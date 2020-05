Critique du film – Body Cam (2020)

Body Cam, 2020.

Réalisé par Malik Vitthal

Avec Mary J.Blige, Nat Wolff, Theo Rossi, David Zayas, Anika Noni Rose, Demetrius Grosse, Alfonzo Walker, Jeff Pope, Sylvia Grace Crim et Lorrie Odom

SYNOPSIS:

Lorsqu’un arrêt de circulation de routine entraîne la mort macabre inexpliquée de son collègue, un flic (Mary J. Blige) se rend compte que les images de l’incident ne joueront que pour ses yeux. Au fur et à mesure que les attaques s’intensifient, elle se précipite pour comprendre la force surnaturelle derrière elles.

Body Cam commence par quelques images télévisées fictives d’un restaurant d’un scénario bien trop familier; la mort d’un enfant noir non armé par la violence armée. Le réalisateur Malik Vitthal (utilisant une histoire et un scénario de Nicholas McCarthy et Richmond Riedel) a également un concept fascinant; prenez une telle horreur authentique et retournez-la sur sa tête en un véritable film d’horreur qui demande ce qui se passerait si l’une de ces victimes innocentes hantait ses malfaiteurs comme une entité surnaturelle vengeresse.

Mary J. Blige incarne Renee, une policière d’âge moyen implorant désespérément de retourner en service après avoir fait face à la mort tragique liée à la natation de son jeune enfant. Toujours aux prises avec le traumatisme, elle a récemment développé une habitude de devenir physique avec ceux qui font la lumière sur sa situation ou manquent de respect à sa profession (le quartier Body Cam qui se déroule est principalement rempli de minorités qui n’ont pas vraiment beaucoup de respect pour la loi, qui se trouve également avoir un nombre décent de minorités patrouillant dans les rues).

Néanmoins, on lui donne le feu vert pour prendre un poste aux côtés de l’officier recrue Danny (Nat Wolff), où, après quelques heures de vol de nuit, ils reçoivent une dépêche pour vérifier la situation concernant l’un de leurs camarades flics, pour ne trouver aucun reste à part les dents. Renee vérifie en effet certaines des images de la caméra corporelle (qui se sent malheureusement comme un gadget plus que tout ici), seulement pour découvrir qu’elle seule peut voir le contenu. Fondamentalement, un flic enquêtait sur une camionnette contenant une femme à l’air désordonné, seulement pour un spectre malveillant pour assassiner de manière invisible et violente l’officier.

Cela amène les partenaires à rechercher davantage de pistes, à découvrir la corruption au sein du district de police (duh) et à découvrir que la femme susmentionnée a également perdu un jeune enfant tragiquement trop tôt, créant un lien spirituel entre les mères et les fils qui pourrait les protéger de l’au-delà. Malheureusement, cette connexion ne se manifeste jamais par quoi que ce soit d’émotionnel.

Au lieu de cela, une grande partie de Body Cam est un slog qui voit ces deux-là marcher lentement à travers des bâtiments délabrés et regarder à travers des objets pour découvrir un plus grand sens de ce qui se passe. Il y a un bref sursis de peur et de détournement de sauts boiteux pendant une séquence de magasin d’alcool qui voit quelques dégénérés faire un désordre dans le magasin et le voler, seulement pour que certains policiers s’impliquent également, ce qui conduit à un bain de sang de masse au pouvoir macabre de l’entité. Il y a des concessions mutuelles, car l’entité elle-même a l’air assez ridicule avec peu de budget (c’est au point qu’il est plus logique de ne pas montrer le fantôme du tout), tandis que les mutilations des corps semblent effectivement noueuses.

Le concept est intrigant et la violence est certainement agréable, mais Body Cam ne va pas assez loin avec son sous-texte racial et politique, compromettant gravement la puissance de son histoire. Il n’y a pas beaucoup de perspicacité dans la vie de Renee ou de la douleur mentale qu’elle a ressentie suite à la perte d’un enfant (il en va de même pour la femme mystérieuse en fuite), et Mary J. Blige, tout en étant un acteur compétent et une chanteuse incroyable (elle arrive à interpréter une chanson sombre au générique de fin) n’est tout simplement pas en mesure de porter le poids dramatique que le récit vise clairement. Danny de Nat Wolff a également autant de personnalité qu’une boîte en carton, ce qui n’aide évidemment pas les choses. L’idée est intelligente, les tueries sont joyeusement tordues, mais tout entre les alésages et les moutures Body Cam à l’arrêt. Cela ne dure que 97 minutes, mais il reste encore beaucoup de vidéos qui peuvent être coupées à partir de cette séquence.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

