Critique du film – Capone (2020)

Capone, 2020

Écrit et réalisé par Josh Trank

Avec Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Kathrine Narducci, Jack Lowden, Noel Fisher, Tilda Del Toro, Al Sapienza, Mason Guccione, Jhemma Ziegler et Wayne Pére

SYNOPSIS:

Al Capone, 47 ans, après 10 ans de prison, commence à souffrir de démence et vient d’être hanté par son passé violent.

Tom Hardy est à la fois fascinant et sombre comme le célèbre Al Capone, avec l’écrivain et réalisateur Josh Trank (rebondissant quelque peu de la catastrophe non atténuée qui était Les quatre Fantastiques) évitant l’empire criminel de Capone qui a été couvert à plusieurs reprises en faveur de l’étude de la détérioration de l’esprit de sa dernière année. Capone ne ressemble à aucune autre étude du personnage avant lui, mais le résultat est toujours un rêve de fièvre psychologique sans inspiration qui se résume à étendre l’héritage du gangster légendaire de manière mémorable.

Le script semble avoir été construit pour donner aux moments mélodramatiques de Capone de Tom Hardy (il souffre de neurosyphilis et a à peine une idée de ce qui se passe dans le monde qui l’entoure), une condition qui ne fait qu’empirer quand il prend une méchante bosse à la tête à mi-chemin à travers le film) sans aucune réflexion sur la façon de révéler quoi que ce soit d’information à son sujet. Cela devient plus évident lors d’une séquence où Josh Trank décide de plonger Capone dans une hallucination de près de 20 minutes en voyant son passé violent se heurter à sa démence actuelle. Il commence à être fascinant à regarder et contient même quelques compositions visuelles saisissantes, mais à la marque de cinq minutes de ce tronçon, il devient clair que Josh Trank ne sait plus vraiment quelle direction prendre. Capone.

La plupart des scènes peuvent simplement être résumées comme des interactions inutiles que Tom Hardy valait la peine d’être regardées, que ce soit son talent de marque distincte de modification de la voix ou sa capacité à vendre l’étouffement d’une carotte. Oui, les cigares ne sont plus bons pour Capone, ce qui oblige sa famille à le tromper en les remplaçant par des carottes pour à peu près toutes les scènes à venir. Et ce n’est qu’une façon pour Tom Hardy de s’humilier pour le rôle.

Néanmoins, l’année 1946 voit Capone vivre le reste de ses jours dans sa maison de Floride. Il n’est plus une menace pour personne d’autre que lui-même, mais il y a des motivations louches dans les coulisses. Le gouvernement surveille et écoute attentivement tout ce qui se passe dans la résidence (y compris en soudoyant les autres avec clémence pour qu’ils effectuent un travail plus sale) dans l’espoir de trouver des indices sur l’emplacement d’une grosse somme d’argent secrète que Capone a cachée. Josh Trank utilise également cette dynamique pour jouer avec l’idée que Capone pourrait être plus conscient qu’il ne le pense, ce qui fonctionnerait si lui et quelqu’un d’autre dans le film avait une caractérisation plus forte.

Pour la plupart, c’est Capone maltraitant sévèrement sa femme Mae (à plusieurs niveaux et bien interprétée par Linda Cardellini, alternant souvent entre sympathiser avec lui et tenir tête à l’abus verbal), recevoir des appels téléphoniques mystérieux d’un fils éloigné et traîner son confident et mentor, Johnny de Matt Dillon. Capone se trouve également avec sa famille, ses comparses et ses médecins (Kyle MacLachlan), dont certains tentent également de jogger sa mémoire sur l’argent caché. Au centre de tout cela, Tom Hardy est engagé dans le rôle, encore une fois, ce qui en fait le seul véritable élément hors concours du film.

Il y a des comparaisons visuelles intrigantes telles que regarder l’état mental de Capone s’aggraver progressivement, car beaucoup de ses actifs précieux (avec des statues gréco-romaines) sont emportés, et les 45 premières minutes environ de l’effondrement de l’esprit d’un homme sont engageantes à regarder. Ensuite, Josh Trank entre dans l’horreur psychologique, en transition Capone dans une tentative boiteuse à un mindfuck. Cependant, il est difficile de ne pas recommander un film où Tom Hardy tire sans but un pistolet Tommy tout en portant une couche. Venez pour la proposition de Tom Hardy jouant Al Capone, restez pour l’absurdité qu’elle fournit; ne vous attendez pas à trop d’informations sur le gangster le plus célèbre d’Amérique.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

