mais confus de l’homme derrière les étincelles.

Cassandro est une icône dans le monde de la lucha libre, étant devenu le premier exotico à devenir champion du monde en 1991. Tourné sur cinq ans sur un film 16 mm, ce documentaire le rencontre au milieu de la quarantaine et aux prises avec non seulement ses adversaires du ring, mais avec son propre vieillissement et la certitude que, finalement, il ne sera plus capable de tenir la distance dans le ring. Une première scène émouvante montre Cassandro énumérant la litanie de blessures qu’il a subies, des dizaines de fractures et au moins huit voyages à l’hôpital en raison d’une commotion cérébrale à la cicatrisation révélatrice de la tête causée par une carrière d’emplois de lame – coupe intentionnelle du front pour créer un dramatique «masque cramoisi» de sang.

Il ne fait aucun doute que Cassandro est une figure convaincante, ayant surmonté la maltraitance en tant qu’enfant et la dépendance en tant qu’adulte par la spiritualité et la détermination. Il est un mélange attrayant de mec de lutte à l’ancienne et de pousseur de limites avant-gardiste, utilisant les derniers jours de sa carrière pour élever des gars plus jeunes – une scène tardive le montre après avoir perdu ses cheveux dans une lucha de apuesta – et se concentrer sur la formation du prochain génération. D’une part, Cassandro prévoit un avenir post-lutte mais, d’autre part, il ne peut même pas comprendre raccrocher ses tenues inspirées de la princesse Diana.

Malheureusement, le film trébuche plutôt sur son propre style. L’esthétique délibérément lo-fi de Losier donne au film une impression plutôt twee qui, parfois, sape l’intimité de la représentation en rendant le processus de réalisation du film visible à chaque tournant, notamment dans les coins arrondis du cadre presque carré. Le style du film est toujours expérimental et inhabituel, avec différentes fréquences d’images introduites tout au long et des montages déployés pour l’humeur plutôt que l’intrigue. Alors que la carrière de Cassandro se déroule, l’acte final évite complètement la structure pour quelque chose d’audacieux et d’impressionniste, mais cela ne fonctionne tout simplement pas.

Pour ceux sans connaissance préalable du monde de la lucha libre, il y a peu de Cassandro, l’Exotico! pour vraiment expliquer la signification de l’étoile. Il y a un bref discours sur l’idée de l ‘«exotico» dans la culture de lutte mexicaine dès le début, mais peu pour définir pourquoi Cassandro a si bien réussi dans ce domaine, au-delà de son charisme évident à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Il y a des aperçus du travail de Mickey Rourke nommé aux Oscars dans Le lutteur dans la représentation du film d’un flingueur de plus en plus en panne qui se bat pour savoir quand s’éloigner du seul but qu’il a connu dans la vie. Malheureusement, cela disparaît plutôt dans le maelström de couleurs bizarres et de flou artistique.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★

