Critique du film – Body Cam (2020)

Body Cam, 2020.

Réalisé par Malik Vitthal.

Avec Mary J.Blige, Nat Wolff, Theo Rossi, Anika Noni Rose, David Warshofsky, Ian Casselberry, Demetrius Grosse, Lorrie Odom et Emonie Ellison.

SYNOPSIS:

Lorsqu’un arrêt de circulation de routine se transforme en la mort inexpliquée et non provoquée d’un jeune non armé par les policiers téméraires, un flic nommé Renee (Mary J.Blige) se rend compte qu’elle est la seule à pouvoir voir l’incident de ses collègues.

Tous les films policiers ne sont pas les mêmes. Alors que certains se concentrent sur le crime et la politique qui se déroule au sein des forces de police, ce qui implique généralement beaucoup de scènes de tribunal et de descentes. Mais Body Cam est différent et pas seulement parce que c’est un film d’horreur mais parce qu’il saute tous les tropes typiques que l’on voit dans les films de flic. Pour certains, les flics sont effrayants et ils reçoivent rarement justice, et pour être honnête, c’est ce que Body Cam vous présente d’abord ce qui en fait un type de film à combustion lente. Un film d’horreur sombre à combustion lente avec un gros gain.

Le film commence avec le personnage principal – un flic nommé Renee (joué par Mary J. Blige) qui est un flic dévoué et fidèle qui vit selon les livres. Renee est un officier respecté dans son département, mais a subi une perte tragique dans sa propre vie personnelle. La perte tragique a profondément affecté Renée sur le plan personnel et professionnel, ce qui a conduit le département à la réaffecter pour alléger sa charge jusqu’à ce qu’elle soit prête à être de retour sur le terrain avec la tête claire. Renee l’accepte et continue de faire son travail malgré cette animosité qu’elle commence à développer avec certains de ses collègues policiers.

Renee, sachant que ses collègues et ses supérieurs la surveillent de près, comprend qu’elle ne peut pas être conflictuelle ou qu’elle peut perdre son emploi, donc chaque fois que sa voiture est appelée avec son partenaire, elle choisit de diffuser la situation autant que possible pour éviter conflit. Cependant, quand elle et son partenaire patrouillent dans une zone, ils se trouvent en désaccord avec les habitants qui veulent qu’ils partent. Renée rediffuse la situation mais alors quelque chose d’inexplicable commence à se dérouler.

Renee essaie d’expliquer l’inexplicable à ses collègues policiers et, comme d’habitude, ses observations sont ignorées car ils ont l’impression qu’elle est toujours aux prises avec son propre traumatisme. Renee prend l’initiative et suit son intuition et essaie de comprendre pourquoi ces choses inexplicables se produisent. Soudain, des policiers sont morts et personne n’a de vraies réponses solides.

Alors que Renee se bat pour trouver la vérité, elle découvre des nouvelles alarmantes sur son service de police et essaie de relier ces événements surnaturels à ses propres collègues. Les choses deviennent plus intéressantes lorsque Renee se rend finalement compte qu’il y a des choses qu’elle peut voir que d’autres ne peuvent pas voir.

Il y a beaucoup à aimer dans ce film; le thème sombre, la narration, la mise en place de l’action et l’effusion de sang. Si vous n’aimez généralement pas l’horreur, vous constaterez que Body Cam est digestible. Oui, c’est un peu sanglant, mais cela a beaucoup d’impact sur le réalisme, ce qui le rend adapté aux fans de non-horreur. Mary J. Blige et Anika Noni Rose nous montrent comment les mères font face à des tragédies avec leur famille. Certaines familles peuvent déménager et d’autres n’oublieront jamais. Voir Blige dans un film d’horreur a été un peu un choc, mais son personnage Renee était si brut et vulnérable, mais fort, parfois vous avez l’impression que vous vouliez que Renee cesse de poursuivre l’affaire juste pour sa propre sécurité. Les angles de came du corps sont assez précis et cela donne au spectateur une expérience de première main sur la façon dont Renee et d’autres scènes de policiers sont enregistrées. En ce qui concerne la partition du film, c’est un peu oubliable mais c’est peut-être intentionnel. L’obscurité et la palette de couleurs du film donnent l’impression d’un mystère mais bientôt l’élément d’horreur apparaît.

Si vous cherchez un mélange de mystère et d’horreur sans méfiance, vous serez agréablement surpris par Body Cam. Si quoi que ce soit, vous serez satisfait du résultat, car la justice est finalement rendue.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Erika Hardison débile de livres, de super-héros et de dessins animés à l’ancienne. Vous pouvez la suivre sur Twitter et Instagram @Fabulizemag.