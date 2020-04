Critique du film – Bull (2020)

Taureau, 2020.

Réalisé par Annie Silverstein.

Avec Rob Morgan, Amber Havard, Sarah Albright, Steven Boyd, Troy Hogan, Keira Bennett, Roishaun Davenport, Karla Garbelotto, Peggy Schott, Lee Stringer, Rachel McClure, Reece McClure et Yolanda Ross.

SYNOPSIS:

Dans une subdivision presque abandonnée à l’ouest de Houston, une adolescente capricieuse tombe tête baissée vers son voisin tout aussi volontaire et impitoyable, un torero vieillissant qui a vu ses meilleurs jours dans l’arène; c’est une collision qui va les changer tous les deux.

Environ à mi-chemin Taureau, la star du rodéo texan vieillissante Abe (un superbe Rob Morgan) a rencontré une ancienne flamme Sheila (Yolanda Ross), où elle se souvient qu’il n’avait besoin que de quelqu’un pour être là pour lui fournir une assistance physique ou faire des courses quotidiennes chaque fois qu’il souffrait d’une blessure. Ils étaient probablement vraiment amoureux à un moment donné, mais faire du taureau est à la fois un moyen courageux et autodestructeur de gagner sa vie, il est donc naturel que l’arpenteur de la moitié de l’équation monte et reparte après avoir vu suffisamment de douleur intérieure et extérieure . Cependant, la séquence sert également à étendre la dynamique entre Abe et Kris (14 ans) (Amber Havard impressionnant dans ses débuts d’acteur), remboursant actuellement l’entrée par effraction chez lui et organisant une fête avec ses amis redneck mal influents en nettoyant le désordre , en chargeant son camion et en aidant sur place lors d’événements.

Au départ, on a l’impression qu’Abe veut simplement qu’elle pense à ce qu’elle a fait, qu’elle arrange les choses et qu’elle essaie d’avancer dans la vie sur un chemin moins délinquant. Il est certainement empathique compte tenu du fait que sa mère est enfermée dans un pénitencier d’État et que Kris a des difficultés mentales, même si sa tranquillité et sa politesse (en particulier par rapport à ses pairs qui commettent des actes terribles de lancer des insultes raciales pour la faire vendre son corps à titre de compensation pour avoir endommagé certains de leurs médicaments) implique un personnage qui serait autre chose qu’un jeune criminel en devenir. Au fur et à mesure que l’usure du corps d’Abe s’amplifie avec le plus grand circuit de rodéo du Texas le laissant partir, il commence à sentir qu’il n’est pas tellement préoccupé par la sagesse de la fille, mais par son utilisation comme assistante de remplacement. Au début, il y a une scène où Abe ne peut même pas sortir du lit, obligeant Kris à aller chercher sa béquille dans le placard.

Naturellement, Kris développe un intérêt pour le taureau, mais la co-auteure et première cinéaste narrative Annie Silverstein restreint Taureau de se pencher dur dans la dynamique mentor / étudiant. La réalité est que ces deux personnages sont sur leur propre chemin de destruction intérieure, sans qu’aucun d’eux ne le gère trop bien. Kris est sur une spirale descendante de ne pas se sentir indésirable de sa propre mère (elle essaie également de chercher sa sœur mais désobéit surtout à sa grand-mère tutrice) la poussant à patauger plus loin dans les mauvaises foules et les stratagèmes lucratifs (je ne connais pas le vrai âge d’Amber Havard, mais elle manipule fortement du matériel lourd ici sans broncher, comme si elle avait déjà accepté que sa vie était de la merde et qu’elle était prête à faire des choses inconfortables pour s’en sortir).

Taureau est à son plus engageant lorsque Kris et Abe interagissent l’un avec l’autre, considérant que le film refuse de s’installer dans quelque chose de convivial ou de conventionnel, s’en tenant à un changement gracieux entre les perspectives pendant de longues périodes à la fois. Le reste du film, cependant, semble insuffisamment cuit, alors que Kris jongle avec ses ambitions de devenir elle-même une travailleuse de rodéo en traînant dans les dégénérés locaux (qui comprend quelqu’un du passé de sa mère). Dans l’image grandiose, la mère de Kris est moins un personnage et plus un appareil de complot pour la placer sur certaines pistes. Certaines de ces sous-intrigues sinueuses entraînent naturellement le film dans son ensemble, mais pas tous les segments entre Kris et Abe atterrissent non plus.

Pour aussi frappantes que soient ces performances (tout comme la photographie lors de séquences de rodéo capturant le danger de la ligne de feu devant ces animaux majestueux en colère), Taureau n’est pas nécessairement convaincant et manque de conflit. Une fois qu’il devient clair que ces deux personnages centraux sont tourmentés et qu’ils doivent trouver un moyen de se changer avant qu’il ne soit trop tard, vous devez attendre le moment où ils reviennent à la raison ou se submergent complètement dans une horrible Choix de vie. Taureau est un début intéressant qui pourrait étoffer un peu plus le casting de soutien, mais des talents sous-estimés tels que Rob Morgan tirant le meilleur parti d’un rôle juteux aux côtés d’un nouveau venu hors concours comme Amber Havard suffiront.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, ami moi sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié personnel non-Flickering Myth, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries