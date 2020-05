Critique du film – Blood Quantum (2019)

Blood Quantum, 2019.

Écrit et réalisé par Jeff Barnaby.

Avec Michael Greyeyes, Elle-Máijá Tailfeathers, Forrest Goodluck, Kiowa Gordon, Olivia Scriven, Stonehorse Lone Goeman, Brandon Oakes, William Belleau, Devery Jacobs et Gary Farmer.

SYNOPSIS:

Une communauté indigène au début des années 80 doit repousser une invasion de zombies.

Dans la durée de vie de n’importe quel film de zombies de ce côté de 1968, les comparaisons avec le père du sous-genre, George A. Romero, semblent presque un rite de passage. Et pour cause aussi. Après tout, c’est Romero qui a vu pour la première fois le potentiel d’une horde de morts-vivants enragés et mangeurs de chair comme un moyen assez efficace d’examiner les questions sociopolitiques pertinentes et courantes. Sous couvert de gémissements, de gémissements et d’entrailles dévorées, les films de zombies ont plus que prouvé leur valeur: au fil des ans, ils ont laissé des questions de guerre, de racisme, de culture consumériste et des dommages potentiels de la bande originale de Batman rongeant le public longtemps après les crédits ont roulé.

Pour le cinéaste canadien Jeff Barnaby, c’est une comparaison qu’il semble plus qu’heureux d’embrasser. Blood Quantum, son deuxième film qui a fait l’éloge du festival du film de Toronto l’an dernier, est largement éclaboussé de sous-entendus sociopolitiques. Le décor du film, une réserve indigène fictive du nom de Red Crow, établit immédiatement des liens historiques troublants avec le passé colonial de l’Amérique du Nord; une inquiétude qui commence à s’installer bien avant que certains saumons éviscérés récemment recommencent inexplicablement à reprendre vie.

De là, le film suit les tribulations d’une famille Mi’gMaq – à savoir, le shérif Traylor (Greyeyes), son ex-petite amie Joss (Tailfeathers), leur fils Joseph (Goodluck) et Lysol (Gordon), le fils délinquant de Traylor d’un précédent relation – alors qu’ils traversent les frictions familiales et les débuts sanglants d’une apocalypse zombie. Après quelques séquences particulièrement macabres impliquant l’accouchement, le cannibalisme et les tronçonneuses, le film saute six mois pour observer l’impact de l’épidémie sur leur vie. Avec une petite bande de survivants, la famille a construit un bastion de fortune où ils dirigent un navire de survie étanche composé de structure, de fournitures et d’une sympathie limitée pour les étrangers qui espèrent s’y réfugier.

Bien qu’il fonctionne sciemment sur un terrain de genre bien foulé, Blood Quantum possède une touche convaincante: les habitants de la Première nation de Red Crow sont immunisés contre une morsure de zombie, tandis que les Blancs qui les entourent ne le sont pas. Ce faisant, Barnaby brosse un tableau intrigant d’un monde dans lequel une communauté, maltraitée et dégradée pendant si longtemps, reprend l’autorité de son pays d’origine.

Mais, si sa configuration du deuxième acte promet un dilemme engageant qui s’écarte de manière rafraîchissante d’un sous-genre saturé de conventions, son troisième acte ne tient pas cette promesse. Comme on pourrait le prévoir, les choses finissent par sombrer dans un chaos baigné de sang. Et même si un certain nombre de pièces sont impressionnantes et horribles, elles laissent par la suite presque toutes les sous-intrigues du récit – une grossesse chez les adolescentes; un père réformé; une rivalité grandissante entre deux beaux-frères – sans aucun réel investissement émotionnel ni profondeur.

En fin de compte, Blood Quantum est mieux ingéré comme une aide généreuse d’exploitation sanglante, de film B: une avec un crochet captivant de haut concept et des visuels inventifs. Cependant, tout le reste se sent un peu trop George A. Romero. Mais jamais aussi bien.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

George Nash est un journaliste de cinéma indépendant. Suivez-le sur Twitter via @_Whatsthemotive pour rêveries de films, jeux de mots et bavardages de céréales.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries