Critique du film – Bit (2019)

Bit, 2019.

Écrit et réalisé par Brad Michael Elmore.

Avec Nicole Maines, Diana Hopper, James Paxton, Zolee Griggs, Friday Chamberlain, Char Diaz, Greg Hill et M.C. Gainey.

SYNOPSIS:

Quand Laurel (Nicole Maines) a accepté de s’écraser sur le canapé de son frère, elle n’a jamais pensé qu’elle allait s’impliquer avec les vampires.

Retirez les pieux, l’eau bénite et la lumière du soleil des traditions des vampires, et que vous reste-t-il? C’est ce que Brad Michael Elmore cherche à découvrir dans son nouveau film, Bit, sur un gang de vampires femelles qui ont tous les avantages de vivre avec des crocs et aucune des faiblesses. En faisant en sorte que le feu soit la seule chose qui puisse leur faire du mal (un tueur universel, plutôt que quelque chose de spécifique aux vampires), Elmore ponce le vampire jusqu’à ce qu’il ne reste que le pouvoir et la politique de genre.

Nouveau en Californie et fraîchement diplômée du lycée, Laurel a l’été pour essayer de comprendre ce qu’elle veut faire de sa vie. Sa première nuit à Los Angeles, elle va à un concert avec son frère (James Paxton) mais finit par le laisser tomber pour des étrangers, dirigé par le duc troublant (Diana Hopper). C’est une décision qui changera la vie de Laurel pour toujours, alors qu’elle se réveille pour trouver des marques de morsure et un choix qu’elle doit faire.

Duke’s Vamp Club a trois règles, mais la principale n’est pas de transformer les gars en vampires. Duke dit qu’ils ne peuvent pas supporter d’avoir des capacités spéciales et, comme toutes les généralisations générales, il y a des préjugés, mais il y a aussi une cause, dans un scénario similaire à Jessica Jones.

Bien que le film ne fasse pas de bruit à ce sujet, Bit innove en ayant comme chef de file un vampire trans. Joué par Maines, qui est devenu l’an dernier le premier super-héros trans à la télévision (Dreamer on The CW’s Super Girl), Laurel n’a jamais à préciser qu’elle est trans avec un discours ou une grande déclaration. Ses amis et sa famille le savent déjà, avant le début du film, et Elmore fait confiance aux téléspectateurs pour le comprendre.

À partir du moment où Laurel se pince le nez en conduisant à LA, Bit aspire à quelque chose de plus réel que le film moyen. C’est un moment privé – quelque chose que vous ne voudriez pas voir mais que vous pourriez faire quand personne ne regarde – mais en le jouant honnêtement, Maines vous fait oublier que la caméra est là. Hopper, pour sa part, est incroyable avec un accessoire. Il y a une raison pour laquelle le cinéma s’est éloigné de cette image ces dernières années, mais fumer n’a pas été aussi cool depuis Lauren Bacall dans ses films, et la façon dont Duke prend son temps avec chaque cigarette. C’est la seule chose qui peut la tuer et elle le garde à portée de main.

Là encore, les vampires d’Elmore sont une race plus froide que la plupart. Surtout si vous êtes habituée aux vampires culpabilisés de la télévision, le manque de dilemme moral des filles en matière de meurtre prend un certain temps pour s’y habituer, si jamais vous le faites. Même lorsque vous l’acceptez de Duke et des autres, Laurel vous vous attendez à être différent, mais Elmore ne l’écrit pas pour être au-dessus de la critique. Bien qu’elle ne soit pas impatiente de tuer, elle ne l’angoisse pas non plus et, malgré le besoin de sang pour se nourrir, Elmore ne donne pas l’impression que c’est urgent. Dans l’ensemble, le résultat est un film de vampire inventif qui n’a pas peur de laisser les personnages faire des choix peu agréables.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Rachel Bellwoar

